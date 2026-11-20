Sechster Verlusttag in Folge, DAX unter 25.000 Punkten, Chipwerte mit zweistelligen Abschlägen – und mittendrin eine Aktie, die einfach steigt. Die freenet-Aktie setzte sich am Freitag zeitweise an die Spitze des MDAX. Der Grund ist eine Studie aus London: Barclays hat den Mobilfunk- und TV-Anbieter zum Kauf empfohlen. An einem Tag, an dem Anleger aus Technologiewerten flüchten, wird ein Geschäftsmodell mit planbaren Monatsbeiträgen plötzlich wieder interessant.
freenet-Aktie: Der DAX verliert 2,6 Prozent, freenet steigt – Barclays sieht jetzt 30 Euro
Am schwärzesten DAX-Tag der Woche gehört die freenet-Aktie zu den wenigen Gewinnern. Barclays stuft auf Overweight hoch und hebt das Kursziel auf 30 Euro. Was hinter der Hochstufung steckt.
Die Studie
Drei Gründe, warum Barclays die Seite wechselt
Barclays-Analyst Mathieu Robilliard hat freenet von „Equal Weight“ auf „Overweight“ hochgestuft und das Kursziel von 28 auf 30 Euro angehoben. Die Studie datiert laut dpa-AFX vom Donnerstag, veröffentlicht wurde die Einschätzung am Freitagmorgen. Robilliard nennt drei Argumente:
Mobilfunk: Die Aussichten im Kerngeschäft haben sich nach seiner Einschätzung aufgehellt.
IPTV: Der Gegenwind im TV-Geschäft sei nahezu abgeflaut, das Potenzial bleibe attraktiv.
Cashflow: Er sieht Spielraum über die Ziele für 2026 hinaus.
Gemessen am Xetra-Kurs von 24,42 Euro im Handelsverlauf entspricht das Ziel einem rechnerischen Abstand von knapp 23 Prozent. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Die Analysten
Barclays ist nicht allein
Nach den jüngsten Geschäftszahlen bleiben laut 4investors auch die DZ Bank und Deutsche Bank Research bei ihren Kaufempfehlungen, jeweils mit einem fairen Wert beziehungsweise Kursziel von 29 Euro. Im Schnitt der drei Häuser ergeben sich 29,33 Euro.
Einordnung der Redaktion
Warum ein Mobilfunker im Crash gefragt ist
Der Freitag war ein Lehrstück in Sektorrotation. Infineon verlor 7,9 Prozent, Siemens Energy 6,6 Prozent, im MDAX brachen Jenoptik, Suss MicroTec und Aixtron um 9,5 bis 11,8 Prozent ein. Auf der Gewinnerseite standen neben freenet vor allem defensive Titel wie Fresenius Medical Care, Hannover Rück und die Deutsche Telekom. Europaweit waren laut dpa-AFX Branchen mit Defensivqualitäten gefragt. Dass die freenet-Aktie davon zusätzlich profitiert hat, ist eine Einordnung der Redaktion – belegt ist als Auslöser die Barclays-Studie.
Im Handelsverlauf legte die freenet-Aktie um 2,5 Prozent auf 24,54 Euro zu. Der DAX schloss 2,60 Prozent tiefer bei 24.802,78 Punkten.
Fazit
freenet-Aktie: Langweilig ist plötzlich ein Kompliment
Wochenlang haben Anleger nur auf KI geschaut. Jetzt, da genau diese Aktien fallen, rücken Unternehmen mit wiederkehrenden Einnahmen in den Blick. Die freenet-Aktie ist dafür das Beispiel des Tages. Ob aus dem Tagesgewinn ein Trend wird, hängt an zwei Dingen: daran, ob freenet die Cashflow-Ziele für 2026 tatsächlich übertrifft, und daran, wie lange die Flucht aus Technologiewerten anhält.
FAQ
Häufige Fragen zur freenet-Aktie
Warum steigt die freenet-Aktie am 20.11.?
Barclays hat die Aktie von „Equal Weight“ auf „Overweight“ hochgestuft und das Kursziel von 28 auf 30 Euro angehoben.
Wer ist der Analyst?
Mathieu Robilliard von Barclays. Er verweist auf bessere Aussichten im Mobilfunk, nachlassenden Gegenwind im IPTV-Geschäft und Spielraum beim Cashflow.
Wie hoch ist das Kursziel für die freenet-Aktie?
Barclays nennt 30 Euro, DZ Bank und Deutsche Bank Research laut 4investors jeweils 29 Euro.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.