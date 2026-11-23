Fresenius Aktie: Warum UBS dem Biosimilar-Geschäft jetzt mehr zutraut

aktiencheck.de Redaktion 23.11.2026, 18:16 2 Min.

Die UBS hebt ihr Fresenius-Kursziel auf 65 Euro an, weil Graham Doyle dem Biosimilar-Geschäft unter Michael Sen mehr zutraut.

Bild: Fresenius SE & Co. KGaA

Die Aktie der Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE000FRE5EN2, WKN: FRE5EN, Ticker: FRE) schloss am 23. November 2026 um 17:36 Uhr MEZ bei 51,94 Euro, ein Plus von 0,56 Euro oder 1,09%. Die Schweizer Großbank UBS traut dem Papier deutlich mehr zu. In seiner Fresenius-Aktienanalyse vom selben Tag hebt Graham Doyle das Kursziel von 56 auf 65 Euro an und bestätigt das Rating "buy". Den Ausschlag gibt ausgerechnet ein Geschäft, das Fresenius zunächst viel Geld kostete und wenig einbrachte. Warum Graham Doyle heute anders auf Biosimilars blickt Die ersten Versuche mit Biosimilars, also Nachfolgepräparaten biologischer Arzneimittel, seien teuer gewesen und hätten wenig Ergebnisse gebracht, so Graham Doyle. Unter Konzernchef Michael Sen habe sich das Geschäft jedoch deutlich gewandelt. Graham Doyle beurteilt die Aussichten deshalb sowohl kurzfristig als auch auf längere Sicht zuversichtlicher als bisher. Wie Fresenius den Bereich heute aufstellt, zeigt ein Schritt von Anfang November. Der Konzern vereinbarte mit WuXi Biologics eine exklusive Zusammenarbeit bei der Entwicklung weiterer Biosimilars. Über die langfristige Fertigung will Fresenius für jeden Wirkstoffkandidaten einzeln entscheiden. Dafür kann der Konzern auch auf das Produktionsnetz von mAbxience zurückgreifen. Für Aktionäre wird entscheidend sein, wie viele Kandidaten es bis zur Zulassung schaffen und ob ihre späteren Erlöse den Entwicklungsaufwand rechtfertigen. Kursziel 65 Euro – was die Neubewertung für Anleger bedeutet Die UBS hat ihr Kursziel um 9 Euro oder rund 16,1% angehoben. Wie deutlich sich die Einschätzung von Graham Doyle verschoben hat, zeigt der Vergleich mit dem Montagsschluss. Das bisherige Ziel von 56 Euro lag nur 4,06 Euro über dem Schlusskurs. Beim neuen Kursziel 65 Euro beträgt der Abstand 13,06 Euro je Aktie. Das entspricht einem rechnerischen Kurspotenzial von rund 25,1%. Die Kaufempfehlung bestand schon vor der neuen Fresenius-Aktienanalyse. Mit dem bestätigten Rating "buy" und dem höheren Kursziel gibt die UBS ihrer gestiegenen Zuversicht nun einen konkreten Preis. Für Anleger rückt damit eine Frage in den Mittelpunkt, die nach den teuren Anfangsjahren offenblieb: Wie profitabel kann das Biosimilar-Geschäft unter Michael Sen werden? Teilen Sie den Artikel mit Ihren börsenbegeisterten Freunden. Die häufigste Nebenwirkung ist ein ziemlich langer Gruppenchat. Autor: Redaktion, aktiencheck.de Veröffentlicht am: 23. November 2026 Disclaimer Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.

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