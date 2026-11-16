Fresenius Aktie DAX Gewinner: Achtjahreshoch trotz Tech-Beben, doch zum Schluss bröckelt das Plus – wie viel Luft hat die Rally noch?

Warum steigt die Fresenius Aktie heute?

Eine konkrete Unternehmensnachricht gab es am 16. November nicht. Die Fresenius Aktie profitierte von der Umschichtung aus Technologie- in defensive Gesundheitswerte; im Hintergrund stützen die starken Q3-Zahlen und der jüngste Teilverkauf von FMC-Aktien.

Wie stark ist die Fresenius Aktie heute gestiegen?

Gegen 15:40 Uhr lag sie 1,44 Prozent im Plus bei 54,39 Euro, in der Spitze erreichte sie 54,64 Euro. Zum Xetra-Schluss blieb laut onvista ein Plus von 0,45 Prozent bei 53,86 Euro.

Wie lauten Kürzel und ISIN der Fresenius Aktie?

Das Kürzel ist FRE. Seit der Umstellung auf Namensaktien im August 2026 lautet die ISIN DE000FRE5EN2 (WKN FRE5EN); die frühere ISIN der Inhaberaktie war DE0005785604.

Wie viel hält Fresenius noch an Fresenius Medical Care?

Nach der Platzierung von rund 13,4 Millionen Aktien in der vergangenen Woche noch etwa 20 Prozent, zuvor waren es rund 25 Prozent.