Galaxy Digital Aktie: Bitcoin-Ausverkauf und Texas-Bremse drücken den Novogratz-Konzern – wie viel ist Helios noch wert?

aktiencheck.de Redaktion 17.11.2026, 12:37 8 Min.

Die Galaxy Digital Aktie hat am Montag rund 8,6 Prozent verloren und schloss bei etwa 13,14 Dollar. Bitcoin rutschte am Wochenende kurz unter 62.000 Dollar, zugleich lastet die neue politische Lage in Texas auf dem KI-Rechenzentrum Helios. Dabei hat Galaxy im dritten Quartal 323 Millionen Dollar verdient und 4,9 Milliarden Dollar an liquiden Mitteln in der Bilanz. Was Anleger jetzt beobachten.

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Schlusskurs der Galaxy Digital Aktie am Montag, 16.11. 13,14 $ Tagesverlust am Montag (Freitag: 14,38 $) −8,6 % seit Jahresbeginn rund −40 % Bitcoin am Dienstagmittag, −13,7 % in sieben Tagen 64.500 $ Cash, Stablecoins und US-Staatsanleihen zum 30.09. 4,9 Mrd. $ Quelle : Schlusskurs Nasdaq 16.11.2026 laut Tickeron; Bitcoin: CoinGecko, Abruf 17.11.2026 gegen 12:15 Uhr MEZ; Q3-Zahlen: Galaxy (27.10.2026) Die Galaxy Digital Aktie (Nasdaq: GLXY, ISIN US36317J2096) ist am Montag mit dem Kryptomarkt abgerutscht: Sie verlor rund 8,6 Prozent auf etwa 13,14 Dollar, zeitweise lag das Minus nach Branchenberichten bei mehr als 10 Prozent. Auslöser war der breite Ausverkauf bei Krypto-Aktien, nachdem Bitcoin am Wochenende kurzzeitig unter 62.000 Dollar gerutscht war – verstärkt durch die wachsende Unsicherheit um Galaxys KI-Rechenzentrum Helios in Texas. Eine eigene Unternehmensmeldung gab es nicht. Vor Handelsbeginn in New York, gegen 6:15 Uhr Ortszeit, lag für die Galaxy Digital Aktie noch keine belastbare vorbörsliche Indikation vor. Galaxy Digital Aktie unter Druck Warum trifft der Bitcoin-Ausverkauf Galaxy doppelt? Galaxy ist Krypto-Handelshaus, Vermögensverwalter und Rechenzentrumsbetreiber zugleich. Im Moment zahlen Anleger dafür doppelt. Am Montag lag der Bitcoin-Kurs nahe einem Dreimonatstief, die Nasdaq verlor knapp 2 Prozent. Mitgerissen wurden praktisch alle Krypto-Aktien: Strategy gab vorbörslich rund 8 Prozent nach, Coinbase rund 6 Prozent, die Riot-Aktie ebenfalls rund 6 Prozent. Am Dienstagmittag notiert Bitcoin laut CoinGecko bei rund 64.500 Dollar und damit knapp 14 Prozent tiefer als vor einer Woche. Dahinter stehen die Erwartung einer Zinserhöhung der Fed im Dezember, Renditen zehnjähriger US-Anleihen über 5 Prozent, ein starker Dollar und Abflüsse aus den Spot-Bitcoin-ETFs. Der Bitcoin-Kurs wirkt bei Galaxy über eigene Bestände, Handels- und Kreditumsätze und die Sektorstimmung. Das Analysehaus Compass Point schätzt, dass Kryptoanlagen rund die Hälfte der Marktkapitalisierung von Galaxy ausmachen. Eine Erholung bei Bitcoin sei für die kurzfristige These deshalb wichtiger geworden als das Rechenzentrumsgeschäft. KI-Rechenzentrum Helios Was bedeutet der Machtwechsel in Texas für die Galaxy Digital Aktie? Der zweite Belastungsfaktor heißt Texas. Seit die Demokratin Gina Hinojosa am 3. November überraschend die Gouverneurswahl gewonnen hat, steht der Rechenzentrums-Boom im Bundesstaat unter Vorbehalt. Hinojosa hat angekündigt, ein Moratorium für alle neuen Genehmigungen von Rechenzentren zu erlassen, bis das Parlament neue Regeln beschließt. Sie tritt ihr Amt am 19. Januar 2027 an. Schon Amtsinhaber Greg Abbott hatte seit August neue Genehmigungen ausgesetzt. Für Galaxy ist das heikel, denn Helios im Westen von Texas ist das Herzstück des Umbaus. Die erste Ausbaustufe mit 800 Megawatt genehmigter Kapazität ist komplett an den KI-Cloud-Anbieter CoreWeave vermietet. Phase 1 bringt bereits rund 80 Millionen Dollar Mieterlöse pro Quartal, Phase 2 mit 260 Megawatt IT-Leistung ist über eine Anleihe von 3,5 Milliarden Dollar vollständig finanziert und soll ab dem zweiten Quartal 2027 Datenhallen übergeben. Bis Ende 2027 peilt Galaxy annualisierte Mieterlöse von 800 bis 850 Millionen Dollar an. Offen ist dagegen Helios II: rund 830 Megawatt genehmigte Kapazität, aber noch ohne Mieter. Fortgeschrittene Gespräche über Helios II hatte Galaxy schon vor der Wahl auf Eis gelegt. Nach der Wahl ist die Rechnung schwieriger geworden: Compass Point hält eine Stromversorgung für Helios II erst ab der zweiten Jahreshälfte 2028 für möglich, Klarheit erwartet das Haus nicht vor dem ersten Halbjahr 2027. Auch Morgan Stanley zählt Galaxy neben Cipher und MARA zu den Werten mit der größten Unsicherheit in Texas. These der Redaktion: Helios II ist eine Option ohne Vertrag – und ihr Wert hängt nun weniger an Galaxy als an der Politik in Austin. Quartalszahlen und Bilanz Wie solide ist Galaxy hinter dem Kursrutsch? Operativ hat Galaxy zuletzt geliefert. Im dritten Quartal stand ein Nettogewinn von 323 Millionen Dollar nach einem Verlust von 85 Millionen Dollar im Vorquartal, je Aktie 0,66 Dollar. Den Löwenanteil trug allerdings das Segment Treasury & Corporate mit einem bereinigten EBITDA von 395 Millionen Dollar, also überwiegend Ergebnisse aus Eigenbeständen und Beteiligungen, deren Wert mit den Kryptomärkten schwankt. Das Rechenzentrumsgeschäft steigerte sein bereinigtes EBITDA von 11 auf 69 Millionen Dollar, das Kryptogeschäft blieb mit minus 9 Millionen Dollar knapp negativ. Die Bilanz ist robust: 4,9 Milliarden Dollar an Cash, Stablecoins und US-Staatsanleihen, dazu ein neues Aktienrückkaufprogramm über 200 Millionen Dollar. Im Dezember wird eine Umtauschanleihe über 445 Millionen Dollar fällig, die Galaxy nach eigenen Angaben aus vorhandenen Mitteln bedienen kann. Vergleich mit Riot und Co. Was meint Morgan Stanley mit „Powered Shell“? Die Branche hat für Unternehmen wie Galaxy einen eigenen Begriff: Powered Shell. Gemeint sind Betreiber, die Standorte mit bereits gesichertem Netzanschluss in Rechenzentrumshüllen verwandeln und an KI-Konzerne vermieten; die teuren Chips bringt der Mieter. Morgan-Stanley-Analyst Stephen Byrd erwartet bis 2028 in den USA eine Stromlücke von 33 Gigawatt für KI-Rechenzentren, sodass jeder Standort mit Netzanschluss knapp und wertvoll wird. Der Kern dieser These sind langfristige Mieteinnahmen statt schwankender Mining-Erlöse. Für Texas unterscheidet Morgan Stanley allerdings scharf: Bestehende, genehmigte Netzanschlüsse könnten unter strengeren Regeln sogar an Wert gewinnen, geplante Erweiterungen dagegen ins Stocken geraten. Vom Bitcoin-Mining zum KI-Vermieter: Wo die Wettbewerber stehen Unternehmen Wichtigster KI-Mietvertrag Stand Galaxy Digital Helios I: 800 MW an CoreWeave Helios II (rund 830 MW) ohne Mieter Riot Platforms Corsicana: 910 MW, 15 Jahre, rund 28 Mrd. $ Übergabe gestaffelt ab September 2027 Core Scientific rund 590 MW für CoreWeave Colocation 215 Mio. $ Umsatz im Q3 CleanSpark 20-Jahres-Vertrag über 6,6 Mrd. $ Mining bleibt Umsatzquelle TeraWulf Mieterlöse 83 % des Q3-Umsatzes kaum Texas-Engagement Angaben der Unternehmen bzw. laut Berichterstattung; Laufzeiten und Volumina sind nicht direkt vergleichbar. Quelle : Galaxy (27.10.2026), Yahoo Finance (4.11. und 9.11.2026), Riot via Cloudnews (4.11.2026), Core Scientific via Quiver Quant (11.11.2026) Der Vergleich zeigt Galaxys Dilemma: Die Riot-Aktie hat mit dem Corsicana-Vertrag vom 4. November ihre große Kapazität bereits vermietet, Core Scientific verdient schon heute den Großteil seines Umsatzes mit Colocation. Galaxy hat mit Helios I einen festen Vertrag, das zweite große Wachstumsstück hängt aber an der texanischen Politik. Gemeinsam ist allen der Bitcoin-Faktor: Fällt Bitcoin, fallen auch diese Krypto-Aktien – obwohl KI-Mietverträge nichts mit dem Bitcoin-Kurs zu tun haben. Termine Was müssen Anleger der Galaxy Digital Aktie jetzt beobachten? 01 Heute, 14:30 Uhr MEZ: US-Einzelhandelsumsätze Starke Konsumdaten stützen die Zinserhöhungsthese – Gegenwind für Bitcoin und Krypto-Aktien. 02 Heute, 15:10 Uhr MEZ: Rede von Fed-Gouverneur Waller Jedes Signal für einen großen Zinsschritt im Dezember dürfte riskante Anlagen weiter belasten. 03 Heute nach US-Börsenschluss: Nvidia-Zahlen Der wichtigste Stimmungstest für die gesamte KI-Infrastruktur – und damit für die Mieter von Helios. 04 Mittwoch und Donnerstag: Fed-Protokoll und Anthropic-Börsengang Das Protokoll zeigt, wie fest die Zinserhöhung sitzt; der Anthropic-Börsengang bindet Liquidität im Technologiesektor. 05 10. und 17. Dezember: Netzbetreiber ERCOT und Regulierer PUCT Die Ergebnisse der Prüfung aller großen Stromverbraucher könnten zeigen, ob die Genehmigungspause in Texas endet. 06 12. und 19. Januar 2027: Parlament und neue Gouverneurin Dann wird klar, wie streng die neuen Regeln für Rechenzentren ausfallen – entscheidend für Helios II. Was dafür spricht Fester Ankermieter: Helios I ist vollständig an CoreWeave vermietet, Phase 2 ist finanziert.

Starke Bilanz: 4,9 Milliarden Dollar an liquiden Mitteln zum Quartalsende.

Gewinn im Q3: 323 Millionen Dollar Nettogewinn und ein neues Rückkaufprogramm über 200 Millionen Dollar.

Knappes Gut: Genehmigte Netzanschlüsse könnten unter strengeren Regeln an Wert gewinnen. Was dagegen spricht Bitcoin-Abhängigkeit: Kryptoanlagen machen laut Compass Point rund die Hälfte des Börsenwerts aus.

Texas-Risiko: Helios II hat keinen Mieter, ein Genehmigungsstopp droht.

Klumpenrisiko: Helios I hängt an einem einzigen Mieter, CoreWeave.

Gewinnqualität: Der Q3-Gewinn stammte überwiegend aus dem Treasury-Segment, nicht aus dem laufenden Geschäft.

Risikohinweis: Krypto-Aktien schwanken extrem, ein Totalverlust ist möglich. Dieser Artikel ist keine Anlageberatung. Häufige Fragen zur Galaxy Digital Aktie Warum ist die Galaxy Digital Aktie am 16. November gefallen?

Die Aktie verlor rund 8,6 Prozent auf etwa 13,14 Dollar, weil Bitcoin und Krypto-Aktien breit unter Druck standen. Hinzu kommt die Unsicherheit um das Rechenzentrumsprojekt Helios II in Texas. Eine eigene Unternehmensmeldung gab es nicht. Wie hängt Galaxy Digital vom Bitcoin-Kurs ab?

Stark: Galaxy hält eigene Kryptobestände, verdient an Handel, Krediten und Vermögensverwaltung mit digitalen Vermögenswerten. Laut Compass Point entfällt rund die Hälfte der Marktkapitalisierung auf Kryptoanlagen. Was ist Helios?

Galaxys KI-Rechenzentrumscampus im Westen von Texas. Die erste Ausbaustufe mit 800 Megawatt ist an CoreWeave vermietet, für Helios II mit rund 830 Megawatt gibt es noch keinen Mieter. Gibt es eine Galaxy Digital Prognose der Redaktion?

Nein, die Redaktion gibt keine Kursprognose ab. Entscheidend sind in den kommenden Wochen der Bitcoin-Kurs, die Zinssignale der Fed und die Regeln für Rechenzentren in Texas. Fazit: Die Galaxy Digital Aktie zahlt für zwei Risiken gleichzeitig Die Galaxy Digital Aktie leidet unter dem Bitcoin-Ausverkauf und unter der neuen Unsicherheit in Texas – zwei Belastungen, die sich gegenseitig verstärken. Dagegen stehen ein fest vermieteter Helios-Campus, ein profitables drittes Quartal und eine Bilanz mit 4,9 Milliarden Dollar an liquiden Mitteln. Einschätzung der Redaktion: Solange Bitcoin keinen Boden findet und Texas keine klaren Regeln hat, dürfte die Aktie vor allem als Krypto-Wert gehandelt werden und nicht als KI-Vermieter.

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