Fraport Aktie: Zweiter Gewinntag in Folge – der Flughafenbetreiber steigt mit den Reisewerten zum MDAX Gewinner

aktiencheck.de Redaktion 25.11.2026, 09:35 2 Min.

Die Fraport Aktie legt am Mittwochmorgen um 1,45 Prozent auf 66,40 Euro zu und zählt zu den MDAX Gewinnern. Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht. Lufthansa und TUI steigen ebenfalls. Vom Jahreshoch ist die Aktie noch rund ein Viertel entfernt.

Bild: Fraport AG

Der Frankfurter Flughafenbetreiber setzt seine Erholung fort. Die Fraport Aktie notiert am Mittwochmorgen bei 66,40 Euro, ein Plus von 1,45 Prozent. Nach einem Gewinn von 1,0 Prozent am Dienstag gehört Fraport damit erneut zu den MDAX Gewinnern. Kurs der Fraport Aktie 66,40 EUR Tagesgewinn als MDAX Gewinner +1,45 % 52-Wochen-Hoch 86,95 EUR durchschnittliches Analystenziel 73,28 EUR Quelle : Kursliste 25.11.2026, 09:18 Uhr; Yahoo Finance Der Hintergrund Warum die Fraport Aktie als MDAX Gewinner zulegt Eine konkrete Nachricht zu Fraport liegt nicht vor. Die Aktie steigt im Gleichschritt mit der Reisebranche: Auch Lufthansa und TUI stehen unter den MDAX Gewinnern. Nach dem Rückschlag bei Technologiewerten suchen Anleger offenbar Branchen, die nicht am KI-Zyklus hängen. Charttechnisch hat sich das Bild aufgehellt: Am Montag kreuzte die Fraport Aktie die 100-Tage-Linie nach oben. Vom 52-Wochen-Hoch bei 86,95 Euro ist sie mit 66,40 Euro aber noch rund 24 Prozent entfernt (eigene Rechnung). Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt laut Yahoo Finance bei 73,28 Euro. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Was für die Fraport Aktie sprechen könnte Zweiter Gewinntag in Folge

100-Tage-Linie nach oben gekreuzt

Reisebranche insgesamt gefragt

Durchschnittliches Kursziel über dem Kurs Was Anleger bedenken sollten Keine eigene Nachricht

Rund 24 Prozent unter dem Jahreshoch

Abhängigkeit vom Luftverkehr

Tarifkonflikte bei Airlines Einordnung der Redaktion: Die Fraport Aktie profitiert von der Stimmung für Reisewerte. Ohne eigenen Auslöser bleibt die Bewegung eine Branchenrotation. FAQ Häufige Fragen zur Fraport Aktie Warum steigt die Fraport Aktie heute?

Eine eigene Nachricht gibt es nicht. Reisewerte wie Lufthansa und TUI legen ebenfalls zu. Ist die Fraport Aktie MDAX Gewinner?

Ja. Mit plus 1,45 Prozent gehört sie am Morgen zu den MDAX Gewinnern. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Fraport Aktie?

ISIN DE0005773303, WKN 577330. Handelssymbol an deutschen Börsen: FRA. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen. Fazit zur Fraport Aktie Die Fraport Aktie steigt als MDAX Gewinner mit der Reisebranche. Vom Jahreshoch bleibt sie deutlich entfernt.

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