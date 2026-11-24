Die Quellen nennen vor allem drei Gründe. Erstens den Haushalt: Frankreich versucht laut Börsen-Zeitung mit einer geschwächten Regierung, den Etat 2027 durchs Parlament zu bringen und das Defizit zu senken. Nach Angaben von Trading Economics erwägt Präsident Macron, eine Schuldenregel in die Verfassung zu schreiben; dafür wäre eine Dreifünftelmehrheit in beiden Kammern nötig. Zweitens die Konjunktur: Der französische Einkaufsmanagerindex für den November signalisiert die schnellste Schrumpfung seit sechs Monaten, eine technische Rezession im vierten Quartal sei möglich. Drittens die Politik: Die Präsidentschaftswahl im Frühjahr 2027 und Sparvorschläge der Opposition, darunter laut Trading Economics der Plan von Marine Le Pen, 25 Milliarden Euro pro Jahr einzusparen, erhöhen die Unsicherheit. Hinzu kommt das Zinsumfeld: Der Markt erwartet nach Trading Economics (Stand 12. November) mit rund 80 Prozent Wahrscheinlichkeit eine EZB-Zinserhöhung um 25 Basispunkte im Dezember.