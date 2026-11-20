Die aktuelle Situation bei Fresenius Medical Care ist von einem besonders spannenden Gegensatz geprägt. Während Marshall Wace seine Netto-Leerverkaufsposition von 0,82 auf 0,94 Prozent erhöht und Millennium International Management seine Position von 0,72 auf 0,90 Prozent ausbaut, steigt die Aktie um 2,28 Prozent auf 37,70 Euro. Zusammen haben die beiden Investmentmanager ihre Short-Positionen um 0,30 Prozentpunkte beziehungsweise rund 19,5 Prozent ausgeweitet. Hinzu kommen die zuletzt gemeldeten Positionen von Kintbury Capital mit 1,14 Prozent und Pertento Partners mit 0,50 Prozent. Insgesamt ergibt sich daraus eine rechnerische Short-Exponierung von 3,48 Prozent des ausgegebenen Aktienkapitals. Das Fazit: Die deutlichen Positionsanhebungen von Marshall Wace und Millennium sind ein ernst zu nehmendes Signal institutioneller Skepsis. Gleichzeitig zeigt die aktuelle Kurssteigerung, dass die Fresenius Medical Care-Aktie keineswegs ausschließlich von negativen Erwartungen bestimmt wird. Sollte der Dialysespezialist seine Profitabilität verbessern und mit überzeugenden Geschäftsergebnissen überraschen, könnten die umfangreichen Short-Positionen für die Hedgefonds zunehmend zum Risiko werden. Bleiben die operativen Erwartungen dagegen unerfüllt, könnten die Leerverkäufer von einer schwächeren Kursentwicklung profitieren. Für Anleger bleibt die Aktie damit ein hochspannendes Kräftemessen zwischen professionellen Shortsellern und der Hoffnung auf eine nachhaltige operative Verbesserung.