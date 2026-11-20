Die GE Vernova-Aktienanalyse der Erste Group vom 18. November 2026 sendet ein deutliches Signal. Analyst Hans Engel stuft die Aktie von "buy" auf "hold" herab und verabschiedet sich damit von seiner bisherigen Kaufempfehlung. Die Gründe liegen nicht in einer grundsätzlich negativen Einschätzung des Geschäftsmodells. Vielmehr erwartet Hans Engel für 2027 ein moderateres Wachstum neuer Aufträge, während das Windenergiegeschäft weiterhin die Konzernergebnisse belastet. Gleichzeitig hält der Analyst die Bewertung angesichts der erwarteten Wachstumsverlangsamung für anspruchsvoll. Positiv bleibt die starke Position von GE Vernova bei der Modernisierung und Erweiterung weltweiter Stromnetze. Der Konzern könnte langfristig erheblich von der Elektrifizierung, dem Ausbau erneuerbarer Energien und steigenden Anforderungen an die Energieversorgung profitieren. Doch an der Börse zählt nicht nur, wie attraktiv ein Markt ist, sondern auch, welche Erwartungen bereits im Aktienkurs enthalten sind. Beim jüngsten NYSE-Schlusskurs von 756,28 USD bleibt die entscheidende Frage, ob GE Vernova seine Wachstumsversprechen erfüllen kann. Die Erste Group und Hans Engel ziehen vorerst eine klare Konsequenz: Statt einer Kaufempfehlung gilt nun das Rating "hold". Für Anleger bedeutet das: Die langfristige Energiewende bleibt eine attraktive Wachstumsgeschichte, doch selbst der stärkste Stromboom schützt nicht vor einer zu ambitionierten Aktienbewertung.

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

eröffentlicht am: 20. November 2026

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Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.