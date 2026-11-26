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Franco-Nevada Aktie: 89,9 Prozent EBITDA-Marge, 4,8 Milliarden Dollar ohne Schulden – ist das Royalty-Modell der Puffer im Goldpreis-Absturz?

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 10:17 6 Min.

Die Franco-Nevada Aktie (FNV) verlor in drei Monaten nur 13,9 Prozent, während Gold 26 Prozent einbüßte und viele Goldminen um 30 bis 50 Prozent nachgaben. Was hinter der Ausnahmestellung des Royalty-Konzerns steckt, was die Q3-Zahlen verraten und warum die Preisannahmen in der Prognose weit über dem heutigen Goldpreis liegen.

Bereinigte EBITDA-Marge im 3. Quartal 2026 89,9 % Umsatz im 3. Quartal (+13 %) 549,3 Mio. $ Verfügbares Kapital, keine Schulden 4,8 Mrd. $ Kurs NYSE, 25.11., 10:06 Uhr New Yorker Zeit 234,09 $ Quelle : Franco-Nevada Q3-Bericht (11.11.2026), Investing.com (12.11. und 25.11.2026) Die Franco-Nevada Aktie (Ticker FNV, ISIN CA3518581051) hält sich im Goldpreis-Crash besser als fast jede Minenaktie: 234,09 US-Dollar kostete das Papier am Mittwoch um 10:06 Uhr New Yorker Zeit (-1,43 Prozent), in drei Monaten stehen 13,9 Prozent Minus zu Buche, seit Jahresbeginn 12,9 Prozent Plus. Gold selbst verlor in den drei Monaten 26,2 Prozent. Der Grund liegt im Geschäftsmodell: Franco-Nevada kassiert Royalties und Streams an Minen anderer Betreiber und trägt keine Förderkosten. Heute ist die NYSE wegen Thanksgiving geschlossen, der letzte verfügbare Kurs stammt daher vom Mittwoch. Gold notierte am Donnerstagmorgen um 09:12 Uhr MEZ bei rund 3.565 Dollar je Unze (wallstreet-online), nach einem Tief von 3.445,89 Dollar am Mittwoch. Was bedeutet das für den Rohstoff-Aktien-Riesen aus Toronto? Franco-Nevada Aktie Warum hält sich die Franco-Nevada Aktie besser als Newmont, Barrick und Agnico Eagle? Goldaktien im Vergleich Aktie Kurs Tag 3 Monate Franco-Nevada (FNV) 234,09 -1,43 % -13,88 % Newmont (NEM) 95,87 -3,59 % -29,00 % Agnico Eagle (AEM) 149,86 -4,22 % -33,11 % Barrick Mining (B) 32,41 -3,48 % -33,70 % Kinross Gold (KGC) 17,225 -3,56 % -48,55 % Kurse in US-Dollar; Veränderung Tag und drei Monate. Quelle : Investing.com, Stand 25.11.2026, 10:06 Uhr New Yorker Zeit Investing.com betont den Kernunterschied: Bei Minenbetreibern verstärken Fixkosten jeden Rückgang des Goldpreises in der Marge, bei Royalty-Gesellschaften nicht. Franco-Nevada zahlte im Neun-Monats-Zeitraum nur 339 Dollar Cash Costs je Gold-Äquivalent-Unze (GEO), die Marge je GEO lag bei 4.215 Dollar (Investing.com). Bei einem Goldpreis von rund 3.565 Dollar blieben rechnerisch weiterhin etwa 3.200 Dollar je Unze, wenn man dieselben Cash Costs unterstellt (eigene Rechnung). Zahlen Was sagen die Q3-Zahlen – und warum sind sie trotzdem gemischt? 01 Rekord über neun Monate Der Umsatz lag von Januar bis September bei 1.780,9 Millionen Dollar (+45 Prozent), das bereinigte EBITDA bei 1.615,5 Millionen (+45 Prozent), der Nettogewinn bei 1.218,1 Millionen (+64 Prozent). 02 Drittes Quartal stark, Menge schwächer Umsatz 549,3 Millionen Dollar (+13 Prozent), bereinigtes EBITDA 493,9 Millionen (+15 Prozent), Nettoergebnis 395,5 Millionen (+38 Prozent), bereinigt 1,89 Dollar je Aktie. Verkauft wurden 130.435 GEOs, 6 Prozent weniger als vor einem Jahr. 03 Dividende Franco-Nevada zahlt 0,44 US-Dollar je Aktie, Stichtag 3. Dezember, Zahltag 17. Dezember 2026. Laut Investing.com erwartet das Management im Januar 2027 die 20. Erhöhung in Folge; die Höhe ist offen. Die Quartalszahlen fielen gemischt aus: Das Ergebnis je Aktie übertraf laut Investing.com die Erwartungen, der Umsatz verfehlte sie. CEO Paul Brink räumte ein, die Auslieferungen an Edelmetall-GEOs seien leicht unter den Erwartungen geblieben. Ausblick Warum liegen die Preisannahmen so weit über dem aktuellen Goldpreis? Franco-Nevada hat die Prognose 2026 enger gefasst: 525.000 bis 555.000 GEOs (zuvor 510.000 bis 570.000), davon 355.000 bis 385.000 Unzen Gold (zuvor 360.000 bis 400.000) und 4,7 bis 5,0 Millionen Unzen Silber. Die Annahmen dahinter sind ambitioniert: 4.500 Dollar je Unze Gold und 75 Dollar je Unze Silber. Heute kostet Gold rund 3.565 Dollar, Silber rund 41 Dollar. Im dritten Quartal lag der Durchschnittspreis für Gold laut Investing.com bei 4.270 Dollar, der aktuelle Preis liegt damit rund 17 Prozent darunter. Die Absicherung des Geschäfts liegt in der Mengenplanung: Bisher wurden 399.193 GEOs geliefert. Hinzu kommen mehrere Meldungen aus dem Portfolio: Côté Gold: IAMGOLD übt eine Rückkaufoption auf die Hälfte der Royalty aus und zahlt mindestens 525 Millionen Dollar; Abschluss im Dezember 2026. Ab 1. Januar 2027 sinkt die Royalty von 7,5 auf 3,75 Prozent.

Cobre Panamá: Nach einem Erdbeben am 9. Oktober lief die Verarbeitung am 10. Oktober wieder an; im dritten Quartal wurden 3.716 GEOs verkauft.

Bullabulling: Franco-Nevada erwarb eine 1,45-Prozent-Royalty für 121 Millionen Dollar.

Copper World: Die Investitionsentscheidung ist gefallen, erste Produktion ist für das zweite Halbjahr 2029 geplant.

Belastungen: Streik bei Stillwater und ein tödlicher Unfall in der Antamina-Mine. Was dafür spricht Keine Schulden und 4,8 Milliarden Dollar verfügbares Kapital für Zukäufe (Franco-Nevada, Q3-Bericht).

Bereinigte EBITDA-Marge von 89,9 Prozent im dritten Quartal (Investing.com).

Drei-Monats-Minus der Aktie nur halb so groß wie beim Gold (Investing.com, 25.11.). Was dagegen spricht Ein anhaltend niedriger Goldpreis senkt Umsatz und Gewinn; die Prognose unterstellt 4.500 Dollar je Unze.

Die Verkaufsmenge sank im dritten Quartal um 6 Prozent; 84 Prozent des Umsatzes stammen aus Edelmetallen, 89 Prozent aus Amerika.

Minenunterbrechungen wie bei Cobre Panamá oder Stillwater treffen direkt die Einnahmen.

Rohstoffpreise und Rohstoff-Aktien sind hoch volatil; Währungsrisiko und Kursverluste sind möglich. Termine Worauf achten Anleger bei der Franco-Nevada Aktie als Nächstes? 27.11.2026Jetzt NYSE nur bis 13 Uhr Verkürzter US-Handel nach Thanksgiving 3.12.2026 Dividendenstichtag 0,44 US-Dollar je Aktie 8.–9.12.2026 Fed-Sitzung Letzte Zinsentscheidung des Jahres 17.12.2026 Dividendenzahltag Dazu Abschluss des Côté-Gold-Rückkaufs im Dezember Jan. 2027 Dividendenprüfung Management erwartet laut Investing.com Erhöhung Quelle : Franco-Nevada Q3-Bericht, Investing.com, FinanceFeeds FAQ Häufige Fragen zur Franco-Nevada Aktie und zum Goldpreis Was macht Franco-Nevada? Das Unternehmen erwirbt Royalties und Streams an Minen und erhält einen Anteil an Produktion oder Umsatz, ohne die Mine selbst zu betreiben. 84 Prozent des Umsatzes stammen aus Edelmetallen, davon 70 Prozent aus Gold. Wie hoch ist die Dividende? 0,44 US-Dollar je Aktie, Stichtag 3. Dezember, Zahltag 17. Dezember 2026. Wie hängt die Franco-Nevada Aktie am Goldpreis? Eng, aber mit Puffer: Gold verlor in drei Monaten 26,2 Prozent, die Aktie 13,9 Prozent. Förderkosten fallen bei Royalty-Gesellschaften nicht an. Was ist ein GEO? Eine Gold-Äquivalent-Unze: Franco-Nevada rechnet die Einnahmen aus Silber, Platin und anderen Rohstoffen in Gold-Einheiten um, um die Verkaufsmenge vergleichbar zu machen. Fazit: Franco-Nevada Aktie zwischen Puffer und Goldpreis-Risiko Die Franco-Nevada Aktie zeigt im Goldpreis-Absturz, was ein Royalty-Modell leistet: hohe Marge, keine Schulden, deutlich geringere Kursverluste als Newmont, Barrick oder Kinross. Doch der Goldpreis liegt weit unter den 4.500 Dollar der Prognose, und die Mengen waren im dritten Quartal rückläufig. Für Anleger zählen jetzt Goldpreis, Fed-Entscheid und die Umsetzung bei Cobre Panamá und Côté Gold.

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