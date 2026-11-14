Es ist eine Woche zum Vergessen für Fresenius Medical Care. Während der DAX auf ein Rekordhoch stieg, ist die Fresenius-Medical-Care-Aktie einer der größten DAX Verlierer der Woche: Mit einem Minus von 5,09 Prozent belegt sie Platz zwei unter den Wochenverlierern. Gleich zwei Schläge trafen den weltgrößten Dialyseanbieter: Am Montag stufte die britische Bank Barclays die Aktie auf „Underweight“ ab, am Mittwochabend kündigte der Großaktionär Fresenius den Verkauf von rund 5 Prozent der Anteile an. Unsere Wochenanalyse zeigt, warum Anleger beim Dialyse-Spezialisten weiter auf Abstand gehen.
Fresenius-Medical-Care-Aktie DAX Verlierer der Woche: Barclays-Abstufung und Fresenius-Platzierung – der Dialyse-Riese findet keinen Boden
Die Fresenius-Medical-Care-Aktie ist einer der größten DAX Verlierer der Woche: Mit einem Minus von 5,09 Prozent landet der Dialysekonzern auf Platz zwei der Wochenverlierer im DAX. Eine Abstufung auf „Underweight“ durch Barclays, die Platzierung von rund 5 Prozent der Aktien durch den Großaktionär Fresenius und schwache US-Behandlungszahlen belasten. Unsere Wochenanalyse zeigt die Gründe für den Kursverlust, die Stimmen der Analysten und die Hürden für den neuen Konzernchef.
Wochenanalyse
Abstufung, Platzierung, Gegenbewegung: so lief die Woche der FMC-Aktie
Der Abwärtsdruck auf die Fresenius-Medical-Care-Aktie setzte gleich am Montag ein – und hielt fast die ganze Woche an.
Montag – Barclays zieht die Reißleine. Zum Wochenstart verlor die FMC-Aktie 2,64 Prozent. Barclays stufte von „Equal Weight“ auf „Underweight“ ab und senkte das Kursziel von 44,50 auf 35 Euro. Die Analysten rechnen damit, dass das Auslaufen einer US-Sondervergütung für bestimmte Dialysemedikamente den operativen Gewinn 2027 um 300 bis 350 Millionen Euro belastet.
Mittwoch – der Großaktionär verkauft. Nach Börsenschluss kündigte die Muttergesellschaft Fresenius an, rund 13,4 Millionen FMC-Aktien bei institutionellen Anlegern zu platzieren. Der Anteil sinkt damit von rund 25 auf etwa 20 Prozent. Nachbörslich gab die Aktie um rund 3 Prozent nach.
Donnerstag – das Überangebot drückt. Die zusätzlichen Aktien im Markt belasteten den Kurs, während der DAX über 27.000 Punkte stieg.
Freitag – leichte Erholung. Zum Wochenschluss stabilisierte sich die Aktie mit einem Plus von 1,39 Prozent. Für eine Wende reichte das nicht.
Die Gründe für den Kursverlust
US-Vergütung, Patientenzahlen, Großaktionär: was den Wochenverlierer belastet
Die Ursachen für die Schwäche reichen über diese Woche hinaus. Am 3. November legte Fresenius Medical Care Zahlen für das dritte Quartal vor – die ersten unter dem neuen Vorstandschef Shervin Korangy, der im Oktober auf Helen Giza folgte. Der Umsatz stieg nur um 1 Prozent auf 4,94 Milliarden Euro. Das bereinigte operative Ergebnis fiel um 5 Prozent auf 545 Millionen Euro, die Marge sank auf 11,0 Prozent nach 11,7 Prozent im Vorjahr. Unter dem Strich brach der Konzerngewinn um 42 Prozent auf 160 Millionen Euro ein, auch wegen rund 108 Millionen Euro Kosten für den Umbau in China. Zugleich senkte FMC die Jahresprognose: Das bereinigte Ergebnis soll 2026 nun stagnieren oder im mittleren einstelligen Prozentbereich sinken, eher am unteren Ende.
Auslaufende US-Sondervergütung
Die US-Gesundheitsbehörde zahlt für bestimmte neue Dialysemedikamente nur noch befristet einen Zuschlag (TDAPA). Fällt er weg, fehlen laut Barclays 2027 bis zu 350 Millionen Euro beim operativen Gewinn.
Weniger Behandlungen in den USA
Die Zahl der Behandlungen je US-Zentrum sank im dritten Quartal um 1,1 Prozent – nach 0,9 Prozent im zweiten und 0,4 Prozent im ersten Quartal. Der Trend verschlechtert sich.
Großaktionär auf dem Rückzug
Die Platzierung von rund 5 Prozent des Kapitals zeigt, dass Fresenius seine Beteiligung weiter abbaut. Die Haltefrist für weitere Verkäufe beträgt 90 Tage.
Schwaches viertes Quartal erwartet
Goldman Sachs rechnet vor, dass die gesenkte Prognose einen deutlichen Gewinnrückgang im Schlussquartal einpreist.
Einordnung
Vom Rekord bei 94 Euro in die Tiefe
Die Fresenius-Medical-Care-Aktie zählt seit Jahren zu den großen Enttäuschungen im DAX. Im Jahr 2018 kostete sie noch rund 94 Euro. Seither haben Personalkosten in den USA, die Corona-Pandemie mit vielen verstorbenen Dialysepatienten und neue Medikamente gegen Diabetes und Übergewicht, die langfristig die Zahl der Nierenkranken senken könnten, auf den Kurs gedrückt. Der Umbau zur Aktiengesellschaft und der Verkauf von Randgeschäften sollten die Wende bringen. Doch die schwachen US-Zahlen und die auslaufende Sondervergütung stellen den Erholungsplan erneut in Frage. Auch Berenberg hatte die Aktie zuvor von „Buy“ auf „Hold“ abgestuft und das Kursziel von 60 auf 42 Euro gesenkt.
Die Analysten
Skeptiker in der Überzahl: Kursziele zwischen 35 und 42 Euro
Die Analysten sind vorsichtiger geworden. Barclays sieht mit dem neuen Ziel von 35 Euro weiteres Abwärtspotenzial und erwartet für 2027 kaum Wachstum bei den US-Behandlungen – die Bank rechnet mit plus 0,2 Prozent. Berenberg hält die Aktie nur noch für fair bewertet und nennt 42 Euro als Ziel. Goldman Sachs warnte nach den Quartalszahlen vor einem schwachen Schlussquartal. Alle genannten Werte sind Einschätzungen der jeweiligen Analysten, keine Prognose der Redaktion.
Häufige Fragen zur Fresenius-Medical-Care-Aktie
Warum ist die Fresenius-Medical-Care-Aktie DAX Verlierer der Woche?
Barclays stufte die Aktie am 9. November auf „Underweight“ ab und senkte das Kursziel auf 35 Euro. Zudem platzierte der Großaktionär Fresenius rund 5 Prozent der Aktien. Die Aktie verlor in der Woche vom 9. bis 13. November 5,09 Prozent.
Wie viele FMC-Aktien hat Fresenius verkauft?
Rund 13,4 Millionen Aktien. Der Anteil von Fresenius sinkt damit von rund 25 auf etwa 20 Prozent.
Was ist TDAPA?
Eine befristete Zusatzvergütung der US-Gesundheitsbehörde für neue Dialysemedikamente. Ihr Auslaufen belastet laut Barclays den Gewinn 2027 um 300 bis 350 Millionen Euro.
Wer führt Fresenius Medical Care?
Seit Oktober 2026 ist Shervin Korangy Vorstandsvorsitzender. Er folgte auf Helen Giza.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.