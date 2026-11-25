Die Fresenius Aktie profitiert von einem Umbau, der zunehmend in den Zahlen sichtbar wird. Im dritten Quartal erzielte der Gesundheitskonzern einen Umsatz von 5,8 Milliarden Euro, organisch ein Plus von fünf Prozent. Das Kern-Ergebnis je Aktie stieg währungsbereinigt um 14 Prozent auf 0,72 Euro. Fresenius hob daraufhin den Ausblick an: Das Kern-Ergebnis je Aktie soll 2026 nun in der oberen Hälfte der Spanne von zehn bis 15 Prozent wachsen, die EBIT-Marge über 11,5 Prozent liegen.
Fresenius Aktie: Prognose rauf, FMC-Anteil runter, neue ISIN – wird der Gesundheitskonzern zum Comeback des Jahres?
Höhere Ziele, ein Milliardenerlös aus dem FMC-Teilverkauf, neue Biosimilars-Partner und der Wechsel zu Namensaktien. Warum die Fresenius Aktie nach Jahren des Umbaus wieder Vertrauen gewinnt.
Das Portfolio
Weniger FMC, mehr Kabi
Parallel treibt Fresenius die Vereinfachung des Konzerns voran: Mitte November verkaufte das Unternehmen 13,4 Millionen Aktien von Fresenius Medical Care zu je 39 Euro und erzielte einen Bruttoerlös von rund 524 Millionen Euro. Der Anteil an der Dialysetochter sinkt damit auf rund 20 Prozent. Im Fokus steht die Sparte Fresenius Kabi: Deren Wachstumsbereiche steigerten die EBIT-Marge um 240 Basispunkte auf 18,3 Prozent und lagen damit über der eigenen Jahresprognose.
Die Pipeline
Biosimilars und Namensaktien
Für weiteres Wachstum sorgen soll das Biosimilars-Geschäft: Anfang November vereinbarte Fresenius eine exklusive Entwicklungspartnerschaft mit WuXi Biologics. Seit Oktober gehört der Biosimilars-Spezialist mAbxience vollständig zum Konzern. Zudem hat Fresenius seine Aktien auf Namensaktien umgestellt, die Fresenius Aktie wird seither unter einer neuen ISIN gehandelt. Anleger sollten das bei Ordern und Depotabgleich beachten.
Fresenius ist schlanker, profitabler und fokussierter als vor zwei Jahren. Der Teilverkauf bei FMC zeigt, dass der Konzern den Umbau konsequent zu Ende führt.
Häufige Fragen zur Fresenius Aktie
Warum hat Fresenius die Prognose angehoben?
Nach einem starken dritten Quartal erwartet Fresenius für 2026 ein Kern-EPS-Wachstum in der oberen Hälfte von zehn bis 15 Prozent und eine EBIT-Marge über 11,5 Prozent.
Wie viel FMC hält Fresenius noch?
Nach dem Verkauf von 13,4 Millionen Aktien liegt der Anteil bei rund 20 Prozent des Grundkapitals.
Warum hat die Fresenius Aktie eine neue ISIN?
Fresenius hat auf Namensaktien umgestellt. Seither gilt die neue ISIN DE000FRE5EN2.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung des Wertpapiers.
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