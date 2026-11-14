Fresenius-Medical-Care-Aktie DAX Verlierer der Woche: Barclays-Abstufung und Fresenius-Platzierung – der Dialyse-Riese findet keinen Boden

Montag – Barclays zieht die Reißleine. Zum Wochenstart verlor die FMC-Aktie 2,64 Prozent. Barclays stufte von „Equal Weight“ auf „Underweight“ ab und senkte das Kursziel von 44,50 auf 35 Euro. Die Analysten rechnen damit, dass das Auslaufen einer US-Sondervergütung für bestimmte Dialysemedikamente den operativen Gewinn 2027 um 300 bis 350 Millionen Euro belastet.

Mittwoch – der Großaktionär verkauft. Nach Börsenschluss kündigte die Muttergesellschaft Fresenius an, rund 13,4 Millionen FMC-Aktien bei institutionellen Anlegern zu platzieren. Der Anteil sinkt damit von rund 25 auf etwa 20 Prozent. Nachbörslich gab die Aktie um rund 3 Prozent nach.

Donnerstag – das Überangebot drückt. Die zusätzlichen Aktien im Markt belasteten den Kurs, während der DAX über 27.000 Punkte stieg.

Freitag – leichte Erholung. Zum Wochenschluss stabilisierte sich die Aktie mit einem Plus von 1,39 Prozent. Für eine Wende reichte das nicht.