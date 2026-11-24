Am Montag noch gefeiert, am Dienstag abgestraft: Die Fresnillo-Aktie (ISIN: GB00B2QPKJ12, WKN: A0MVZE, Symbol London: FRES, Symbol Deutschland: FNL, US-Symbol: FNLPF) zählt zu den größten FTSE Verlierern des Tages. In London schloss das Papier 4,9 Prozent tiefer bei 2.146 Pence. Im späten deutschen Handel rutschte die Fresnillo-Aktie um 7,10 Prozent auf 25,64 Euro ab.
Fresnillo-Aktie FTSE Verlierer: Silber sackt um 5 Prozent ab – und der Kurs fällt auf ein Jahrestief
Die Fresnillo-Aktie gehört am Dienstag zu den größten FTSE Verlierern. In London büßt der weltgrößte Silberproduzent 4,9 Prozent ein und markiert im Handelsverlauf ein neues 52-Wochen-Tief, im späten deutschen Handel sind es sogar mehr als 7 Prozent. Der gesamte Gewinn vom Montag ist ausgelöscht.
FTSE Verlierer Fresnillo
Ein Tag hin, ein Tag zurück: Silber nimmt der Fresnillo-Aktie alles wieder ab
Exakt 4,88 Prozent hatte die Fresnillo-Aktie am Montag gewonnen. Exakt 4,88 Prozent hat sie am Dienstag in London wieder verloren.
Der Auslöser sind die Edelmetalle. Silber verbilligte sich am Dienstag um 5,1 Prozent. Gold fiel von 3.669,27 auf 3.566,77 Dollar je Unze, ein Minus von knapp 3 Prozent. Am Montag hatte die Erleichterung über den Führungswechsel beim Chipkonzern Nvidia (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Symbol Deutschland: NVD, US-Symbol: NVDA) die Risikofreude zurückgebracht und auch die Metalle gestützt. Einen Tag später setzten die US-Technologiewerte ihre Talfahrt fort, und die Metallpreise gaben ihre Gewinne vollständig ab.
Belastend wirken die Zinsen. Die US-Inflation lag im Oktober den dritten Monat in Folge über den Erwartungen. Die Märkte rechnen damit, dass die US-Notenbank am 9. Dezember erneut um einen Viertelpunkt erhöht. Höhere Zinsen machen zinslose Edelmetalle weniger attraktiv. Eine eigene Mitteilung von Fresnillo gab es am Dienstag nicht.
Hintergrund
Hebel in beide Richtungen: Was die Fresnillo-Aktie so schwankungsanfällig macht
Fresnillo ist der weltweit größte Produzent von Silber aus Primärförderung und einer der größten Goldproduzenten Mexikos. Die Erlöse hängen fast unmittelbar an den Preisen beider Metalle. Für 2026 peilt das Unternehmen 42 bis 46,5 Millionen Unzen Silber an und spricht von einem Übergangsjahr; für 2027 und 2028 werden jeweils 45 bis 51 Millionen Unzen erwartet. Im dritten Quartal lag die Produktion nach Unternehmensangaben im Rahmen der Erwartungen, die Jahresziele gelten weiter.
Silber und Gold
Die Fresnillo-Aktie bewegt sich wie ein gehebeltes Papier auf die Edelmetallpreise – nach oben wie nach unten.
US-Inflation
Am Mittwoch erscheint die PCE-Inflationsrate für Oktober. Morgan Stanley erwartet einen Anstieg auf 3,8 Prozent.
Notenbank
Die Zinsentscheidung am 9. Dezember ist der nächste große Termin für Gold und Silber.
Produktion
Die Jahresprognose für Silber und Gold hat das Management zuletzt bestätigt.
Steckbrief
- Unternehmen
- Fresnillo plc
- Geschäft
- Silber- und Goldproduzent in Mexiko
- ISIN
- GB00B2QPKJ12
- WKN
- A0MVZE
- Symbol London / Deutschland
- FRES / FNL
- US-Symbol
- FNLPF
- Schlusskurs London
- 2.146 Pence (-4,9 %)
- Kurs in Euro
- 25,64 Euro (-7,10 %)
- 52-Wochen-Spanne
- 2.126 bis 4.472 Pence
Stand: 24.11.2026, Schlusskurs London Stock Exchange; Eurokurs comdirect 25.11.2026, 00:06 Uhr
Häufige Fragen zur Fresnillo-Aktie
Warum ist die Fresnillo-Aktie heute FTSE Verlierer?
Silber ist um rund 5 Prozent gefallen, Gold um knapp 3 Prozent. Fresnillo verdient sein Geld fast ausschließlich mit diesen beiden Metallen.
Hat Fresnillo die Prognose gesenkt?
Nein. Am Dienstag gab es keine Unternehmensmeldung, die Jahresziele wurden zuletzt bestätigt.
Wie tief steht die Fresnillo-Aktie?
Im Handelsverlauf fiel sie auf 2.126 Pence, den tiefsten Stand seit 52 Wochen.
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