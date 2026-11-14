Im Jahr 2018 kostete die Fresenius-Medical-Care-Aktie rund 94 Euro. Am Freitag schloss sie bei 40,11 Euro – nach einer Woche mit 5 Prozent Minus, einer Abstufung durch Barclays und einem weiteren Anteilsverkauf des Großaktionärs Fresenius. Der weltgrößte Dialyseanbieter hat einen neuen Chef, aber die alten Probleme: schwache Patientenzahlen in den USA und eine Gewinnlücke ab 2027. Diese Fresenius Medical Care Aktienanalyse zeigt, wie tief die Probleme reichen – und was die FMC Aktienprognose jetzt bestimmt.
Fresenius Medical Care Aktienanalyse: Neuer Chef, alte Probleme – wann findet der Dialyse-Riese seinen Boden?
Prognose gesenkt, US-Behandlungen rückläufig, eine Sondervergütung läuft aus, der Großaktionär verkauft: Die Fresenius-Medical-Care-Aktie kommt nicht zur Ruhe. Seit Oktober führt Shervin Korangy den weltgrößten Dialyseanbieter. Unsere Fresenius Medical Care Aktienanalyse zeigt, wie groß die Gewinnlücke 2027 ist, warum die Aktie trotzdem billig wirkt und was die FMC Aktienprognose jetzt bestimmt.
FMEFME
Steckbrief
- Unternehmen
- Fresenius Medical Care AG
- Sitz
- Bad Homburg
- Ticker
- FME (Xetra)
- Index
- DAX
- Kurs
- 40,11 Euro
- KGV
- rund 14
- Dividendenrendite
- rund 3,5 Prozent
- Vorstandschef
- Shervin Korangy
- Großaktionär
- Fresenius (rund 20 Prozent)
Stand: 14.11.2026, Kurs Xetra-Schluss 13.11.2026; KGV und Dividendenrendite laut onvista
Die Ausgangslage
Vom DAX-Liebling zur Dauerbaustelle
Die FMC Aktie zählt seit Jahren zu den großen Enttäuschungen im DAX.
Personalkosten in den USA, die Corona-Pandemie mit vielen verstorbenen Dialysepatienten und neue Medikamente gegen Diabetes und Übergewicht, die langfristig die Zahl der Nierenkranken senken könnten, haben den Kurs über Jahre gedrückt. Der Umbau zur Aktiengesellschaft, die Entflechtung von Fresenius und der Verkauf von Randgeschäften sollten die Wende bringen. Seit Oktober 2026 führt Shervin Korangy den Konzern, er folgte auf Helen Giza. Seine ersten Zahlen zeigen, wie groß die Aufgabe ist.
Die Quartalszahlen
Besser als befürchtet, aber Prognose gesenkt
Für jede Fresenius Medical Care Aktienanalyse gilt: Entscheidend sind die Patientenzahlen in den USA.
Im dritten Quartal stieg der Umsatz nur um 1 Prozent auf 4,94 Milliarden Euro. Das bereinigte operative Ergebnis fiel um 5 Prozent auf 545 Millionen Euro, lag damit aber über den erwarteten 518 Millionen. Die Marge sank auf 11,0 Prozent. Unter dem Strich brach der Konzerngewinn um 42 Prozent auf 160 Millionen Euro ein, auch wegen rund 108 Millionen Euro Kosten für den Umbau in China. Die Jahresprognose senkte FMC: Das bereinigte Ergebnis soll 2026 stagnieren oder im mittleren einstelligen Prozentbereich sinken, eher am unteren Ende. Besonders beunruhigend: Die Behandlungen je US-Zentrum sanken das dritte Quartal in Folge, und zwar immer stärker.
FMC: Veränderung der Behandlungen je US-Zentrum
Prozent
Veränderung gegenüber dem Vorjahresquartal.
Quelle: Fresenius Medical Care, Quartalsmitteilungen 2026
Daten als Tabelle
|Quartal
|Veränderung
|Erstes Quartal 2026
|-0,4
|Zweites Quartal 2026
|-0,9
|Drittes Quartal 2026
|-1,1
Die Gewinnlücke
TDAPA: das 350-Millionen-Problem
Das größte Risiko für die FMC Aktienprognose hat einen sperrigen Namen: TDAPA. Die US-Gesundheitsbehörde zahlt für bestimmte neue Dialysemedikamente einen befristeten Zuschlag. Läuft er aus, fehlen laut Barclays 2027 300 bis 350 Millionen Euro beim operativen Gewinn – bei einem Quartalsergebnis von gut 500 Millionen Euro ein empfindlicher Schlag. Dazu kommt der Rückzug des Großaktionärs: Fresenius platzierte in dieser Woche rund 13,4 Millionen FMC-Aktien und senkte seinen Anteil von rund 25 auf etwa 20 Prozent. Für 90 Tage gilt nun eine Sperrfrist, danach sind weitere Verkäufe möglich.
Die Bewertung
KGV um 14, Rendite 3,5 Prozent: billig – aus gutem Grund?
Mit einem KGV von rund 14 und einer Dividendenrendite von rund 3,5 Prozent wirkt die FMC Aktie günstig. Das Geschäft ist zudem stabil: Dialysepatienten sind auf regelmäßige Behandlungen angewiesen, die Nachfrage bricht nicht weg. Doch wenn der Gewinn 2027 durch den TDAPA-Wegfall sinkt, steigt das KGV automatisch. Die Bewertung ist also nur dann günstig, wenn es dem neuen Chef gelingt, die Lücke zu schließen.
Die Analysten
Skeptiker in der Überzahl: Ziele zwischen 35 und 42 Euro
Die Analysten sind vorsichtig. Barclays stufte die Aktie auf „Underweight“ ab und senkte das Ziel von 44,50 auf 35 Euro. Die Bank erwartet für 2027 kaum Wachstum bei den US-Behandlungen. Berenberg stufte zuvor von „Buy“ auf „Hold“ ab und sieht die Aktie mit 42 Euro fair bewertet. Goldman Sachs warnte vor einem deutlichen Gewinnrückgang im Schlussquartal. Es handelt sich um Einschätzungen Dritter, nicht um eine Prognose der Redaktion.
Die Szenarien
FMC Aktienprognose: drei Wege für die Aktie
Szenario 1: Korangy überzeugt
Der neue Chef legt einen glaubwürdigen Plan vor, die TDAPA-Lücke durch Kostensenkungen zu schließen. Die US-Behandlungen stabilisieren sich. Dann könnte die Aktie Richtung des Berenberg-Ziels von 42 Euro und darüber steigen.
Szenario 2: Bodenbildung
Die Probleme bleiben, werden aber nicht größer. Die Aktie pendelt zwischen 36 und 44 Euro, die Dividende stützt.
Szenario 3: Die Abwärtsspirale
Die Patientenzahlen sinken weiter, Fresenius verkauft nach der Sperrfrist. Dann rückt das Barclays-Ziel von 35 Euro in Reichweite.
Häufige Fragen zur Fresenius Medical Care Aktienanalyse
Warum fällt die FMC-Aktie?
Wegen einer gesenkten Prognose, sinkender US-Behandlungen, der Abstufung durch Barclays und des Anteilsverkaufs von Fresenius.
Was ist TDAPA?
Eine befristete Zusatzvergütung der US-Gesundheitsbehörde für neue Dialysemedikamente. Ihr Auslaufen belastet laut Barclays den Gewinn 2027 um 300 bis 350 Millionen Euro.
Wer führt Fresenius Medical Care?
Seit Oktober 2026 Shervin Korangy.
Welche Kursziele nennen Analysten?
Barclays 35 Euro, Berenberg 42 Euro. Das sind Einschätzungen Dritter.
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