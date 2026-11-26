Friedrich Vorwerk Aktie: SDAX Gewinner am Morgen – der Pipelinebauer nimmt Kurs auf das Novemberhoch

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 09:49 2 Min.

Die Friedrich Vorwerk Aktie gewinnt am Donnerstagmorgen 2,22 Prozent auf 78,25 Euro und zählt zu den SDAX Gewinnern. Angehobene Prognose, ein Berenberg-Kursziel von 115 Euro und abziehende Leerverkäufer treiben den Energiewende-Profiteur.

Zurück in der Spur: Die Friedrich Vorwerk Aktie steigt am Donnerstagmorgen um 2,22 Prozent auf 78,25 Euro und ist fünfzehntgrößter SDAX Gewinner (Stand 09:16 Uhr, comdirect). Zum Hoch vom 16. November bei 79,65 Euro fehlen dem Pipeline- und Anlagenbauer weniger als zwei Prozent. VH2 VH2 — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr VH2 — — — Kurs der Friedrich Vorwerk Aktie am Morgen 78,25 € Tagesgewinn, Platz 15 der SDAX Gewinner +2,22 % Umsatz nach neun Monaten (+12 %) 565,6 Mio. € Kursziel Berenberg („Buy“) 115 € Quelle : comdirect, 26.11.2026, 09:16 Uhr; Friedrich Vorwerk Group; Berenberg laut dpa-AFX Der Auslöser Warum steigt die Friedrich Vorwerk Aktie heute? Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht. Die Friedrich Vorwerk Aktie steigt mit dem Markt und setzt dabei einen eigenen Trend fort. Am 24. November überwand sie die viel beachtete 200-Tage-Linie nach oben. Seit dem Tief von Anfang Oktober hatte der Kurs in der Spitze fast 30 Prozent gewonnen. Auch die Gegenseite gibt nach. Marshall Wace hat seine Leerverkaufsposition am 19. November auf 0,49 Prozent gesenkt und damit die Meldeschwelle unterschritten, Walleye Capital hatte zuvor auf 0,69 Prozent reduziert. Weniger Wetten gegen den SDAX Gewinner bedeuten weniger Verkaufsdruck. Der Hintergrund Ergebnis wächst schneller als der Umsatz Friedrich Vorwerk baut Leitungen und Anlagen für Gas, Strom und Wasserstoff. In den ersten neun Monaten stieg der Umsatz um 12 Prozent auf 565,6 Millionen Euro, das EBITDA legte nach vorläufigen Zahlen deutlich stärker zu. Der Vorstand hob die Jahresprognose an. Berenberg erhöhte am 16. November das Kursziel und bestätigte „Buy“. Die Analysten verweisen auf die große Bedeutung von Gemeinschaftsprojekten, die für überproportionales Ergebniswachstum sorge. Das Rekordhoch der Aktie liegt bei 109,20 Euro. Was für die Friedrich Vorwerk Aktie spricht Jahresprognose angehoben

Kurs über der 200-Tage-Linie

Leerverkäufer ziehen sich zurück Was Anleger bedenken sollten Quartalsergebnisse schwanken projektbedingt

Jefferies stufte zuletzt nur mit „Hold“ ein

BlackRock hält eine Short-Position von 0,50 Prozent Kurz erklärt Fragen und Antworten zur Friedrich Vorwerk Aktie Warum ist die Friedrich Vorwerk Aktie SDAX Gewinner?

Der Titel steigt mit dem Markt und setzt seinen Aufwärtstrend über der 200-Tage-Linie fort. Was macht Friedrich Vorwerk?

Das Unternehmen baut Pipelines und Anlagen für die Energieinfrastruktur. Friedrich Vorwerk Aktie: ISIN DE000A255F11, WKN A255F1, Börsenkürzel VH2. Fazit zur Friedrich Vorwerk Aktie Die Friedrich Vorwerk Aktie gehört zu den wenigen Nebenwerten mit intaktem Aufwärtstrend. Ein Sprung über 79,65 Euro wäre das nächste Signal. Der SDAX Gewinner hat Prognose und Charttechnik auf seiner Seite.

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