Geberit-Aktie: Jefferies stuft auf „Hold“ ab – Kursziel sinkt auf 623 Franken

Kalte Dusche für die Geberit-Aktie zum Wochenstart: Jefferies stuft den Schweizer Sanitärtechnik-Konzern von „Buy“ auf „Hold“ ab und kappt das Kursziel von 712 auf 623 Franken. Damit verabschiedet sich ausgerechnet jenes Haus aus dem Kreis der Optimisten, das im September mit 712 Franken noch das höchste Kursziel am Markt für die Geberit-Aktie ausgerufen hatte.

Die Börse reagiert deutlich. Vorbörslich war die Geberit-Aktie laut cash.ch um 8.07 Uhr mit einem Minus von bis zu 3,6 Prozent der schwächste Wert im Swiss Market Index. Zum Handelsstart notierte das Papier an der SIX um 9.08 Uhr bei 586,80 Franken, ein Abschlag von 1,51 Prozent. Gemessen daran bietet das neue Jefferies-Kursziel nur noch rund 6,2 Prozent Kurspotenzial.