Wie lief das dritte Quartal bei GEA?

Der Umsatz stieg um 7 Prozent auf 1,46 Milliarden Euro, der Auftragseingang um rund 20 Prozent auf 1,65 Milliarden Euro.

Was erwartet GEA für 2026?

Ein organisches Umsatzwachstum von 6 bis 8 Prozent und eine bereinigte EBITDA-Marge von 17,0 bis 17,4 Prozent.

Seit wann ist GEA im DAX?

Seit September 2026.