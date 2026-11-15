Fuchs Aktienanalyse: Zweimal Prognose erhöht, Gewinn auf Rekordkurs – läuft der Schmierstoff-Champion jetzt heiß?

Fuchs entwickelt Schmierstoffe für Autos, Industrieanlagen, Bergbau und Windkraft. Weil Schmierstoffe nur einen kleinen Teil der Kosten ausmachen, aber Ausfälle teuer sind, kann Fuchs Preiserhöhungen meist gut durchsetzen. 2026 stiegen die Rohstoffpreise nach dem Ausbruch des Krieges im Nahen Osten deutlich, zudem ist Grundöl knapp. Fuchs gab diese Kosten an die Kunden weiter – und verdiente dabei mehr. Das Unternehmen strebt an, die Dividende jedes Jahr zu erhöhen.