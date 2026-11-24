Die Fresenius Aktie (ISIN: DE000FRE5EN2, WKN: FRE5EN, Handelssymbol: FRE, US-Handelssymbol: FSNUY) setzt ihren Aufwärtstrend fort. Am Abend notiert das Papier des Bad Homburger Gesundheitskonzerns bei 52,76 Euro, ein Plus von 1,58 Prozent. Damit gehört Fresenius zu den größten DAX Gewinnern am Abend – an einem Tag, an dem der Leitindex deutlich nachgibt. Schon am Montag hatte die Fresenius-Aktie um 1,09 Prozent zugelegt. Rückenwind kommt von einer Analystenstudie der UBS.
Fresenius Aktie: DAX Gewinner am Abend – UBS sieht 65 Euro, der Gesundheitskonzern trotzt dem Tech-Beben, ist das erst der Anfang?
Die Fresenius Aktie gehört am Dienstagabend zu den größten DAX Gewinnern: Plus 1,58 Prozent auf 52,76 Euro. Die UBS hebt ihr Kursziel kräftig an und traut dem Biosimilar-Geschäft mehr zu. Zugleich suchen Anleger nach dem KI-Einbruch Sicherheit im Gesundheitssektor. Was hinter dem Anstieg der Fresenius Aktie steckt.
Der Auslöser
UBS hebt das Ziel: warum die Fresenius Aktie steigt
Eine kräftige Kurszielanhebung und ein Markt, der nach dem Tech-Einbruch defensive Werte sucht – für Fresenius ist das eine günstige Kombination.
Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für die Fresenius Aktie von 56 auf 65 Euro angehoben und ihre Kaufempfehlung bestätigt. Analyst Graham Doyle traut vor allem dem Biosimilar-Geschäft unter Konzernchef Michael Sen mehr zu. Das neue Ziel liegt rund 23 Prozent über dem aktuellen Kurs. Hinzu kommt das Marktumfeld: Nach dem Einbruch der KI-Werte schichten Anleger in Gesundheitsaktien um, deren Geschäft nicht von Konjunktur und Technologiezyklen abhängt. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Kurszielanhebung
Die UBS sieht 65 Euro und bleibt bei ihrer Kaufempfehlung.
Biosimilars als Treiber
Die Nachahmerpräparate von Fresenius Kabi gewinnen an Bedeutung.
Defensive Qualität
Kliniken und Medikamente laufen unabhängig vom KI-Zyklus.
Gestärkte Bilanz
Der Teilverkauf von Fresenius-Medical-Care-Aktien spülte Geld in die Kasse.
Die Fundamentaldaten
Kabi und Helios: der Umbau trägt Früchte
Fresenius konzentriert sich inzwischen auf zwei Sparten: den Arzneimittel- und Medizintechnikhersteller Fresenius Kabi und die Klinikkette Helios. Mitte November reduzierte der Konzern seinen Anteil an Fresenius Medical Care auf rund 20 Prozent und erlöste dabei rund 524 Millionen Euro. Für das laufende Jahr stellt Fresenius ein Wachstum des Kernergebnisses je Aktie von 5 bis 10 Prozent in Aussicht. Die Jahreszahlen folgen am 24. Februar 2027.
Die Marken
Fresenius Aktie: 53 Euro im Visier
Charttechnisch arbeitet sich die Fresenius Aktie an die Marke von 53 Euro heran. Ein Sprung darüber würde den Aufwärtstrend bestätigen. Nach unten bildet die Zone um 52 Euro, das Niveau vom Montag, eine erste Unterstützung, darunter folgt der Freitagsschluss bei 51,38 Euro.
Häufige Fragen zur Fresenius Aktie
Warum ist die Fresenius Aktie heute DAX Gewinner?
Die UBS hat ihr Kursziel auf 65 Euro angehoben. Zudem suchen Anleger nach dem Einbruch der KI-Werte Sicherheit in Gesundheitsaktien.
Welche ISIN und WKN hat die Fresenius Aktie?
Die ISIN lautet DE000FRE5EN2, die WKN FRE5EN, das Handelssymbol FRE. In den USA wird ein ADR unter FSNUY gehandelt.
Wann legt Fresenius die Jahreszahlen vor?
Am 24. Februar 2027.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.