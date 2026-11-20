Am Vorabend hatte Gap Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt: mehr Gewinn als erwartet, aber ein schwacher Start ins Weihnachtsquartal. Nachbörslich lag die Gap-Aktie zunächst nur rund 4 Prozent im Plus, am Freitag wurde daraus ein Kurssprung, der sie zu einem der größten Gewinner des Tages macht, während Chipwerte und der Nasdaq unter Druck stehen. Die Frage für Anleger: Ist das ein Befreiungsschlag für einen lange gemiedenen Titel oder nur ein Gegenschlag nach einem Ausverkauf? Eine eigene Kursprognose gibt aktiencheck.de nicht ab.