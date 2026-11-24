Frankreichs zehnjährige Staatsanleihe rentiert laut Trading Economics am 23. November bei 4,8 Prozent und damit rund 150 Basispunkte über der deutschen Bundesanleihe. Seit dem Oktober-Hoch ist der Druck gesunken, der Abstand bleibt aber ungewöhnlich groß.
Frankreich-Anleihen: OAT bei 4,8 Prozent, rund 150 Basispunkte über dem Bund – wie viel Politik steckt im Risikoaufschlag?
Die zehnjährige französische Staatsanleihe (OAT) rentiert laut Trading Economics bei 4,8 Prozent, die Bundesanleihe bei rund 3,3 Prozent. Warum der Aufschlag trotz Rückgang hoch bleibt und was Haushalt, Konjunktur und die Wahl 2027 für Anleger bedeuten.
Wer nach der Rendite französischer Staatsanleihen fragt, bekommt derzeit eine zweigeteilte Antwort. Einerseits ist die zehnjährige OAT („Obligation assimilable du Trésor“) von über 4,9 Prozent am 19. November auf 4,8 Prozent am 23. November zurückgekommen, weil der Ausverkauf bei KI-Aktien die Nachfrage nach sicheren Anlagen erhöhte. Andererseits liegt die Rendite nach Angaben von Trading Economics rund 125 Basispunkte über dem Jahresanfang. Die Bundesanleihe notiert dagegen bei etwa 3,3 Prozent. Der Abstand beider Renditen, der Spread, misst den Risikoaufschlag, den Anleger für französische statt deutsche Staatsschulden verlangen. Aus den gerundeten Werten ergeben sich rund 150 Basispunkte (Rechnung der Redaktion; die Quellen nennen für November keinen Spread).
Spread Frankreich Deutschland
Wie groß ist der Aufschlag französischer Anleihen gegenüber dem Bund?
Zur Einordnung: Am 21. Oktober übersprang die zehnjährige OAT laut Börsen-Zeitung zeitweise die Marke von 5 Prozent (Spitze 5,002 Prozent), den höchsten Stand seit 24 Jahren. Der Risikoaufschlag zum Bund lag damals bei rund 157 Basispunkten, einem 15-Jahres-Hoch. Seitdem hat sich der Aufschlag nach der groben Rechnung nur wenig verengt. Die Entlastung kommt vor allem von der Bundseite her, nicht von Frankreich selbst: Wenn Anleger in unsicheren Zeiten Bundesanleihen kaufen, sinken deren Renditen, der Abstand bleibt aber bestehen.
|Zeitpunkt
|OAT 10 Jahre
|Bund 10 Jahre
|Abstand
|21.10.2026 (Intraday)
|5,002 %
|–
|rund 157 Bp
|19.11.2026
|über 4,9 %
|–
|–
|23.11.2026
|4,8 %
|unter 3,3 %
|rund 150 Bp (Schätzung)
Spread = Differenz der Renditen. Der Wert für November ist eine Redaktionsrechnung aus gerundeten Werten, die Quellen nennen keinen exakten Spread.
Quelle: Trading Economics 19.–23.11.2026; Börsen-Zeitung 21.10.2026
Treiber
Warum zahlt Frankreich mehr Zinsen auf seine Staatsanleihen?
Die Quellen nennen vor allem drei Gründe. Erstens den Haushalt: Frankreich versucht laut Börsen-Zeitung mit einer geschwächten Regierung, den Etat 2027 durchs Parlament zu bringen und das Defizit zu senken. Nach Angaben von Trading Economics erwägt Präsident Macron, eine Schuldenregel in die Verfassung zu schreiben; dafür wäre eine Dreifünftelmehrheit in beiden Kammern nötig. Zweitens die Konjunktur: Der französische Einkaufsmanagerindex für den November signalisiert die schnellste Schrumpfung seit sechs Monaten, eine technische Rezession im vierten Quartal sei möglich. Drittens die Politik: Die Präsidentschaftswahl im Frühjahr 2027 und Sparvorschläge der Opposition, darunter laut Trading Economics der Plan von Marine Le Pen, 25 Milliarden Euro pro Jahr einzusparen, erhöhen die Unsicherheit. Hinzu kommt das Zinsumfeld: Der Markt erwartet nach Trading Economics (Stand 12. November) mit rund 80 Prozent Wahrscheinlichkeit eine EZB-Zinserhöhung um 25 Basispunkte im Dezember.
Einordnung
Was bedeutet der Spread der OAT für Anleger und Sparer?
Für Anleger in Euro-Anleihefonds und ETFs ist der Spread ein Stimmungsbarometer. Ein breiter Abstand zeigt, dass der Markt Frankreich anders bewertet als Deutschland, obwohl beide Länder dieselbe Währung und dieselbe Zentralbank haben. Für Frankreich selbst bedeuten höhere Renditen höhere Zinskosten bei jeder neuen Anleihe, die Schulden umschlagen oder neu aufgenommen werden. Wichtig: Die Rendite einer Anleihe ist nicht ihr Kupon. Ein französischer Staatskredit mit niedrigem Kupon kann heute unter dem Nennwert notieren und trotzdem 4,8 Prozent Rendite bieten, wenn man ihn bis zur Fälligkeit hält.
Häufige Fragen zu französischen Staatsanleihen
Wie hoch ist die Rendite der französischen Staatsanleihe? Laut Trading Economics rentierte die zehnjährige OAT am 23. November bei 4,8 Prozent.
Was ist der Spread zwischen Frankreich und Deutschland? Es ist der Renditeabstand zwischen zehnjähriger OAT und Bundesanleihe, derzeit rund 150 Basispunkte nach Berechnung der Redaktion.
Warum sind französische Anleihen riskanter als Bundesanleihen? Frankreich hat ein höheres Defizit und politische Unsicherheit; Anleger verlangen dafür einen Aufschlag.
Was passiert bei steigenden Renditen mit bestehenden Anleihen? Ihre Kurse fallen, weil neue Anleihen höhere Zinsen bieten.
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