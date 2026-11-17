Drei Kräfte trafen gleichzeitig auf die Kupferaktie. Erstens die Zinsen: Laut Polymarket lag die Wahrscheinlichkeit einer Fed-Zinserhöhung im Dezember am Montagabend bei 91,5 Prozent, die zehnjährige US-Rendite stieg binnen fünf Tagen um 24 Basispunkte auf 5,14 Prozent, der Dollar-Index auf 103,63 Punkte (Rio Times). Zweitens China: Die Industrieproduktion wuchs im Oktober nur um 4,8 Prozent statt erwarteter 5,3 Prozent, die Einzelhandelsumsätze legten lediglich um 0,4 Prozent zu, und die Anlageinvestitionen schrumpften von Januar bis Oktober um 8,1 Prozent. Drittens der Ausverkauf bei KI- und Technologieaktien: Der S&P 500 verlor am Montag 1,92 Prozent, der Volatilitätsindex VIX sprang um 18,7 Prozent.

Gerade der dritte Punkt trifft Kupfer ins Mark. Die Erwartung eines gewaltigen Kupferbedarfs für KI-Rechenzentren, Stromnetze und Transformatoren war einer der wichtigsten Treiber der Kupfer-Rally. Wenn der KI-Handel wackelt, wackelt auch Kupfer. Laut ABC News fiel der Dreimonats-Kupfer an der LME bereits am Freitag um 1,6 Prozent auf 13.371,50 Dollar je Tonne, den tiefsten Stand seit fast vier Monaten – es war die fünfte Verlustwoche in Folge.