Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für die Fresenius Aktie von 56 auf 65 Euro angehoben und ihre Kaufempfehlung bestätigt. Analyst Graham Doyle traut vor allem dem Biosimilar-Geschäft unter Konzernchef Michael Sen mehr zu. Das neue Ziel liegt rund 23 Prozent über dem aktuellen Kurs. Hinzu kommt das Marktumfeld: Nach dem Einbruch der KI-Werte schichten Anleger in Gesundheitsaktien um, deren Geschäft nicht von Konjunktur und Technologiezyklen abhängt. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.