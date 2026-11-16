Die Fresenius Aktie hat sich am Montag gegen den schwachen Gesamtmarkt gestemmt und gehörte über weite Strecken des Handels zu den DAX Gewinnern. Gegen 15:40 Uhr kostete das Papier des Bad Homburger Gesundheitskonzerns (Kürzel: FRE, ISIN: DE000FRE5EN2) 54,39 Euro, ein Plus von 1,44 Prozent – und das an einem Tag, an dem Technologiewerte nach dem Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang unter Druck standen und der DAX auf seinem Tagestief bei 26.598,64 Punkten (-0,57 Prozent) schloss. Eine neue Unternehmensmeldung lag nicht vor; der Rückenwind kam aus der Umschichtung in defensive Werte und aus dem Vertrauen in den Konzernumbau.
Fresenius Aktie DAX Gewinner: Achtjahreshoch trotz Tech-Beben, doch zum Schluss bröckelt das Plus – wie viel Luft hat die Rally noch?
Die Fresenius Aktie zählte am Montag lange zu den stärksten DAX-Werten: Am Nachmittag notierte sie gegen 15:40 Uhr 1,44 Prozent höher bei 54,39 Euro, im Tageshoch bei 54,64 Euro so hoch wie seit rund acht Jahren nicht. Eine neue Unternehmensnachricht gab es nicht. Zum Xetra-Schluss blieb nur noch ein kleines Plus, während der DAX 0,57 Prozent verlor.
DAX Gewinner am Montag
Warum steigt die Fresenius Aktie heute?
Ein einzelner Auslöser lässt sich für den Montag nicht festmachen. Die Kursgewinne fügen sich aber in ein klares Muster, das sich aus mehreren Bausteinen zusammensetzt:
Flucht aus Tech in defensive Titel
Der Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang, die am Dienstag anstehenden Nvidia-Zahlen und Zinssorgen belasteten Chipwerte wie Infineon. Gefragt waren dagegen Werte mit stabilen Erträgen – neben der Deutschen Telekom eben auch Gesundheitskonzerne wie Fresenius. (Einordnung, kein belegter Einzelauslöser)
Rückenwind aus den Q3-Zahlen
Am 4. November hatte Fresenius ein starkes drittes Quartal vorgelegt: Der Umsatz stieg um 6 Prozent auf 5,8 Milliarden Euro, das bereinigte EBIT um 11 Prozent auf 638 Millionen Euro. Der Kern-Gewinn je Aktie kletterte von 0,62 auf 0,72 Euro. Für 2026 peilt Vorstandschef Michael Sen nun das Wachstum des Kern-Gewinns je Aktie in der oberen Hälfte der Spanne von 10 bis 15 Prozent an (währungsbereinigt).
Weiterer Schritt bei der FMC-Beteiligung
In der vergangenen Woche platzierte Fresenius rund 13,4 Millionen Aktien von Fresenius Medical Care zu je 39,00 Euro und erlöste brutto rund 524 Millionen Euro. Der Anteil sinkt damit von etwa 25 auf rund 20 Prozent. Das Geld soll in die Wachstumsplattformen fließen; im vierten Quartal erwartet Fresenius einen Buchgewinn im niedrigen bis mittleren zweistelligen Millionenbereich.
Tagesverlauf
Warum schmolz das Plus der Fresenius Aktie zum Handelsschluss?
Bemerkenswert ist der Verlauf am späten Nachmittag. Während Fresenius gegen 15:40 Uhr noch klar vorn lag, gab der Gesamtmarkt bis zum Schluss weiter nach und beendete den Tag auf dem Tagestief. Diesem Sog konnte sich auch die Fresenius Aktie nicht ganz entziehen.
Laut onvista ging das Papier auf Xetra mit 53,86 Euro aus dem Handel, ein Plus von 0,45 Prozent; kurz vor Ende des fortlaufenden Handels um 17:29 Uhr hatte die Aktie laut einer bei finanznachrichten.de veröffentlichten Analyse noch 53,96 Euro (+0,62 Prozent) gekostet. Damit gab Fresenius einen Großteil der Tagesgewinne ab, schloss aber weiterhin im Plus und deutlich besser als der Leitindex. Nach dem steilen Anstieg der vergangenen Wochen sind Gewinnmitnahmen in der Nähe eines Mehrjahreshochs keine Überraschung.
|Aktie
|Kurs
|Veränderung
|Rheinmetall
|786,70 €
|+2,77 %
|Deutsche Telekom
|27,10 €
|+1,88 %
|Daimler Truck
|43,37 €
|+1,66 %
|MTU Aero Engines
|357,00 €
|+1,54 %
|Fresenius SE
|54,39 €
|+1,44 %
Stand 15:42 Uhr, Veränderung zum Freitagsschluss. Rangfolge zum Xetra-Schluss kann abweichen.
Quelle: finanzen.at
Einordnung
Wie weit ist die Fresenius Aktie schon gelaufen?
Die Rally ist beachtlich: Auf Monatssicht steht je nach Datenanbieter ein Plus von rund 20 bis 25 Prozent zu Buche, seit Jahresbeginn sind es laut boerse.de knapp 9,5 Prozent (Stand Montagnachmittag). Das zeigt, wie tief die Aktie zwischenzeitlich gefallen war – ihr 52-Wochen-Tief lag Anfang Juni bei gut 35 Euro. Der Kurs notiert klar über der 200-Tage-Linie, die boerse.de bei 44,22 Euro ausweist.
An der Börse ist Fresenius damit rund 30 Milliarden Euro wert. Gemessen an den für 2026 erwarteten Gewinnen liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis laut finanzen.net bei knapp 15. Strategisch konzentriert sich der Konzern auf die Arzneimittel- und Biosimilar-Sparte Kabi sowie die Klinikkette Helios, während die Beteiligung am Dialysespezialisten FMC schrittweise verkleinert wird. Charttechnisch gilt das bisherige 52-Wochen-Hoch aus der Vorwoche um 53,50 Euro als erste Orientierungsmarke nach unten.
Welche Termine sind für die Fresenius Aktie jetzt wichtig?
Kurzfristig richtet sich der Blick auf die Nvidia-Zahlen am Dienstag nach US-Börsenschluss, die über die Fortsetzung der Sektorrotation mitentscheiden dürften. Die nächsten eigenen Zahlen – die Bilanz für das Geschäftsjahr 2026 – legt Fresenius laut Finanzkalender am 24. Februar 2027 vor. Für 2025 hatte der Konzern eine Dividende von 1,05 Euro je Aktie gezahlt.
Häufige Fragen zur Fresenius Aktie
Warum steigt die Fresenius Aktie heute?
Eine konkrete Unternehmensnachricht gab es am 16. November nicht. Die Fresenius Aktie profitierte von der Umschichtung aus Technologie- in defensive Gesundheitswerte; im Hintergrund stützen die starken Q3-Zahlen und der jüngste Teilverkauf von FMC-Aktien.
Wie stark ist die Fresenius Aktie heute gestiegen?
Gegen 15:40 Uhr lag sie 1,44 Prozent im Plus bei 54,39 Euro, in der Spitze erreichte sie 54,64 Euro. Zum Xetra-Schluss blieb laut onvista ein Plus von 0,45 Prozent bei 53,86 Euro.
Wie lauten Kürzel und ISIN der Fresenius Aktie?
Das Kürzel ist FRE. Seit der Umstellung auf Namensaktien im August 2026 lautet die ISIN DE000FRE5EN2 (WKN FRE5EN); die frühere ISIN der Inhaberaktie war DE0005785604.
Wie viel hält Fresenius noch an Fresenius Medical Care?
Nach der Platzierung von rund 13,4 Millionen Aktien in der vergangenen Woche noch etwa 20 Prozent, zuvor waren es rund 25 Prozent.
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