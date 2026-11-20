Wochenlang haben Anleger nur auf KI geschaut. Jetzt, da genau diese Aktien fallen, rücken Unternehmen mit wiederkehrenden Einnahmen in den Blick. Die freenet-Aktie ist dafür das Beispiel des Tages. Ob aus dem Tagesgewinn ein Trend wird, hängt an zwei Dingen: daran, ob freenet die Cashflow-Ziele für 2026 tatsächlich übertrifft, und daran, wie lange die Flucht aus Technologiewerten anhält.