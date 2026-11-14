Fresenius Medical Care Aktienanalyse: Neuer Chef, alte Probleme – wann findet der Dialyse-Riese seinen Boden?

Warum fällt die FMC-Aktie?

Wegen einer gesenkten Prognose, sinkender US-Behandlungen, der Abstufung durch Barclays und des Anteilsverkaufs von Fresenius.

Was ist TDAPA?

Eine befristete Zusatzvergütung der US-Gesundheitsbehörde für neue Dialysemedikamente. Ihr Auslaufen belastet laut Barclays den Gewinn 2027 um 300 bis 350 Millionen Euro.

Wer führt Fresenius Medical Care?

Seit Oktober 2026 Shervin Korangy.

Welche Kursziele nennen Analysten?

Barclays 35 Euro, Berenberg 42 Euro. Das sind Einschätzungen Dritter.