Garmin Aktie: Fast 6 Prozent Plus vor dem Weihnachtsgeschäft – der Sprung kommt ohne Nachricht

aktiencheck.de Redaktion 24.11.2026, 11:03 2 Min.

Die Garmin Aktie steigt vorbörslich um 5,71 Prozent auf 295,00 Dollar und zählt zu den größten Gewinnern im S&P 500. Eine neue Meldung lag zum Zeitpunkt der Recherche nicht vor. Der Sportuhrenhersteller geht nach einem Rekordquartal und angehobener Prognose in das wichtigste Quartal des Jahres.

Bild: KI-generiert

Drei Tage vor dem Black Friday steht ein Hersteller von Sportuhren unter den größten Gewinnern im S&P 500. Die Garmin Aktie (ISIN: CH0114405324, FSE: GEY, NYSE: GRMN) notiert vorbörslich bei 295,00 Dollar, ein Plus von 15,93 Dollar oder 5,71 Prozent. Eine Nachricht, die den Sprung erklärt, haben wir nicht gefunden. vorbörslicher Kurs der Garmin Aktie 295,00 USD Aufschlag im S&P 500 +5,71 % Umsatzprognose für 2026 8,15 Mrd. USD erwarteter Gewinn je Aktie 2026 (pro forma) 10,80 USD Quelle : Investing.com Vorbörse 24.11.2026; Unternehmensangaben vom 28.10.2026 Die offene Frage Ein runder Kurs von Punkt 10 Uhr Der Kurs von genau 295,00 Dollar stammt von 10:00 Uhr deutscher Zeit, dem Beginn des vorbörslichen US-Handels. Runde Kurse zu dieser Zeit entstehen häufig aus einem einzelnen Auftrag. Neue Zahlen, eine Analystenstudie oder eine Unternehmensmeldung lagen zum Zeitpunkt unserer Recherche nicht vor. Wir ordnen das Plus deshalb als vorläufig ein und legen uns auf keine Erklärung fest. Das Geschäft Rekordquartal mit einem Haken Am 28. Oktober meldete Garmin Rekordwerte für das dritte Quartal und hob die Jahresziele an. Der Gewinn je Aktie stieg auf Pro-forma-Basis um 39 Prozent auf 2,76 Dollar, die operative Marge lag bei 30,8 Prozent. Für 2026 erwartet der Konzern nun 8,15 Milliarden Dollar Umsatz und 10,80 Dollar Gewinn je Aktie. Fitness, Outdoor, Marine und Luftfahrt wuchsen, das Geschäft mit Autoherstellern blieb schwach. Als größtes Risiko gelten steigende Kosten für Speicherchips. Barclays hatte das Kursziel Ende Oktober auf 277 Dollar gesenkt; der vorbörsliche Kurs liegt gut sechs Prozent darüber (eigene Rechnung). Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Was für die Garmin Aktie spricht Rekordquartal und angehobene Jahresziele

Operative Marge über 30 Prozent

Weihnachtsgeschäft als stärkstes Quartal

Wachstum in vier von fünf Sparten Was Anleger bedenken sollten Ursache des Kurssprungs unbekannt

Steigende Speicherkosten drücken die Marge

Geschäft mit Autoherstellern schwach

Kurs über dem Ziel von Barclays Einordnung der Redaktion: Die Garmin Aktie hat fundamental gute Argumente, aber keines davon ist von heute. Für einen Sprung von fast sechs Prozent fehlt die Nachricht. Bestätigt der reguläre Handel den Kurs, lohnt die Suche nach dem Grund. Bestätigt er ihn nicht, war es ein früher Ausreißer. Vorbörsliche Kurse können sich bis zur Eröffnung deutlich ändern. FAQ Häufige Fragen zur Garmin Aktie Warum steigt die Garmin Aktie heute vorbörslich?

Eine Erklärung lag zum Zeitpunkt der Recherche nicht vor. Der Kurs stammt aus dem sehr frühen vorbörslichen Handel. Wie lautet die Prognose von Garmin für 2026?

Der Konzern erwartet 8,15 Milliarden Dollar Umsatz und einen Pro-forma-Gewinn von 10,80 Dollar je Aktie. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Garmin Aktie?

ISIN CH0114405324, WKN A1C06B. US-Handelssymbol: GRMN (NYSE). Handelssymbol an deutschen Börsen: GEY.

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