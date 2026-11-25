Warum hat Fresenius die Prognose angehoben?

Nach einem starken dritten Quartal erwartet Fresenius für 2026 ein Kern-EPS-Wachstum in der oberen Hälfte von zehn bis 15 Prozent und eine EBIT-Marge über 11,5 Prozent.

Wie viel FMC hält Fresenius noch?

Nach dem Verkauf von 13,4 Millionen Aktien liegt der Anteil bei rund 20 Prozent des Grundkapitals.

Warum hat die Fresenius Aktie eine neue ISIN?

Fresenius hat auf Namensaktien umgestellt. Seither gilt die neue ISIN DE000FRE5EN2.