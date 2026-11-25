Die GE Aerospace Aktie hat ein holpriges zweites Halbjahr hinter sich. Zwischen Ende Juli und Ende Oktober verlor das Papier rund 15 Prozent. Nach den Zahlen zum dritten Quartal fiel der Kurs drei Tage in Folge, auf Wochensicht um fast 9 Prozent. Vom 52-Wochen-Hoch bei 388,84 Dollar ist die Aktie weiterhin ein gutes Stück entfernt. Hauptsorge der Anleger: Teure Treibstoffe könnten Fluggesellschaften zum Sparen zwingen und so das lukrative Wartungs- und Ersatzteilgeschäft treffen.
GE Aerospace Aktie: Rund 15 Prozent unter dem Hoch, Ölpreis minus ein Viertel – wird der Triebwerks-Riese zum Gewinner der Kerosin-Wende?
Hohe Treibstoffpreise galten als größte Gefahr für das Triebwerksgeschäft. Jetzt ist der Ölpreis im November eingebrochen. Was das für die GE Aerospace Aktie bedeutet, die seit dem Sommer deutlich zurückgefallen ist.
Die Sorge
Treibstoffpreise als Bremse
Die Sorge kam nicht von ungefähr: Marktbeobachter hatten gewarnt, dass hohe Kerosinpreise die Nachfrage nach Triebwerken und Serviceleistungen dämpfen könnten. Zugleich ist die Aktie anspruchsvoll bewertet. Auf Basis der Prognose von 9,1 Milliarden Dollar freiem Cashflow für 2026 kostete sie zuletzt mehr als das 36-Fache dieses Wertes. Hinzu kamen Insiderverkäufe, die am Markt aufmerksam registriert wurden.
Die Wende?
Der Ölpreis dreht sich
Genau hier könnte sich das Bild nun drehen. Der Ölpreis der Sorte Brent ist im November um rund ein Viertel auf etwa 89 Dollar gefallen. Sinkende Kerosinkosten entlasten die Fluggesellschaften – und damit die wichtigsten Kunden von GE Aerospace. Ob sich das in den Bestellungen und Wartungsaufträgen niederschlägt, ist offen. Anfang November erholte sich die GE Aerospace Aktie bereits und schloss am 6. November bei 323,27 Dollar.
Für die GE Aerospace Aktie war der teure Treibstoff das größte Fragezeichen. Fällt diese Sorge weg, rückt wieder das starke Servicegeschäft mit der riesigen installierten Triebwerksflotte in den Vordergrund.
Häufige Fragen zur GE Aerospace Aktie
Warum fiel die GE Aerospace Aktie seit dem Sommer?
Vor allem wegen der hohen Bewertung und der Sorge, dass teure Treibstoffe die Nachfrage nach Triebwerken und Service bremsen.
Welche Rolle spielt der Ölpreis?
Niedrigere Kerosinkosten entlasten Fluggesellschaften, die wichtigsten Kunden von GE Aerospace.
Wie viel freien Cashflow erwartet GE Aerospace für 2026?
Rund 9,1 Milliarden Dollar.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung des Wertpapiers.
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