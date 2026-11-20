Die Gap Aktie (ISIN: US3647601083, FSE: GAP, NYSE: GPS) hat am Donnerstag, 19. November 2026, an der NYSE bei 18,79 US-Dollar geschlossen, ein Tagesminus von 5,3 Prozent und nur noch rund 4 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Nach Börsenschluss legte der Konzern Zahlen vor: Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 0,82 US-Dollar klar über den erwarteten 0,78 US-Dollar, gleichzeitig senkte das Management die Jahresprognose. Nachbörslich zog die Aktie um 3,7 Prozent auf 19,49 US-Dollar an, im Premarket am Freitag lag sie nach Berichten bei knapp 4 Prozent im Plus.

Diese Gap Aktienanalyse klärt, wie beides zusammengeht: Ein Quartal über Plan, aber ein schwacher Novemberstart, der die Erwartungen für das Weihnachtsgeschäft drückt. Wir ordnen die Zahlen ein, schauen auf Bewertung und Analystenstimmen, beleuchten Chancen und Risiken und beschreiben, was die Gap Aktienprognose des Marktes derzeit hergibt. Eine eigene Kursprognose gibt aktiencheck.de nicht ab.