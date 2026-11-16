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Fresenius Aktie: Ein echtes "Highlight"

aktiencheck.de Redaktion 16.11.2026, 08:55 1 Min. HSBC Trinkaus & Burkhardt

Die Fresenius-Aktie zeigt laut HSBC ein starkes Chartbild mit einem Kursziel von 71 EUR und langfristigem Potenzial bis 80 EUR.

Bild: Fresenius SE & Co. KGaA

Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie von Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker: FRE) unter die Lupe. Die Fresenius-Aktie liefere aus markttechnischer Sicht derzeit ein überzeugendes Bild – und zwar aus verschiedenen Blickwinkeln. Zunächst signalisiere der "HSBC Trendkompass" derzeit einen idealtypischen Aufwärtstrend. Eine zusätzliche Bestätigung komme vom trendfolgenden MACD, der sich ebenfalls konstruktiv präsentiere. Neben der objektiven Auswertung mit Hilfe des "Trendkompasses" sei jedoch der Abgleich mit dem konkreten Chartverlauf entscheidend: und auch dieser gebe "grünes Licht". Das sei fast zu schwach ausgedrückt, denn die große Bodenbildung seit 2018 sorge für ein echtes "Highlight"! Eine derart langfristige Formationsausbildung sei selten, schaffe oftmals eine solide charttechnische Basis und verdiene deshalb eine besondere Beachtung. Aus der jüngsten "V-förmigen" Korrektur ergebe sich ein Kursziel im Bereich von 71 EUR, während die strategische, untere Umkehr langfristig sogar auf einen Anlauf auf das Rekordhoch aus dem Jahr 2017 bei 80 EUR hoffen lasse. Um die aktuelle Steilvorlage nicht zu gefährden, gelte es dagegen, die Hochs bei rund 46,50 EUR nicht mehr zu unterschreiten. (Analyse vom 16.11.2026) Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

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