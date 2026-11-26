Fujitsu-Aktie im Nikkei 225 im Plus: IT-Konzern profitiert vom Tech-Rebound

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 09:18 1 Min. Reuters, Investing.com

Die Fujitsu-Aktie zählt am Donnerstag zu den Nikkei-225-Gewinnern. Der IT-Dienstleister folgt der Erholung der Technologiewerte in Tokio.

Die Fujitsu-Aktie legt am 26. November 2026 zu und zählt zu den Nikkei-225-Gewinnern. In Frankfurt notierte das Papier am Morgen bei 20,02 Euro, ein Plus von 1,44 Prozent (Stand: 26.11.2026, comdirect). Die Gründe Erholung nach dem Technologie-Ausverkauf Fujitsu meldete nach den vorliegenden Berichten keine eigene Neuigkeit. Der Konzern ist in IT-Dienstleistungen und Computertechnik tätig und gehört damit zum Technologiesektor, der am Mittwoch unter Druck geraten war. Der Nikkei 225 schloss 0,86 Prozent höher bei 57.499,16 Punkten, 185 von 225 Werten stiegen (Reuters). Fujitsu-Aktie in Frankfurt am Morgen +1,44 % Kurs (26.11.2026) 20,02 € Quelle : comdirect, Reuters Risiken Der Anstieg ist moderat und folgt dem Gesamtmarkt.

Neue Ausverkäufe bei KI-Werten könnten die Gewinne wieder auflösen. Als Nikkei 225 Gewinner am unteren Ende der Gewinnerliste zeigt Fujitsu, dass die Erholung breit ist. Japans Börse steht im November rund acht Prozent im Minus. Wertpapierdaten: Tokioter Symbol 6702, Frankfurter Symbol FUJ1.

War dieser Artikel hilfreich?

Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.