Mit einem KGV von 18,1 und einer Dividendenrendite von 2,04 Prozent liegt die Fresenius Aktie im Mittelfeld der DAX-Gesundheitswerte. Die Marktkapitalisierung beträgt rund 28,9 Milliarden Euro, auf zwölf Monate steht ein Plus von 9,8 Prozent. Am 19. November gehörte die Aktie laut aktiencheck.de zu den DAX-Verlierern. Auslöser war demnach Druck aus den USA und eine Umschichtung weg von defensiven Werten, nicht eine Nachricht des Unternehmens.