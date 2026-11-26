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Freeport-McMoRan Aktie: BofA senkt Kupferprognose und Kursziel!

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 16:43 1 Min. BofA Securities

BofA senkt das Kursziel für Freeport-McMoRan um 17 US-Dollar auf 70 US-Dollar und hält an der Kaufempfehlung fest.

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Die Analysten von BofA Securities senken ihr Kursziel für die Freeport-McMoRan-Aktie (ISIN: US35671D8570, WKN: 896476, Ticker: FCX) von 87 auf 70 US-Dollar und bestätigen ihr Rating "buy". Die Bank habe ihre Kursziele für Unternehmen der Metall- und Bergbaubranche überarbeitet. Die Aussichten für Kupfer und Uran beurteile sie weiterhin positiv. Bei Gold bleibe sie auf kurze Sicht vorsichtig. Die jüngsten Rohstoffprognosen der Bank ergäben ein gemischtes Bild. Für Kupfer, Uran und Edelmetalle habe BofA ihre kurzfristigen Preisprognosen gesenkt. Ein günstigerer Ausblick für den US-Stahlmarkt gleiche diese Abwärtskorrekturen teilweise aus. Aufgrund der revidierten Rohstoffpreisannahmen und niedrigerer Bewertungsmultiplikatoren habe die Bank die meisten Kursziele im Sektor gesenkt. Die Analysten von BofA bewerten die Freeport-McMoRan-Aktie weiterhin mit "buy" und setzen das neue Kursziel auf 70 US-Dollar fest. (Analyse vom 24.11.2026) Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

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