Warum fiel die GE Aerospace Aktie seit dem Sommer?

Vor allem wegen der hohen Bewertung und der Sorge, dass teure Treibstoffe die Nachfrage nach Triebwerken und Service bremsen.

Welche Rolle spielt der Ölpreis?

Niedrigere Kerosinkosten entlasten Fluggesellschaften, die wichtigsten Kunden von GE Aerospace.

Wie viel freien Cashflow erwartet GE Aerospace für 2026?

Rund 9,1 Milliarden Dollar.