Wie lief das dritte Quartal?

Der Umsatz stieg um 3,5 Prozent auf knapp 1,4 Milliarden Euro, der Überschuss sank.

Was erwartet Fraport für 2026?

Ein EBITDA von bis zu 1,5 Milliarden Euro und ein Konzernergebnis von 300 bis 400 Millionen Euro.

Wann kommen die Jahreszahlen?

Am 17. März 2027.