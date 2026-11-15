Bei Fuchs läuft es: Der weltgrößte unabhängige Schmierstoffhersteller hat seine Gewinnprognose für 2026 zum zweiten Mal binnen weniger Monate angehoben. Knappes Grundöl treibt die Preise, und Fuchs gibt sie erfolgreich weiter. Die Fuchs-Vorzugsaktie gewann in dieser Woche 3,60 Prozent und schloss bei 44,26 Euro. Diese Fuchs Aktienanalyse zeigt, wie nachhaltig der Gewinnsprung ist und was die Fuchs Aktienprognose bestimmt.
Fuchs Aktienanalyse: Zweimal Prognose erhöht, Gewinn auf Rekordkurs – läuft der Schmierstoff-Champion jetzt heiß?
Fuchs hat die Gewinnprognose 2026 zum zweiten Mal angehoben und steuert auf ein EBIT von rund 500 Millionen Euro zu. Knappes Grundöl treibt die Preise, der Umsatz soll auf rund 4,1 Milliarden Euro steigen. Die Fuchs-Vorzugsaktie gehört zu den MDAX-Gewinnern der Woche. Unsere Fuchs Aktienanalyse zeigt, was den Mannheimer Konzern stark macht und was die Fuchs Aktienprognose bestimmt.
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Steckbrief
- Unternehmen
- FUCHS SE
- Sitz
- Mannheim
- Ticker
- FPE3 (Xetra, Vorzugsaktie)
- Index
- MDAX
- Kurs
- 44,26 Euro
- KGV
- rund 16
- Dividendenrendite
- rund 3,0 Prozent
- EBIT 2025
- 435 Millionen Euro
- Dividendenpolitik
- jährliche Erhöhung angestrebt
Stand: 15.11.2026, Kurs Xetra-Schluss 13.11.2026 (Vorzugsaktie); KGV und Dividendenrendite laut onvista
Die Ausgangslage
Schmierstoffe für jede Maschine
Die Fuchs Aktie steht für ein unscheinbares, aber unverzichtbares Geschäft.
Fuchs entwickelt Schmierstoffe für Autos, Industrieanlagen, Bergbau und Windkraft. Weil Schmierstoffe nur einen kleinen Teil der Kosten ausmachen, aber Ausfälle teuer sind, kann Fuchs Preiserhöhungen meist gut durchsetzen. 2026 stiegen die Rohstoffpreise nach dem Ausbruch des Krieges im Nahen Osten deutlich, zudem ist Grundöl knapp. Fuchs gab diese Kosten an die Kunden weiter – und verdiente dabei mehr. Das Unternehmen strebt an, die Dividende jedes Jahr zu erhöhen.
Die Zahlen
Umsatz plus 16 Prozent, Gewinn noch stärker
Für die Fuchs Aktienanalyse zählt, dass höhere Preise nicht zulasten der Marge gingen.
In den ersten neun Monaten stieg der Umsatz um 16 Prozent auf 3,13 Milliarden Euro, das EBIT auf 409 Millionen Euro. Besonders stark war das dritte Quartal: Das EBIT kletterte auf 149 Millionen Euro nach 117 Millionen ein Jahr zuvor. Die EBIT-Marge blieb mit 13,3 Prozent fast auf Vorjahresniveau – ein Zeichen, dass Fuchs die höheren Rohstoffkosten vollständig weitergeben konnte.
Fuchs: EBIT je Quartal 2026
Millionen Euro
Quelle: FUCHS SE, Quartalsmitteilungen 2026
Daten als Tabelle
|Quartal
|EBIT
|Q1 2026
|125
|Q2 2026
|135
|Q3 2026
|149
Der Ausblick
EBIT von rund 500 Millionen – aber ein schwächeres Schlussquartal
Am 19. Oktober hob Fuchs die Prognose erneut an: Für 2026 erwartet der Konzern ein EBIT von rund 500 Millionen Euro, nach 460 bis 480 Millionen zuvor und 435 Millionen im Vorjahr. Der Umsatz soll auf rund 4,1 Milliarden Euro steigen. Rechnerisch bleibt für das vierte Quartal allerdings nur ein EBIT von rund 91 Millionen Euro – weniger als im Vorjahresquartal. Fuchs plant hier offenbar vorsichtig.
Die Bewertung
KGV um 16, Dividende um 3 Prozent
Mit einem KGV von rund 16 und einer Dividendenrendite von rund 3 Prozent ist die Fuchs Aktie moderat bewertet. Anleger bekommen einen Qualitätswert mit steigender Dividende und solider Bilanz zu einem Preis unter dem Durchschnitt vieler Spezialchemiewerte.
Die Analysten
Steigende Kursziele
Nach der ersten Prognoseanhebung im Sommer hob die LBBW ihr Kursziel auf 48 Euro an. Seitdem hat Fuchs die Ziele ein weiteres Mal erhöht. Analysten verweisen auf die Preissetzungsmacht des Konzerns und die stabile Marge. Es handelt sich um Einschätzungen Dritter, nicht um eine Prognose der Redaktion.
Die Szenarien
Fuchs Aktienprognose: drei Wege für die Aktie
Szenario 1: Rekordjahr wird übertroffen
Das vierte Quartal fällt besser aus als geplant, 2027 wächst der Gewinn weiter. Dann könnte die Aktie über 50 Euro steigen.
Szenario 2: Stabile Qualität
Fuchs erreicht die Ziele, die Rohstoffpreise beruhigen sich. Die Aktie pendelt zwischen 40 und 50 Euro.
Szenario 3: Preise fallen zurück
Sinkende Ölpreise und eine schwache Industrie drücken Umsatz und Gewinn. Dann droht ein Rückfall unter 40 Euro.
Häufige Fragen zur Fuchs Aktienanalyse
Was erwartet Fuchs für 2026?
Ein EBIT von rund 500 Millionen Euro und einen Umsatz von rund 4,1 Milliarden Euro.
Warum steigt der Gewinn von Fuchs?
Fuchs konnte höhere Rohstoffpreise an die Kunden weitergeben und steigerte zugleich den Absatz.
Was ist der Unterschied zwischen Stamm- und Vorzugsaktie?
Die Vorzugsaktie hat kein Stimmrecht, ist aber die liquidere und im MDAX gelistete Gattung.
Wie hoch ist die Dividendenrendite der Fuchs Aktie?
Rund 3 Prozent beim aktuellen Kurs der Vorzugsaktie.
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