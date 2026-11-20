Schlechte Nachricht, gute Reaktion: Die Gap-Aktie (Handelssymbol GAP, ISIN US3647601083) legt am Freitag im frühen US-Handel um rund 16 Prozent zu, rechnerisch auf etwa 21,85 US-Dollar. Dabei hat der Modekonzern gerade erst seine Jahresprognose gesenkt.
Gap-Aktie: Plus 16 Prozent trotz gekappter Prognose - Ist das die Trendwende?
Die Gap-Aktie springt im US-Handel um rund 16 Prozent, obwohl Gap die Jahresprognose gekappt hat. Zahlen, Marken, Bewertung und Analystenstimmen im Überblick.
Steckbrief
- Unternehmen
- The Gap, Inc.
- Handelssymbol
- GAP (NYSE)
- ISIN
- US3647601083
- Marken
- Old Navy, Gap, Banana Republic, Athleta
- Umsatz Q3
- 4,011 Mrd. USD (+2%)
- Dividende
- 0,175 USD je Quartal
Stand: 20.11.2026, Schlusskurs NYSE 19.11.2026; Zahlen laut Gap-Quartalsmitteilung
Am Vorabend hatte Gap Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt: mehr Gewinn als erwartet, aber ein schwacher Start ins Weihnachtsquartal. Nachbörslich lag die Gap-Aktie zunächst nur rund 4 Prozent im Plus, am Freitag wurde daraus ein Kurssprung, der sie zu einem der größten Gewinner des Tages macht, während Chipwerte und der Nasdaq unter Druck stehen. Die Frage für Anleger: Ist das ein Befreiungsschlag für einen lange gemiedenen Titel oder nur ein Gegenschlag nach einem Ausverkauf? Eine eigene Kursprognose gibt aktiencheck.de nicht ab.
Die Zahlen
Warum springt die Gap-Aktie – trotz Prognosesenkung?
Der Nettoumsatz stieg laut Unternehmensmitteilung vom 19. November auf 4,011 Milliarden US-Dollar nach 3,942 Milliarden im Vorjahr. Die vergleichbaren Umsätze stagnierten, nach einem Plus von 5 Prozent im Vorjahresquartal. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 0,82 US-Dollar klar über dem Vorjahreswert von 0,62 US-Dollar und über dem erwarteten Wert von rund 0,78 US-Dollar. Die Bruttomarge verbesserte sich auf 42,5 Prozent, die operative Marge lag bei 9,9 Prozent, der Nettogewinn bei 311 Millionen US-Dollar.
|Kennzahl
|Q3 2026
|Q3 2025 / Erwartung
|Nettoumsatz
|4,011 Mrd. USD (+2 %)
|3,942 Mrd. USD
|Vergleichbarer Umsatz
|0 %
|+5 % (Erwartung ca. +1,3 %)
|Bereinigtes EPS
|0,82 USD
|0,62 USD (Erwartung 0,78 USD)
|Bruttomarge
|42,5 %
|–
|Operative Marge
|9,9 %
|–
|Nettogewinn
|311 Mio. USD
|–
Bereinigte Werte; Erwartungen laut Branchenschätzungen vom 19.11.2026.
Quelle: Gap Inc., Quartalsmitteilung vom 19.11.2026
Die Erklärung für den Kurssprung liegt in der Ausgangslage: Die Gap-Aktie hatte am Donnerstag 5,3 Prozent auf 18,79 US-Dollar verloren und notierte nur noch knapp über dem zuletzt gemeldeten 52-Wochen-Tief von 18,11 US-Dollar. Viel Skepsis war eingepreist. Dass die Zahlen den Gewinn betreffend besser ausfielen und die Jahresprognose zwar sank, aber nicht dramatisch, reichte offenbar für eine kräftige Gegenbewegung.
Der Ausblick
Was bedeutet die gesenkte Prognose für die Gap-Aktie?
Für das Gesamtjahr erwartet Gap nun einen etwa stagnierenden Umsatz und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 2,29 bis 2,34 US-Dollar, zuvor waren es 2,35 bis 2,45 US-Dollar. Als Grund nennt das Management einen schwachen Start in das vierte Quartal, bei dem ungewöhnlich warmes Herbstwetter die Nachfrage gebremst habe. Für das Schlussquartal rechnet Gap mit einem Umsatz zwischen flach und minus 1 Prozent. Die operative Marge für das Gesamtjahr soll bei rund 7,2 Prozent liegen.
Die Marken
Welche Marken tragen – und welche bremsen – die Gap-Aktie?
|Marke
|Umsatz
|Vergleichbarer Umsatz
|Old Navy
|2,3 Mrd. USD (+1 %)
|0 %
|Gap
|1,1 Mrd. USD (+11 %)
|+9 %
|Banana Republic
|449 Mio. USD (-3 %)
|-3 %
|Athleta
|220 Mio. USD (-14 %)
|-15 %
Quelle: Gap Inc., Quartalsmitteilung vom 19.11.2026
Die Kernmarke Gap wächst zweistellig und liefert das zwölfte Quartal in Folge positive vergleichbare Umsätze. Old Navy, der größte Umsatzträger, tritt auf der Stelle. Athleta schrumpft zweistellig; das Management spricht selbst von einem enttäuschenden Ergebnis. Ashley Kechter übernimmt am 14. Dezember die Leitung der Marke, bei Old Navy führt seit 2. November Michael Francis.
Bewertung
Wie günstig ist die Gap-Aktie nach dem Sprung?
Auf Basis des Schlusskurses vom Donnerstag und der Mitte der neuen Prognose (2,315 US-Dollar) lag das Kurs-Gewinn-Verhältnis der Gap-Aktie bei rund 8 (Redaktionsrechnung). Nach dem Sprung wären es rechnerisch rund 9,4. Zum Vergleich: Der Discounter Ross Stores kommt nach unserer Rechnung auf ein KGV von rund 25, TJX laut Berichten auf rund 24. Die Bilanz ist solide: Zahlungsmittel und kurzfristige Anlagen lagen laut Quartalsmitteilung bei 2,97 Milliarden US-Dollar, die langfristigen Schulden bei 1,49 Milliarden US-Dollar. In den ersten neun Monaten flossen 601 Millionen US-Dollar in Aktienrückkäufe. Die Quartalsdividende beträgt 0,175 US-Dollar je Aktie, auf Jahressicht 0,70 US-Dollar.
Analysten
Was sagt die Gap-Aktie Prognose der Analysten zum Kursziel?
Nach den Zahlen haben mehrere Häuser ihre Einschätzung angepasst. Jefferies senkte am 20. November das Kursziel von 24 auf 22 US-Dollar und verwies auf stärkere Profitabilität bei schwächerer Nachfrage und mehr Rabatten im vierten Quartal. Barclays reduzierte das Ziel am selben Tag von 23 auf 20 US-Dollar. Nach dem Kurssprung liegt die Gap-Aktie damit rechnerisch bereits nahe an dem Barclays-Ziel und über diesem. Kursziele sind Einschätzungen Dritter und keine Empfehlung von aktiencheck.de.
Termine
Was beobachten Anleger bei der Gap-Aktie jetzt?
Black Friday und Cyber Monday: Sie zeigen, ob der schwache Start ins vierte Quartal nur ein Wetter-Effekt war.
14. Dezember: Ashley Kechter übernimmt die Marke Athleta.
Dividende von 0,175 US-Dollar und mögliche weitere Rückkäufe; der Termin der Zahlen zum vierten Quartal steht noch nicht fest.
FAQ
Häufige Fragen zur Gap-Aktie
Warum steigt die Gap-Aktie trotz gesenkter Prognose? Der Gewinn je Aktie lag über den Erwartungen, und die Aktie war vorher stark gefallen. Viele schlechte Nachrichten waren bereits eingepreist.
Wie hoch ist die Gap-Aktie aktuell? Im frühen US-Handel am 20. November lag sie rund 16 Prozent über dem Schlusskurs vom Vortag (18,79 US-Dollar).
Was sagt die Gap-Aktie Prognose der Analysten? Jefferies nennt 22 US-Dollar, Barclays 20 US-Dollar (jeweils 20. November 2026). Das sind Einschätzungen Dritter.
Zahlt die Gap-Aktie eine Dividende? Ja, 0,175 US-Dollar je Quartal.
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