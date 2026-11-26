Am 26. November 1986 begann der Börsenhandel der Fresenius-Aktien, heute feiert der Konzern das 40-jährige Jubiläum. Die Fresenius Aktie hat in dieser Zeit Höhen und Tiefen erlebt, zuletzt einen tiefgreifenden Umbau. Unter dem Strich steht heute ein schlankerer Konzern aus dem Arzneimittel- und Medizintechnikgeschäft Kabi und dem Klinikbetreiber Helios. Am Montag schloss die Aktie auf Xetra bei 52,62 Euro.
Fresenius Aktie: 40 Jahre an der Börse – wie der Gesundheitskonzern vom Sanierungsfall zum Dauerläufer wurde
Fresenius feiert am 26. November sein 40-jähriges Börsenjubiläum. Die Fresenius Aktie hat ein starkes Jahr hinter sich: Prognose angehoben, Schulden gesenkt, Anteil an FMC verringert. Was Anleger jetzt wissen sollten.
Das Jahr
Prognose hoch, Beteiligung runter
Anfang November legte Fresenius Zahlen für das dritte Quartal vor, die über den Erwartungen lagen, und hob den Ausblick an. Das Kern-Ergebnis je Aktie soll nun in der oberen Hälfte der Spanne von 10 bis 15 Prozent wachsen. Kurz darauf verkaufte Fresenius 13,4 Millionen Aktien von Fresenius Medical Care zu je 39 Euro und verringerte damit die Beteiligung an der Dialysetochter weiter.
Die Ratingagentur Moody's setzte den Ausblick für Fresenius auf positiv.
Der Ausblick
Biosimilars als Wachstumstreiber
Für die nächsten Jahre setzt Fresenius auf Nachahmerpräparate biologischer Arzneien, sogenannte Biosimilars. Eine Vereinbarung mit dem chinesischen Auftragsfertiger WuXi umfasst bis zu 37 Entwicklungskandidaten. Gelingt der Ausbau, könnte die Kabi-Sparte ihre Margen weiter steigern.
Für die Fresenius Aktie bedeutet das Jubiläum vor allem eine Momentaufnahme: Der Umbau ist weit fortgeschritten, nun muss das Wachstum folgen.
Die Fresenius Aktie steht nach 40 Jahren für einen Konzern, der sich neu erfunden hat. Ob der Kurs weiter Rückenwind bekommt, hängt vom Wachstum bei Kabi ab.
Häufige Fragen zur Fresenius Aktie
Seit wann ist Fresenius an der Börse?
Seit dem 26. November 1986.
Was hat Fresenius beim Ausblick geändert?
Das Kern-Ergebnis je Aktie soll in der oberen Hälfte der Spanne von 10 bis 15 Prozent wachsen.
Wie viele FMC-Aktien hat Fresenius verkauft?
13,4 Millionen Aktien zu je 39 Euro.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung des Wertpapiers.
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