Fresenius schießt um fast 5% nach oben! Marshall Wace startet Short-Attacke! Wird die Rallye zur Falle für Leerverkäufer?

Eine Netto-Leerverkaufsposition von 0,50 Prozent mag auf den ersten Blick überschaubar erscheinen. Bezogen auf das gesamte ausgegebene Aktienkapital eines großen börsennotierten Unternehmens handelt es sich jedoch um ein relevantes Engagement. Bei einer klassischen Leerverkaufsstrategie werden Aktien verkauft, die sich der Investor zuvor geliehen hat. Ziel ist es, diese Papiere später zu einem niedrigeren Kurs zurückzukaufen und von der Differenz zu profitieren. Steigt der Aktienkurs dagegen, kann die Position Verluste verursachen. Die nun gemeldete Position von Marshall Wace zeigt, dass der Hedgefonds ein entsprechendes Netto-Short-Engagement bei Fresenius hält. Ob dahinter eine unmittelbare Wette auf sinkende Kurse oder eine komplexere Anlagestrategie steht, lässt sich daraus allein nicht erkennen. Besonders interessant ist, dass die Position genau 0,50 Prozent erreicht. Weitere Netto-Leerverkaufspositionen unterhalb dieser Schwelle können bestehen, ohne öffentlich einzeln ausgewiesen zu werden. Die tatsächliche Short-Aktivität rund um Fresenius könnte deshalb größer sein, als die aktuell sichtbaren meldepflichtigen Positionen vermuten lassen. Eine belastbare Aussage über die gesamte Shortquote oder die Positionierung weiterer Hedgefonds ist anhand der derzeit bekannten Meldung allerdings nicht möglich. Marshall Wace steht somit im Mittelpunkt der jüngsten Entwicklung, ohne dass daraus bereits eine breite institutionelle Verkaufswelle abgeleitet werden kann.