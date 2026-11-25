Die GEA Aktie ist einer der unauffälligen Gewinner des Börsenjahres. Im dritten Quartal 2026 steigerte der Düsseldorfer Anlagenbauer seinen Umsatz um 7 Prozent auf 1,46 Milliarden Euro, das bereinigte operative Ergebnis wuchs mit 12,6 Prozent auf 260,9 Millionen Euro fast doppelt so schnell. Die Marge erreichte 17,9 Prozent. Besonders stark entwickelte sich der Auftragseingang: Er legte um rund ein Fünftel auf 1,65 Milliarden Euro zu.
GEA Aktie: Aufträge plus 20 Prozent, Marge steigt, neu im DAX – wird der leise Anlagenbauer zum Dauergewinner?
Ohne große Schlagzeilen hat sich GEA in den DAX gearbeitet und schlägt den Index klar. Starke Aufträge, steigende Margen und eine bestätigte Prognose stützen die GEA Aktie. Wo die Grenzen liegen.
Die Prognose
Ziele bestätigt, Wachstum etwas langsamer
Ganz ohne Makel waren die Zahlen nicht: Beim Umsatzwachstum hatten Analysten mit etwas mehr gerechnet. Die Aktie reagierte zunächst mit Gewinnmitnahmen, stabilisierte sich aber rasch. GEA bestätigte seine Jahresziele: Für 2026 erwartet der Konzern weiter ein organisches Umsatzplus von 6 bis 8 Prozent und eine bereinigte EBITDA-Marge von 17,0 bis 17,4 Prozent. Der starke Auftragseingang liefert Rückenwind für die kommenden Quartale.
Der Aufstieg
Der Sprung in die erste Liga
Seit September gehört GEA zum DAX. Im laufenden Jahr hat die GEA Aktie rund 20 Prozent zugelegt und damit etwa dreimal so stark wie der Leitindex. Das Geschäftsmodell gilt als vergleichsweise krisenfest: GEA liefert Anlagen für die Lebensmittel-, Getränke- und Pharmaindustrie, deren Nachfrage weniger stark schwankt als in anderen Industriezweigen. Rund die Hälfte des Konzernergebnisses schüttet das Unternehmen in der Regel als Dividende aus.
Die GEA Aktie überzeugt durch Beständigkeit statt durch Spektakel. Der starke Auftragseingang ist das wichtigste Signal – er zeigt, dass die Kunden weiter investieren.
Häufige Fragen zur GEA Aktie
Wie lief das dritte Quartal bei GEA?
Der Umsatz stieg um 7 Prozent auf 1,46 Milliarden Euro, der Auftragseingang um rund 20 Prozent auf 1,65 Milliarden Euro.
Was erwartet GEA für 2026?
Ein organisches Umsatzwachstum von 6 bis 8 Prozent und eine bereinigte EBITDA-Marge von 17,0 bis 17,4 Prozent.
Seit wann ist GEA im DAX?
Seit September 2026.
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