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GEA Group: 300-Millionen-Deal! Neue Wandelanleihe soll auch Aktienrückkäufe finanzieren

aktiencheck.de Redaktion 17.11.2026, 10:02 2 Min. anleihencheck.de

GEA-Aktie im Fokus einer 300 Mio.-EUR-Finanzierung! Der Anlagenbaukonzern plant die Ausgabe einer Wandelanleihe mit Laufzeit bis 2031 und einem festen Zinssatz von 1,25%. Ein Teil der Erlöse könnte in das laufende Aktienrückkaufprogramm fließen. Welche Chancen und Risiken bringt dieser Finanzierungsschritt für die GEA-Aktionäre?

Bild: GEA Group AG

Der Vorstand der GEA Group Aktiengesellschaft (ISIN: DE0006602006, WKN: 660200, FSE: G1A, NASDAQ OTC: GEAGF) ("GEA" oder die "Gesellschaft") hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, eine nicht nachrangige, unbesicherte Wandelschuldverschreibung mit Fälligkeit 2031 im Gesamtnennbetrag von 300 Mio. EUR (die "Wandelschuldverschreibung") zu begeben (das "Angebot"), so das Unternehmen in der aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Meldung: Die Wandelschuldverschreibung ist in neue und/oder bestehende Stammaktien ohne Nennbetrag der GEA (die "Aktien") wandelbar. Das Bezugsrecht der Aktionäre wird ausgeschlossen. Die Gesellschaft macht von einer von ihrer ordentlichen Hauptversammlung 2026 erteilten Ermächtigung zur Begebung der Wandelschuldverschreibung Gebrauch. Die Gesellschaft beabsichtigt, den Emissionserlös aus der Wandelschuldverschreibung für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden (einschließlich, ohne hierauf beschränkt zu sein, der Finanzierung eines Teils des am 5. August 2026 angekündigten Aktienrückkaufprogramms der Gesellschaft). Die Wandelschuldverschreibung hat eine Laufzeit von fünf Jahren und wird in einer Stückelung von 100.000 EUR je Wandelschuldverschreibung begeben. Sofern sie nicht zuvor gewandelt, zurückgezahlt oder zurückgekauft und entwertet wurde, wird die Wandelschuldverschreibung voraussichtlich bei Fälligkeit am 24. November 2031 zu ihrem aufgezinsten Rückzahlungsbetrag zurückgezahlt, der zwischen 105,94% und 108,67% ihres Nennbetrags festgesetzt wird. Die Wandelschuldverschreibung wird mit einem festen Kupon von 1,25% p. a. verzinst, zahlbar halbjährlich nachträglich, entsprechend einer Rendite bis zur Fälligkeit zwischen 2,375% und 2,875%. Der anfängliche Wandlungspreis wird mit einer Wandlungsprämie zwischen 35% und 40% über dem Referenzaktienkurs festgesetzt (dieser entspricht dem volumengewichteten Durchschnittskurs der Aktien im XETRA-Handel zwischen Beginn der Platzierung und der Preisfestsetzung des Angebots am heutigen Tag). Das Angebot erfolgt ausschließlich im Wege eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens (Accelerated Bookbuilding) ausschließlich an institutionelle Anleger außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika gemäß Regulation S des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung sowie außerhalb von Australien, Kanada, Japan, Südafrika und jeder anderen Rechtsordnung, in der Angebote oder Verkäufe der Wandelschuldverschreibung nach anwendbarem Recht untersagt wären. Die endgültigen Bedingungen der Wandelschuldverschreibung werden voraussichtlich im weiteren Verlauf des heutigen Tages festgesetzt und durch eine gesonderte Ad-hoc-Mitteilung bekannt gegeben. Die Abwicklung wird voraussichtlich am oder um den 24. November 2026 erfolgen. GEA beabsichtigt, die Einbeziehung der Wandelschuldverschreibung in den Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse zu beantragen. GEA hat sich, vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen und Verzichtserklärungen der Joint Global Coordinators, zu einer 90-tägigen Lock-up-Periode ab dem Emissionstag verpflichtet. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: GEA Group Aktiengesellschaft Oliver Luckenbach Head of IR Tel. +49 (0)211 9136 1080 oliver.luckenbach@gea.com

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