Fresenius hat sich vom schwerfälligen Gesundheitskonzern zum Zweisparten-Unternehmen aus Arzneimitteln und Kliniken gewandelt. Im dritten Quartal übertraf der Konzern die Erwartungen und hob die Prognose zum zweiten Mal in diesem Jahr an. Trotzdem gehörte die Fresenius Aktie zuletzt zu den DAX-Verlierern. Diese Fresenius Aktienanalyse klärt, warum.
Fresenius Aktienanalyse: Prognose zum zweiten Mal angehoben, Aktie gibt trotzdem nach – warum zögert die Börse?
Fresenius verdient im dritten Quartal mehr als erwartet und hebt die Gewinnprognose erneut an. Die Fresenius Aktie schloss am 20. November bei 51,38 Euro. Die Aktienanalyse mit Zahlen, Prognose und Risiken.
Steckbrief
- Unternehmen
- Fresenius SE & Co. KGaA
- ISIN
- DE0005785604
- WKN
- 578560
- Handelssymbol
- FRE (Xetra)
- US-Handelssymbol
- FSNUY (ADR, OTC)
- Branche
- Gesundheit: Arzneimittel und Kliniken
- Sitz
- Bad Homburg
- Tagesspanne 20.11.2026
- 50,49 € bis 52,01 €
Stand: 20.11.2026, Schlusskurs Xetra
Die Zahlen
Fresenius Aktienanalyse: Das dritte Quartal
Der Umsatz stieg im dritten Quartal 2026 um 6 Prozent auf 5,80 Milliarden Euro, organisch um 5 Prozent. Das bereinigte EBIT legte um 11 Prozent auf 638 Millionen Euro zu und lag über dem Analystenkonsens von 618,5 Millionen Euro. Die EBIT-Marge verbesserte sich um 50 Basispunkte auf 11,0 Prozent. Das Kern-Ergebnis je Aktie stieg auf 0,72 Euro nach 0,62 Euro im Vorjahr.
Kabi als Motor
Der Arzneimittel- und Medizintechnikbereich Kabi erzielte ein EBIT von 391 Millionen Euro, mehr als 60 Prozent des Konzernergebnisses. Biosimilars, also Nachahmer von Biotech-Medikamenten, treiben das Wachstum.
Helios stabil
Die Klinikkette Helios steuerte 293 Millionen Euro EBIT bei, bei organisch 5 Prozent mehr Umsatz.
Zinsen sinken
Der Schuldenabbau senkt den Zinsaufwand und stützt das Ergebnis je Aktie.
Konzernumbau
Fresenius konzentriert sich auf Kabi und Helios und hat die Dialysetochter Fresenius Medical Care aus der Bilanz entflochten, bleibt aber deren größter Aktionär.
Fresenius: Bereinigtes EBIT und Konzerngewinn im dritten Quartal
Mio. €
- Q3 2025
- Q3 2026
Drittes Quartal 2025 und 2026.
Quelle: Fresenius, Berichterstattung zum dritten Quartal 2026
Daten als Tabelle
|Kennzahl
|Q3 2025
|Q3 2026
|Bereinigtes EBIT
|574
|638
|Bereinigter Gewinn
|351
|403
Die Prognose steigt erneut: Das währungsbereinigte Wachstum des Kern-Ergebnisses je Aktie soll 2026 in der oberen Hälfte der Spanne von 10 bis 15 Prozent liegen, die EBIT-Marge über 11,5 Prozent. Das organische Umsatzwachstum von 5 bis 7 Prozent bleibt bestätigt. Für Kabi erwartet das Unternehmen ein organisches Wachstum im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich, für Helios im mittleren einstelligen.
Bewertung
Was der Kurs von 51,38 Euro einpreist
Mit einem KGV von 18,1 und einer Dividendenrendite von 2,04 Prozent liegt die Fresenius Aktie im Mittelfeld der DAX-Gesundheitswerte. Die Marktkapitalisierung beträgt rund 28,9 Milliarden Euro, auf zwölf Monate steht ein Plus von 9,8 Prozent. Am 19. November gehörte die Aktie laut aktiencheck.de zu den DAX-Verlierern. Auslöser war demnach Druck aus den USA und eine Umschichtung weg von defensiven Werten, nicht eine Nachricht des Unternehmens.
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