Die freenet Aktie (ISIN: DE000A0Z2ZZ5, FSE: FNTN) läuft am Freitagvormittag gegen den Trend: Während der DAX den sechsten Verlusttag in Folge ansteuert und Tech-Werte im KI-Ausverkauf nachgeben, steht die freenet Aktie an der Börse Stuttgart um 11:01 Uhr bei 24,56 Euro, ein Plus von 3,2 Prozent gegenüber dem Vortag. Auslöser ist eine Hochstufung: Barclays hebt den Mobilfunk- und TV-Anbieter von „Equal Weight“ auf „Overweight“ und das Kursziel von 28 auf 30 Euro.

Was steckt dahinter, wie solide sind die Zahlen, und was sagen die Analysten zur freenet Aktienprognose? Diese freenet Aktienanalyse ordnet Kurs, Geschäftszahlen, Dividende, Rückkauf und Charttechnik ein. Sie enthält keine eigene Kursprognose von aktiencheck.de, sondern gibt die Einschätzungen Dritter mit Haus und Datum wieder.