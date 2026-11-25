Der Umsatz stieg in den ersten neun Monaten 2026 um 3,6 Prozent auf 2,535 Milliarden Franken. Bereinigt um Währungseffekte waren es 5,7 Prozent. Das operative Ergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) legte um 3,3 Prozent auf 778 Millionen Franken zu, die Marge lag bei 30,7 Prozent. Nach Angaben des Konzerns hat sich unter anderem das Marktumfeld in Europa verbessert.

Im dritten Quartal übertraf Geberit die Gewinnerwartungen der Analysten. Zugleich ließ die Dynamik nach: Das organische Wachstum betrug 5,2 Prozent, nach 6,6 Prozent im zweiten Quartal. Die EBITDA-Marge des Quartals sank leicht von 30,6 auf 30,2 Prozent. Beides war so angekündigt worden.