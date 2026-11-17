Die Freeport-McMoRan Aktie (Ticker: FCX, ISIN: US35671D8570) ist am Montag an der New Yorker Börse um 6,84 Prozent auf 55,19 US-Dollar gefallen (Schlusskurs 22:00 Uhr MEZ, 16:00 Uhr New Yorker Zeit; Quelle: Rio Times). Eine Unternehmensnachricht gab es nicht – den Ausschlag gaben die Rohstoffe selbst: Der Kupferpreis rutschte auf ein Viermonatstief, Gold auf den tiefsten Stand seit mehr als einem Jahr. Auch Southern Copper verlor 6,22 Prozent. Für einen Konzern, der von Kupfer und Gold lebt, ist das ein doppelter Schlag.
Freeport-McMoRan Aktie: Minus 6,8 Prozent an einem Tag – Kupfer, Gold und die Fed treffen den Minenriesen dreifach – wie viel Hebel halten Anleger aus?
Die Freeport-McMoRan Aktie ist am Montag an der NYSE um 6,8 Prozent auf 55,19 Dollar eingebrochen, ohne eigene Unternehmensnachricht. Kupfer fiel auf ein Viermonatstief, Gold auf ein Jahrestief, und die Märkte wetten auf eine Fed-Zinserhöhung. Dabei läuft das operative Comeback von Grasberg. Eine Einordnung des größten börsennotierten Kupferproduzenten.
Der Absturz
Warum fällt die Freeport-McMoRan Aktie so stark?
Freeport ist für viele Anleger die reinste Wette auf Kupfer an der Wall Street. Am Montag hat diese Wette mit voller Wucht zurückgeschlagen.
Drei Kräfte trafen gleichzeitig auf die Kupferaktie. Erstens die Zinsen: Laut Polymarket lag die Wahrscheinlichkeit einer Fed-Zinserhöhung im Dezember am Montagabend bei 91,5 Prozent, die zehnjährige US-Rendite stieg binnen fünf Tagen um 24 Basispunkte auf 5,14 Prozent, der Dollar-Index auf 103,63 Punkte (Rio Times). Zweitens China: Die Industrieproduktion wuchs im Oktober nur um 4,8 Prozent statt erwarteter 5,3 Prozent, die Einzelhandelsumsätze legten lediglich um 0,4 Prozent zu, und die Anlageinvestitionen schrumpften von Januar bis Oktober um 8,1 Prozent. Drittens der Ausverkauf bei KI- und Technologieaktien: Der S&P 500 verlor am Montag 1,92 Prozent, der Volatilitätsindex VIX sprang um 18,7 Prozent.
Gerade der dritte Punkt trifft Kupfer ins Mark. Die Erwartung eines gewaltigen Kupferbedarfs für KI-Rechenzentren, Stromnetze und Transformatoren war einer der wichtigsten Treiber der Kupfer-Rally. Wenn der KI-Handel wackelt, wackelt auch Kupfer. Laut ABC News fiel der Dreimonats-Kupfer an der LME bereits am Freitag um 1,6 Prozent auf 13.371,50 Dollar je Tonne, den tiefsten Stand seit fast vier Monaten – es war die fünfte Verlustwoche in Folge.
Das große Bild
Wie stark hängt Freeport am Kupferpreis – und am Gold?
Freeport-McMoRan förderte im dritten Quartal 832 Millionen Pfund Kupfer, 234.000 Unzen Gold und 22 Millionen Pfund Molybdän. Der Umsatz lag bei 7,55 Milliarden Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie bei 0,88 Dollar und damit über den Erwartungen von 0,83 Dollar. Für 2026 peilt der Konzern einen Kupferabsatz von rund 3,0 Milliarden Pfund und 0,65 Millionen Unzen Gold an. Danach soll der Absatz kräftig wachsen: auf 3,7 Milliarden Pfund Kupfer und eine Million Unzen Gold 2027, auf 4,1 Milliarden Pfund und 1,2 Millionen Unzen 2028.
Der Schlüssel dazu liegt in Indonesien. Die riesige Grasberg-Mine, eine der größten Kupfer- und Goldlagerstätten der Welt, lief im dritten Quartal laut Konzernangaben erst mit rund 67 Prozent ihrer Kapazität; das Management spricht von einer Erholung auf stabilem Pfad. Freeport ist damit eine Wette auf zwei Dinge zugleich: einen festen Kupferpreis und ein gelingendes Grasberg-Comeback. Der Goldanteil ist dabei nicht zu unterschätzen: Steigt die Goldförderung wie geplant, wird Freeport auch zu einem relevanten Goldproduzenten – was am Montag bei fallendem Goldpreis zusätzlich belastete.
|Wert
|Schlusskurs
|Veränderung
|Freeport-McMoRan (NYSE)
|55,19 $
|−6,84 %
|Southern Copper (NYSE)
|153,87 $
|−6,22 %
|Kupfer-Fonds CPER (NYSE)
|36,03 $
|−1,37 %
|BHP (ASX)
|–
|−2,8 %
|Capstone Copper (ASX)
|–
|−4,8 %
Quelle: Rio Times; ABC News; Stand 16.11.2026, Börsenschluss
Die Strategie
Was plant Freeport-McMoRan trotz des Kursrutsches?
Der Konzern investiert weiter in Wachstum. Anfang November gab Freeport grünes Licht für einen Ausbau und die Modernisierung der Kupfermine Bagdad in Arizona im Volumen von rund 4,5 Milliarden Dollar. Am 12. November folgte ein kleinerer Explorations-Deal in Kanada: Freeport übernimmt zunächst 51 Prozent am Aurora-West-Projekt von TDG Gold in British Columbia für 110 Millionen kanadische Dollar in bar und kann den Anteil durch weitere Explorationsausgaben auf bis zu 75 Prozent ausbauen. Für das laufende Jahr plant Freeport Investitionen von rund 4,4 Milliarden Dollar, Ende September verfügte der Konzern über 4,3 Milliarden Dollar an Barmitteln.
Der Haken: Freeport selbst verwies bei den Quartalszahlen auf zunehmenden Inflationsdruck bei den Kosten, in den USA bremste zudem Extremwetter die Förderung. Hohe Investitionen, steigende Kosten und ein fallender Kupferpreis – das ist die Kombination, die Anleger derzeit nervös macht. Seit dem 6. November, als die Aktie noch bei 59,42 Dollar schloss, hat das Papier gut 7 Prozent verloren; vom 52-Wochen-Hoch bei 80,24 Dollar ist es rund 31 Prozent entfernt.
Die Termine
Was sollten Anleger der Freeport-McMoRan Aktie jetzt beobachten?
Heute, 14:30 Uhr MEZ: US-Einzelhandelsumsätze – Taktgeber für Zinswetten und Dollar
Heute nach US-Börsenschluss: Nvidia-Zahlen als Stimmungstest für den KI-Handel, an dem auch Kupfer hängt
Mittwoch, 18. November, 20:00 Uhr MEZ: Protokoll der Fed-Sitzung
Laufend: Lagerbestände an LME und SHFE sowie Fortschritte bei Grasberg
Häufige Fragen zur Freeport-McMoRan Aktie
Warum ist die Freeport-McMoRan Aktie gefallen?
Wegen des Kupferpreises auf Viermonatstief, des Goldpreises auf Jahrestief, schwacher China-Daten und der Erwartung einer Fed-Zinserhöhung. Eine Unternehmensnachricht gab es laut Rio Times nicht.
Wie viel Kupfer produziert Freeport?
Im dritten Quartal 2026 waren es 832 Millionen Pfund Kupfer, dazu 234.000 Unzen Gold.
Was ist Grasberg?
Eine der größten Kupfer- und Goldminen der Welt in Indonesien. Sie lief im dritten Quartal mit rund 67 Prozent ihrer Kapazität.
Ist die Freeport-McMoRan Aktie ein Kupfer- oder Goldwert?
Vor allem ein Kupferwert, mit wachsendem Goldanteil. Beide Rohstoffpreise beeinflussen den Kurs.
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