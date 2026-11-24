Der Auslöser sind die Edelmetalle. Silber verbilligte sich am Dienstag um 5,1 Prozent. Gold fiel von 3.669,27 auf 3.566,77 Dollar je Unze, ein Minus von knapp 3 Prozent. Am Montag hatte die Erleichterung über den Führungswechsel beim Chipkonzern Nvidia (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Symbol Deutschland: NVD, US-Symbol: NVDA) die Risikofreude zurückgebracht und auch die Metalle gestützt. Einen Tag später setzten die US-Technologiewerte ihre Talfahrt fort, und die Metallpreise gaben ihre Gewinne vollständig ab.

Belastend wirken die Zinsen. Die US-Inflation lag im Oktober den dritten Monat in Folge über den Erwartungen. Die Märkte rechnen damit, dass die US-Notenbank am 9. Dezember erneut um einen Viertelpunkt erhöht. Höhere Zinsen machen zinslose Edelmetalle weniger attraktiv. Eine eigene Mitteilung von Fresnillo gab es am Dienstag nicht.