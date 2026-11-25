Spülkästen, Rohre, Dusch-WCs: Was Geberit herstellt, verschwindet meist hinter der Wand. An der Börse ist der Schweizer Konzern dagegen gut sichtbar, denn kaum ein Bauzulieferer verdient so verlässlich. Von jedem Franken Umsatz blieben in den ersten neun Monaten 2026 fast 31 Rappen als operatives Ergebnis hängen. Die Geberit Aktie gilt deshalb als Gradmesser dafür, wie es um Europas Baukonjunktur steht. Die jüngsten Zahlen senden ein freundliches, aber kein euphorisches Signal.
Geberit Aktie: Marge über 30 Prozent, Wachstum lässt nach – wie viel Erholung am Bau steckt schon im Kurs?
Der Sanitärkonzern Geberit wächst nach neun Monaten um 5,7 Prozent und hält seine Marge auf hohem Niveau. Im dritten Quartal hat das Tempo allerdings etwas nachgelassen. Was Anleger zur Geberit Aktie wissen sollten.
Die Zahlen
Solides Wachstum, stabile Marge
Der Umsatz stieg in den ersten neun Monaten 2026 um 3,6 Prozent auf 2,535 Milliarden Franken. Bereinigt um Währungseffekte waren es 5,7 Prozent. Das operative Ergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) legte um 3,3 Prozent auf 778 Millionen Franken zu, die Marge lag bei 30,7 Prozent. Nach Angaben des Konzerns hat sich unter anderem das Marktumfeld in Europa verbessert.
Im dritten Quartal übertraf Geberit die Gewinnerwartungen der Analysten. Zugleich ließ die Dynamik nach: Das organische Wachstum betrug 5,2 Prozent, nach 6,6 Prozent im zweiten Quartal. Die EBITDA-Marge des Quartals sank leicht von 30,6 auf 30,2 Prozent. Beides war so angekündigt worden.
Der Ausblick
Keine Anhebung trotz guter Zahlen
Das Management bestätigte seine Ziele, erhöhte sie aber nicht. Für 2026 erwartet Geberit weiterhin ein Umsatzwachstum von 5 bis 6 Prozent in lokalen Währungen und eine EBITDA-Marge etwa auf dem Vorjahresniveau von 29,4 Prozent. Dass die Jahresmarge unter dem Neunmonatswert liegen soll, hat einen saisonalen Grund: Das vierte Quartal fällt bei Geberit regelmäßig schwächer aus als die ersten drei.
Für Anleger liegt hier der Kern. Geberit liefert, was erwartet wird, und das auf sehr hohem Niveau. Überraschungen nach oben hat der Konzern nicht in Aussicht gestellt. Wer bei der Geberit Aktie auf eine kräftige Erholung der Bautätigkeit setzt, bekommt von den Zahlen eine Bestätigung des Trends, aber keinen Beleg für eine Beschleunigung.
Die Geberit Aktie ist Qualität zum Qualitätspreis. Wer sie kauft, zahlt für Verlässlichkeit und muss sich mit einstelligem Wachstum zufriedengeben.
Häufige Fragen zur Geberit Aktie
Wie stark wächst Geberit?
In den ersten neun Monaten 2026 um 3,6 Prozent in Franken und um 5,7 Prozent währungsbereinigt.
Wie profitabel ist Geberit?
Die EBITDA-Marge lag nach neun Monaten bei 30,7 Prozent.
Welche Prognose gilt für 2026?
Ein Umsatzwachstum von 5 bis 6 Prozent in lokalen Währungen und eine EBITDA-Marge etwa auf Vorjahresniveau.
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