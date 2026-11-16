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Geberit-Aktie: Jefferies stuft auf „Hold“ ab – Kursziel sinkt auf 623 Franken

aktiencheck.de Redaktion5 Min.

Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben

Empfehlung

Geberit AG (GEBN): Halten, Kursziel 623,00 CHF.

Quelle
Empfehlung von Jefferies (Analyst in den Quellen nicht genannt) vom 16.11.2026, 05:35 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
Weitergegeben von
Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG

KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.

Veröffentlicht
16.11.2026, 09:29 MEZ
Interessenkonflikte

Stand: 16.11.2026, 09:29 MEZ

Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.

Risiken
Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.

Jefferies verlässt das Lager der Geberit-Optimisten: Das Investmenthaus senkt die Geberit-Aktie von „Buy“ auf „Hold“ und das Kursziel von 712 auf 623 Franken. Gründe sind der schwache deutsche Wohnungsbau, Margensorgen und die höchste Bewertung der Branche. Die Aktie fällt zum Handelsstart.

Grafik zur Abstufung der Geberit-Aktie durch Jefferies auf Hold, Kennzahlen: Kursziel 623 Franken, Kurs 586,80 Franken
Bild: Grafik: aktiencheck.de (eigene Gestaltung)
Jefferies-Rating (zuvor Buy)
Hold
Kursziel (zuvor 712 CHF)
623 CHF
Kurs SIX, 16.11., 9:08 Uhr
586,80 CHF
Abstand zum neuen Kursziel
+6,2 %

Steckbrief

Unternehmen
Geberit AG
Handelssymbol
GEBN (SIX Swiss Exchange)
ISIN
CH0030170408
Analyst
in den Meldungen nicht genannt
Bank
Jefferies
Rating
Hold (zuvor Buy)
Kursziel
623 CHF (zuvor 712 CHF)

Stand: 16.11.2026, Kurs SIX Swiss Exchange, 16.11.2026, 9:08 Uhr MEZ, laut cash.ch

Kalte Dusche für die Geberit-Aktie zum Wochenstart: Jefferies stuft den Schweizer Sanitärtechnik-Konzern von „Buy“ auf „Hold“ ab und kappt das Kursziel von 712 auf 623 Franken. Damit verabschiedet sich ausgerechnet jenes Haus aus dem Kreis der Optimisten, das im September mit 712 Franken noch das höchste Kursziel am Markt für die Geberit-Aktie ausgerufen hatte.

Die Börse reagiert deutlich. Vorbörslich war die Geberit-Aktie laut cash.ch um 8.07 Uhr mit einem Minus von bis zu 3,6 Prozent der schwächste Wert im Swiss Market Index. Zum Handelsstart notierte das Papier an der SIX um 9.08 Uhr bei 586,80 Franken, ein Abschlag von 1,51 Prozent. Gemessen daran bietet das neue Jefferies-Kursziel nur noch rund 6,2 Prozent Kurspotenzial.

Die Begründung

Warum Jefferies bei Geberit den Rückzug antritt

Jefferies begründet die Abstufung der Geberit-Aktie mit einer Mischung aus schwächeren Absatzaussichten, Margendruck und einer bereits ambitionierten Bewertung. Die Argumente laut Investing.com und cash.ch:

  1. Deutscher Wohnungsbau trübt sich ein

    Die Aussichten in wichtigen Märkten, insbesondere im deutschen Wohnungsbau, bewertet Jefferies als unklar bis schwach.

  2. Margennervosität vor 2027

    Jefferies erwartet zunehmende Nervosität rund um die Margen beim Übergang ins Geschäftsjahr 2027. Die Prognose von rund 29,4 Prozent Marge für 2026 impliziere ein stabiles viertes Quartal – trotz steigender Energie-, Fracht- und Lohnkosten.

  3. Schätzungen gesenkt

    Die eigene Margenschätzung für 2026 nimmt Jefferies auf 29,2 Prozent zurück, also unter die Unternehmensprognose. Beim organischen Wachstum sieht die Bank Geberit 2026 eher am unteren Ende der Spanne von 5 bis 6 Prozent, mit einer Verlangsamung im vierten Quartal.

  4. Höchste Bewertung der Branche

    Mit dem rund 21-Fachen des geschätzten Ebitda (EV/Ebitda) für 2027 trägt die Geberit-Aktie laut Jefferies das höchste Bewertungsniveau im Sektor. Spielraum für eine weitere Höherbewertung sieht die Bank kaum.

  5. Keine weiteren Sonder-Preiserhöhungen

    Weitere außerordentliche Preiserhöhungen erwartet Jefferies nicht.

Jefferies zur Geberit-Aktie: alt vs. neu
AngabeBisherNeu
RatingBuyHold
Kursziel712 CHF623 CHF
Abstand zum Kurs+21,3 %+6,2 %

Quelle: Investing.com, cash.ch; Abstand: eigene Berechnung zum Kurs von 586,80 CHF

Der Blick nach vorn

Januar und März als Belastungsprobe

Kurzfristig rechnet Jefferies laut Investing.com damit, dass die Interpretation der Jahresprognose 2026 die Geberit-Aktie bis zum Umsatz-Update im Januar und möglicherweise bis zu den Jahreszahlen im März belasten dürfte. Erst dann wird sich zeigen, ob Geberit die angepeilte Marge trotz steigender Kosten halten kann.

Zur Einordnung der jüngsten Geschäftsentwicklung: Nach neun Monaten 2026 steigerte Geberit den Nettoumsatz um 3,6 Prozent auf 2,54 Milliarden Franken, währungsbereinigt um 5,7 Prozent. Das Ebitda wuchs um 3,3 Prozent auf 778 Millionen Franken, die Marge lag bei 30,7 Prozent. Die Jahresprognose mit einem Umsatzwachstum von 5 bis 6 Prozent in Lokalwährung und einer Ebitda-Marge etwa auf Vorjahresniveau hatte der Konzern bestätigt.

Einordnung

Vom Spitzen-Kursziel zurück ins Mittelfeld

Die Kehrtwende ist bemerkenswert. Noch Anfang September hatte Jefferies-Analyst Priyal Woolf das Kursziel für die Geberit-Aktie laut cash.ch von 698 auf 712 Franken angehoben – damals das höchste am Markt – und auf eine Erholung der europäischen Baukonjunktur gesetzt. Wer die aktuelle Studie verantwortet, nennen die Meldungen vom Montag nicht.

Damals lag der Konsens laut cash.ch bei 578 Franken, mehrere skeptische Häuser wie BNP Paribas, Bernstein und Rothschild sahen die Aktie mit Kurszielen unter 500 Franken – vor allem wegen der hohen Bewertung und steigender Rohstoff- und Energiekosten. Genau diese Argumente greift nun auch Jefferies auf. Mit 623 Franken liegt das neue Kursziel nur noch knapp über dem aktuellen Kurs der Geberit-Aktie.

Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Jefferies, der Analyst wird in den vorliegenden Quellen nicht namentlich genannt. Die Originalstudie ist nicht öffentlich zugänglich; die früheste belegte Veröffentlichung der Einstufung datiert vom 16.11.2026, 05:35 Uhr MEZ (goldesel.de), bestätigt durch Investing.com (07:56 Uhr MEZ) und cash.ch (07:52 Uhr MEZ). Die Einstufung „Hold“ und das Kursziel von 623 Franken wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: javatar.bluematrix.com/sellside/Disclosures.action. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.

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Quelle der Empfehlung: Jefferies (Analyst in den Quellen nicht genannt).

Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.

Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.