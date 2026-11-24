Die Fresnillo-Aktie (ISIN: GB00B2QPKJ12, Symbol: FRES, WKN und US-Symbol vor Freigabe zu prüfen) gehört am Dienstagmittag zu den FTSE Verlierern: Der Kurs fällt um rund 3,8 Prozent auf 26,56 Euro.
Fresnillo-Aktie FTSE Verlierer: Silber-Rücksetzer nimmt dem Montagsplus den Wind
Die Fresnillo-Aktie fällt am Dienstagmittag um fast 4 Prozent und zählt zu den FTSE Verlierern. Silber und Gold geben nach, nachdem die Aktie am Montag kräftig zugelegt hatte.
FTSE Verlierer
Silber unter Druck
Fresnillo ist der weltweit größte Primärsilberproduzent und fördert zudem Gold, hauptsächlich in Mexiko. Entsprechend sensibel reagiert die Fresnillo-Aktie auf Edelmetallpreise. Nach Marktberichten fiel Silber am Dienstag um rund 2,9 Prozent, Gold um etwa 0,5 Prozent; das Gold-Silber-Verhältnis lag bei etwa 86,5.
Am Montag hatte die Aktie in London um 105 Pence auf 2.256 Pence zugelegt. Der Rückgang am Dienstag ist damit auch eine Gegenbewegung nach einem starken Start in die Woche.
Hebelwirkung
Silber macht einen großen Teil der Erlöse aus.
Keine Firmenmeldung
Eine eigene Mitteilung von Fresnillo liegt am Dienstag nicht vor.
Gegenbewegung
Nach dem Anstieg am Montag nehmen Anleger Gewinne mit.
Häufige Fragen zur Fresnillo-Aktie
Warum fällt die Fresnillo-Aktie? Silber und Gold geben nach, der Dollar zieht an.
Ist das ein Trendbruch? Das lässt sich aus einem Handelstag nicht ableiten; entscheidend sind Silberpreis und Inflationsdaten.
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