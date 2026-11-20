Die Fresenius Medical Care Aktie (ISIN DE0005785802, Ticker FME) hat am Freitag, 20. November 2026, gegen den Trend zugelegt: Während der DAX zum sechsten Mal in Folge nachgab und bei 24.803 Punkten (−2,6 Prozent) schloss, stieg die Dialyse-Aktie um 2,4 Prozent auf 37,60 Euro (Xetra-Schluss) und war damit größter DAX-Gewinner. Ein Auslöser war ein Insiderkauf: Der neue Vorstandschef Shervin Korangy hat Aktienzertifikate für rund 500.000 US-Dollar erworben.
Fresenius Medical Care Aktienanalyse: DAX-Gewinner im Crash, CEO kauft für 500.000 Dollar, Ziele von 28 bis 41 Euro – wer hat bei der Dialyse-Aktie recht?
Die Fresenius Medical Care Aktie steigt im DAX-Crash um 2,4 Prozent, nachdem der neue Konzernchef für rund 500.000 Dollar zugekauft hat. Die Aktienanalyse zeigt Zahlen, Bewertung, Analystenurteile und die Aktienprognose-Debatte vor den Zahlen im Februar.
Steckbrief
- Unternehmen
- Fresenius Medical Care AG, Bad Homburg
- ISIN
- DE0005785802
- Ticker
- FME (Xetra)
- 52-Wochen-Spanne
- 34,54 bis 45,56 €
- Nächster Termin
- Zahlen 2026 und Ausblick 2027: Februar 2027
Stand: 20.11.2026, Xetra-Schluss; Marktkapitalisierung aus Vortagesangabe hochgerechnet
Der Kauf kommt in einer heiklen Phase. Nach den Zahlen am 3. November haben mehrere Analysten ihre Kursziele gesenkt, die Aktie war am Donnerstag um knapp 4 Prozent gefallen. Diese Fresenius Medical Care Aktienanalyse zeigt, was der Insiderkauf bedeutet, wie es um Zahlen und Bewertung steht und welche Fresenius Medical Care Aktienprognose die Analysten vertreten. Eine eigene Kursprognose gibt aktiencheck.de nicht ab.
Der Auslöser
Was ist bei der Fresenius Medical Care Aktie am Freitag passiert?
Laut Meldung nach der Marktmissbrauchsverordnung hat Korangy am 18. November über ein Gemeinschaftsdepot mit seiner Ehefrau Papiere der US-Zertifikatevariante (ADR, NYSE) im Wert von 503.377 US-Dollar gekauft, zu einem Durchschnittskurs von 20,97 US-Dollar. Das sind nach Redaktionsrechnung rund 24.000 Zertifikate. Veröffentlicht wurde die Meldung am Freitag um 10:30 Uhr. Korangy ist seit dem 12. Oktober 2026 Vorstandschef.
Neben dem Insiderkauf half der defensive Charakter: Dialysepatienten brauchen Behandlungen unabhängig von Konjunktur und Zinsen, die Aktie gilt daher im Ausverkauf als vergleichsweise sicherer Hafen. Hinzu kam eine technische Gegenbewegung nach dem Verkaufssignal vom Vortag, als die Aktie 3,9 Prozent verloren hatte.
Das Geschäft
Wie verdient Fresenius Medical Care sein Geld?
Fresenius Medical Care ist der weltweit größte Anbieter von Dialyse-Dienstleistungen und -Produkten. Rund 289.000 Patienten (minus 2 Prozent zum Vorjahr) werden in 3.512 Kliniken behandelt. Das Geschäft gliedert sich in Care Delivery (Kliniken, Umsatz im dritten Quartal 3,5 Milliarden Euro, Marge 14,7 Prozent), Care Enablement (Geräte und Verbrauchsmaterial, 1,45 Milliarden Euro Umsatz) und Value-Based Care (Programme für Patientengruppen, 537 Millionen Euro Umsatz). Wichtigster Markt sind die USA, wo staatliche Erstattungen, vor allem über Medicare, stark die Marge bestimmen. Im US-Geschäft sank die Zahl der Behandlungen im dritten Quartal je Klinik um 1,1 Prozent.
Das Effizienzprogramm FME25+ soll bis Ende 2027 Einsparungen von 1,2 Milliarden Euro bringen; für 2026 erwartet das Management 250 Millionen Euro Einsparungen bei 350 Millionen Euro Einmalkosten.
Zahlen
Wie steht es um Umsatz, Gewinn und Bewertung der Fresenius Medical Care Aktie?
Im dritten Quartal 2026 stieg der Umsatz berichtet um 1 Prozent auf 4,94 Milliarden Euro, währungsbereinigt lag er bei minus 1 Prozent. Das operative Ergebnis ohne Sondereffekte sank um 5 Prozent auf 545 Millionen Euro (Marge 11,0 Prozent nach 11,7 Prozent), lag aber über der Markterwartung von rund 518 Millionen Euro. Das Konzernergebnis ohne Sondereffekte betrug 291 Millionen Euro; berichtet fiel es wegen Sonderbelastungen von 161 Millionen Euro (China-Strategie und FME25+) um 42 Prozent auf 160 Millionen Euro. Der operative Cashflow stieg um 8 Prozent auf 798 Millionen Euro.
|Kennzahl
|Q3 2026
|9 Monate 2026
|Umsatz
|4.937 Mio. €
|14.409 Mio. €
|Operatives Ergebnis ohne Sondereffekte
|545 Mio. € (−5 %)
|1.581 Mio. € (+5 %)
|Marge ohne Sondereffekte
|11,0 %
|11,0 %
|Konzernergebnis (berichtet)
|160 Mio. € (−42 %)
|496 Mio. € (−24 %)
|Gewinn je Aktie ohne Sondereffekte
|1,11 €
|3,14 € (+10 %)
|Free Cashflow
|564 Mio. €
|1.229 Mio. €
Sondereffekte: vor allem China-Strategie und FME25+.
Quelle: Unternehmensmitteilung vom 03.11.2026
Die Prognose für 2026 wurde auf die untere Hälfte der Spanne eingeengt: Der Umsatz soll währungsbereinigt stabil bleiben, das operative Ergebnis zwischen stabil und einem niedrigen einstelligen Rückgang liegen (Basis 2025: 19,6 Milliarden Euro Umsatz, 2,2 Milliarden Euro operatives Ergebnis). Für 2027 warnt das Management vor einer Belastung des operativen Ergebnisses von 300 bis 350 Millionen Euro durch Änderungen bei der Medicare-Vergütung (TDAPA); der Basissatz der Behörde CMS steigt zugleich um 1,9 Prozent. Die volle Prognose 2027 soll im Februar 2027 folgen.
Die Verschuldung liegt bei 2,6-fachem EBITDA (Zielband 2,5 bis 3,0) mit einer Nettoverschuldung von 9,8 Milliarden Euro. Die Dividende für 2025 betrug 1,49 Euro je Aktie, das entspricht bei 37,60 Euro rechnerisch rund 4 Prozent. Ein zweites Rückkaufprogramm über rund 1 Milliarde Euro läuft; bis Ende September wurden 9,1 Millionen Aktien für 357 Millionen Euro zurückgekauft, die erste Tranche endet voraussichtlich am 15. Dezember. Bei der Bewertung nennen Datenanbieter für 2026 ein erwartetes KGV von rund 9,4 (2025: rund 12,1).
|Kennzahl
|Fresenius Medical Care (Q3 2026)
|DaVita (Q3 2026)
|Umsatz
|4,94 Mrd. €
|3,58 Mrd. US-Dollar
|Operative Marge ohne Sondereffekte
|11,0 %
|15,7 %
|Patienten
|rund 289.000
|rund 298.000
|Prognose 2026
|untere Hälfte der Spanne
|Untergrenze angehoben
Quelle: Unternehmensmitteilung DaVita vom 29.10.2026; Fresenius Medical Care vom 03.11.2026
Analysten
Was sagen Analysten zur Fresenius Medical Care Aktienprognose?
Nach den Zahlen vom 3. November haben mehrere Häuser ihre Ziele gekürzt. Die Spanne der hier aufgeführten Urteile reicht von Underperform (28 Euro) bis Market-Perform (40,60 Euro). Die Mehrheit liegt bei Halten oder Neutral; die Kursziele von Berenberg, Goldman Sachs und Barclays liegen auf dem Niveau des aktuellen Kurses oder knapp darunter. Ein vollständiger Konsens ist nicht belegt.
|Haus
|Datum
|Urteil
|Kursziel
|Berenberg
|18.11.2026
|Hold
|37,00 € (zuvor 42 €)
|Jefferies
|10.11.2026
|Underperform
|28,00 € (zuvor 30 €)
|Barclays
|09.11.2026
|Underweight (abgestuft)
|35,00 € (zuvor 44,50 €)
|Goldman Sachs
|09.11.2026
|Neutral
|37,50 €
|Deutsche Bank Research
|05.11.2026
|Hold
|38,00 € (zuvor 40 €)
|Bernstein
|05.11.2026
|Market-Perform
|40,60 € (zuvor 44,65 €)
Kursziele sind Einschätzungen Dritter und keine Empfehlung von aktiencheck.de. Kurs am 20.11.2026: 37,60 €.
Jefferies verweist darauf, dass die Erholung im US-Geschäft „Zeit brauche“. Barclays begründete die Abstufung mit Sorgen über Erstattungsdruck, Behandlungszahlen und die Mittelfristziele.
Hinweis zur Weitergabe: Bei den genannten Einschätzungen handelt es sich um Analysen Dritter. Die Offenlegungen und Interessenkonflikte der Häuser finden Sie hier: Berenberg, Jefferies, Barclays, Goldman Sachs, Deutsche Bank Research und Bernstein. aktiencheck.de gibt keine eigene Empfehlung und kein eigenes Kursziel ab.
Chart
Wie sieht der Chart der Fresenius Medical Care Aktie aus?
Das Jahreshoch lag am 3. August bei 45,56 Euro, das Jahrestief am 5. Mai bei 34,54 Euro. Seit August geht es abwärts; ein Anlauf über 42 Euro Anfang November scheiterte. Der Kurs liegt unter den gleitenden Durchschnitten der letzten 20, 50 und 200 Tage, die je nach Berechnung bei rund 39 bis 40 Euro verlaufen. Als Unterstützungen gelten 36,15, 35,31 und 34,58 Euro, als Widerstände 38,04, 39,04 und der Bereich um 40 Euro. Ein Chart-Analyst hatte am 19. November ein bärisches Signal beschrieben und für den Folgetag eine Gegenbewegung für möglich gehalten, die eingetreten ist.
Szenarien
Wie geht es mit der Fresenius Medical Care Aktienprognose weiter?
Die diskutierten Szenarien drehen sich um die US-Margen. Optimisten verweisen auf das Sparprogramm FME25+, die niedrige Bewertung und die Rückkäufe; sie sehen den Boden nahe dem Jahrestief. Skeptiker – etwa Jefferies und Barclays – argumentieren, dass die Medicare-Änderungen und die schwachen Behandlungszahlen die Gewinne 2027 belasten. Die Mehrheit der Häuser liegt dazwischen und wartet auf den Ausblick im Februar. Dies sind Einschätzungen Dritter; aktiencheck.de formuliert keine eigene Prognose.
Ausblick
Was beobachten Anleger bei der Fresenius Medical Care Aktie jetzt?
Außerdem im Blick: weitere Directors-Dealings, Hinweise zur Medicare-Vergütung und die Sperrfrist der Fresenius SE, die im Februar 2027 endet. Fresenius SE hatte am 16. November 13,4 Millionen Aktien zu 39,00 Euro platziert und hält damit nur noch rund 20 Prozent.
FAQ
Häufige Fragen zur Fresenius Medical Care Aktie und Aktienanalyse
Warum steigt die Fresenius Medical Care Aktie im DAX-Crash? Wegen des Insiderkaufs des CEO, des defensiven Geschäftsmodells und einer technischen Gegenbewegung.
Wann gibt es neue Zahlen? Die Zahlen für 2026 samt Ausblick für 2027 sind für Februar 2027 angekündigt; der genaue Termin liegt der Redaktion nicht vor.
Wie bewerten Analysten die Fresenius Medical Care Aktie? Überwiegend neutral. Die hier genannten Kursziele liegen zwischen 28 und 40,60 Euro; ein vollständiger Konsens ist nicht belegt.
Zahlt Fresenius Medical Care eine Dividende? Ja, zuletzt 1,49 Euro je Aktie für 2025.
Gibt aktiencheck.de eine Fresenius Medical Care Aktienprognose ab? Nein, es werden nur Einschätzungen Dritter mit Quelle wiedergegeben.
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