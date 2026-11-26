Anfang November legte Fresenius Zahlen für das dritte Quartal vor, die über den Erwartungen lagen, und hob den Ausblick an. Das Kern-Ergebnis je Aktie soll nun in der oberen Hälfte der Spanne von 10 bis 15 Prozent wachsen. Kurz darauf verkaufte Fresenius 13,4 Millionen Aktien von Fresenius Medical Care zu je 39 Euro und verringerte damit die Beteiligung an der Dialysetochter weiter.

Die Ratingagentur Moody's setzte den Ausblick für Fresenius auf positiv.