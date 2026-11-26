Zurück in der Spur: Die Friedrich Vorwerk Aktie steigt am Donnerstagmorgen um 2,22 Prozent auf 78,25 Euro und ist fünfzehntgrößter SDAX Gewinner (Stand 09:16 Uhr, comdirect). Zum Hoch vom 16. November bei 79,65 Euro fehlen dem Pipeline- und Anlagenbauer weniger als zwei Prozent.
Friedrich Vorwerk Aktie: SDAX Gewinner am Morgen – der Pipelinebauer nimmt Kurs auf das Novemberhoch
Die Friedrich Vorwerk Aktie gewinnt am Donnerstagmorgen 2,22 Prozent auf 78,25 Euro und zählt zu den SDAX Gewinnern. Angehobene Prognose, ein Berenberg-Kursziel von 115 Euro und abziehende Leerverkäufer treiben den Energiewende-Profiteur.
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Der Auslöser
Warum steigt die Friedrich Vorwerk Aktie heute?
Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht. Die Friedrich Vorwerk Aktie steigt mit dem Markt und setzt dabei einen eigenen Trend fort. Am 24. November überwand sie die viel beachtete 200-Tage-Linie nach oben. Seit dem Tief von Anfang Oktober hatte der Kurs in der Spitze fast 30 Prozent gewonnen.
Auch die Gegenseite gibt nach. Marshall Wace hat seine Leerverkaufsposition am 19. November auf 0,49 Prozent gesenkt und damit die Meldeschwelle unterschritten, Walleye Capital hatte zuvor auf 0,69 Prozent reduziert. Weniger Wetten gegen den SDAX Gewinner bedeuten weniger Verkaufsdruck.
Der Hintergrund
Ergebnis wächst schneller als der Umsatz
Friedrich Vorwerk baut Leitungen und Anlagen für Gas, Strom und Wasserstoff. In den ersten neun Monaten stieg der Umsatz um 12 Prozent auf 565,6 Millionen Euro, das EBITDA legte nach vorläufigen Zahlen deutlich stärker zu. Der Vorstand hob die Jahresprognose an. Berenberg erhöhte am 16. November das Kursziel und bestätigte „Buy“. Die Analysten verweisen auf die große Bedeutung von Gemeinschaftsprojekten, die für überproportionales Ergebniswachstum sorge. Das Rekordhoch der Aktie liegt bei 109,20 Euro.
Kurz erklärt
Fragen und Antworten zur Friedrich Vorwerk Aktie
Warum ist die Friedrich Vorwerk Aktie SDAX Gewinner?
Der Titel steigt mit dem Markt und setzt seinen Aufwärtstrend über der 200-Tage-Linie fort.
Was macht Friedrich Vorwerk?
Das Unternehmen baut Pipelines und Anlagen für die Energieinfrastruktur.
Friedrich Vorwerk Aktie: ISIN DE000A255F11, WKN A255F1, Börsenkürzel VH2.
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