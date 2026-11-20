Laut Meldung nach der Marktmissbrauchsverordnung hat Korangy am 18. November über ein Gemeinschaftsdepot mit seiner Ehefrau Papiere der US-Zertifikatevariante (ADR, NYSE) im Wert von 503.377 US-Dollar gekauft, zu einem Durchschnittskurs von 20,97 US-Dollar. Das sind nach Redaktionsrechnung rund 24.000 Zertifikate. Veröffentlicht wurde die Meldung am Freitag um 10:30 Uhr. Korangy ist seit dem 12. Oktober 2026 Vorstandschef.

Neben dem Insiderkauf half der defensive Charakter: Dialysepatienten brauchen Behandlungen unabhängig von Konjunktur und Zinsen, die Aktie gilt daher im Ausverkauf als vergleichsweise sicherer Hafen. Hinzu kam eine technische Gegenbewegung nach dem Verkaufssignal vom Vortag, als die Aktie 3,9 Prozent verloren hatte.