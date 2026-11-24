Fresnillo ist der weltweit größte Primärsilberproduzent und fördert zudem Gold, hauptsächlich in Mexiko. Entsprechend sensibel reagiert die Fresnillo-Aktie auf Edelmetallpreise. Nach Marktberichten fiel Silber am Dienstag um rund 2,9 Prozent, Gold um etwa 0,5 Prozent; das Gold-Silber-Verhältnis lag bei etwa 86,5.

Am Montag hatte die Aktie in London um 105 Pence auf 2.256 Pence zugelegt. Der Rückgang am Dienstag ist damit auch eine Gegenbewegung nach einem starken Start in die Woche.