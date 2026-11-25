Die Fraport Aktie spiegelt zwei Welten wider. Im dritten Quartal steigerte der Flughafenbetreiber den Umsatz um 3,5 Prozent auf knapp 1,4 Milliarden Euro, nach neun Monaten lag das Plus bei 3,8 Prozent. Unter dem Strich verdiente Fraport jedoch weniger: Das Konzernergebnis sank in den ersten neun Monaten um fast 29 Prozent auf 314,5 Millionen Euro.
Fraport Aktie: Frankfurt stagniert, Griechenland und Lima boomen – fliegt der Flughafenkonzern mit Auslandsrückenwind 2027 los?
Am Heimatflughafen tritt Fraport auf der Stelle, doch das Auslandsgeschäft sorgt für Wachstum und bestätigte Jahresziele. Was die Fraport Aktie jetzt bewegt – und warum der Gewinn trotzdem sinkt.
Die Zweiteilung
Ausland zieht, Frankfurt tritt auf der Stelle
Konzernweit fertigte Fraport in den ersten neun Monaten erstmals mehr Fluggäste ab als vor der Pandemie – allerdings dank der Auslandsflughäfen wie in Griechenland und Lima. Am Heimatstandort Frankfurt lag die Passagierzahl in den ersten zehn Monaten leicht unter dem Vorjahr. Erfreulich: Weil große Investitionen auslaufen, hat sich der freie Mittelzufluss fast verdoppelt.
Der Ausblick
Ziele trotz Kerosinkrise bestätigt
Trotz Iran-Krieg und hoher Kerosinpreise bestätigte Fraport die Jahresziele: Das EBITDA soll bis zu 1,5 Milliarden Euro erreichen, das Konzernergebnis 300 bis 400 Millionen Euro. Für 2027 zeigt sich der Vorstand eher zuversichtlich. Die Fraport Aktie reagierte am Tag der Zahlen mit einem Plus von gut 3 Prozent.
Die Fraport Aktie lebt derzeit vom Auslandsgeschäft. Für eine echte Wende muss auch Frankfurt wieder wachsen – das neue Terminal 3 schafft dafür die Kapazität.
Häufige Fragen zur Fraport Aktie
Wie lief das dritte Quartal?
Der Umsatz stieg um 3,5 Prozent auf knapp 1,4 Milliarden Euro, der Überschuss sank.
Was erwartet Fraport für 2026?
Ein EBITDA von bis zu 1,5 Milliarden Euro und ein Konzernergebnis von 300 bis 400 Millionen Euro.
Wann kommen die Jahreszahlen?
Am 17. März 2027.
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