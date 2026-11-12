GE Vernova Aktie: KI-Stromhunger treibt die Fantasie

Die GE Vernova-Aktienanalyse von JPMorgan vom 11. November 2026 liefert Anlegern eine differenzierte Botschaft. Analyst Julian Mitchell senkt das Kursziel von 1.035 auf 1.000 USD, hält jedoch unverändert am Rating "overweight" fest. Beim NYSE-Schlusskurs von 808,24 USD ergibt sich damit ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von 23,73 Prozent. Die langfristigen Chancen des Unternehmens bleiben interessant. Künstliche Intelligenz und der Ausbau großer Rechenzentren erhöhen den Bedarf an zuverlässiger Stromversorgung. Gleichzeitig müssen weltweit elektrische Netze modernisiert und zusätzliche Erzeugungskapazitäten geschaffen werden. GE Vernova ist in mehreren wichtigen Bereichen dieser Entwicklung positioniert. Besonders das Geschäft mit Gasturbinen und Netztechnologien könnte von langfristigen Investitionen profitieren. Allerdings bleiben operative Risiken, hohe Erwartungen und eine anspruchsvolle Bewertung wichtige Herausforderungen. Auch das Windenergiegeschäft erfordert weiterhin Aufmerksamkeit. Die Kurszielsenkung von JPMorgan zeigt, dass selbst bei einer grundsätzlich positiven Einschätzung Anpassungen der Bewertung möglich sind. Für Anleger wird deshalb entscheidend sein, ob GE Vernova seine attraktiven Marktchancen dauerhaft in steigende Gewinne und nachhaltige Mittelzuflüsse umwandeln kann. Gelingt dies, könnte die Aktie langfristig weiter profitieren. Das Kursziel 1.000 USD von Julian Mitchell signalisiert jedenfalls, dass JPMorgan trotz der reduzierten Zielmarke weiterhin erhebliches Potenzial sieht.

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 12. November 2026

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Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.