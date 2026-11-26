Bei den letzten beiden Zwischenberichten fiel der Kurs. Diesmal ist es anders: Die Foresight-Group-Aktie (ISIN: GG00BMD8MJ76, WKN: A2QN5A, Symbol London: FSG, Symbol Deutschland: 9LR) zählt am Donnerstagvormittag mit einem Plus von 7,57 Prozent auf 458,5 Pence zu den FTSE 350 Gewinnern.
Foresight-Group-Aktie FTSE 350 Gewinner: Dividende plus 11 Prozent, Aktienrückkauf läuft – Anleger greifen nach den Halbjahreszahlen zu
Die Foresight-Group-Aktie gehört am Donnerstagvormittag zu den größten FTSE 350 Gewinnern. Der Spezialist für Infrastruktur- und Beteiligungsfonds steigert Umsatz und operativen Gewinn, hebt die Zwischendividende an und kauft weiter eigene Aktien zurück. Das verwaltete Vermögen tritt allerdings auf der Stelle.
FTSE 350 Gewinner Foresight Group
Warum die Foresight-Group-Aktie steigt: Mehr Gebühren, mehr Geld für Aktionäre
Foresight verwaltet Geld in Wind- und Solarparks, Infrastruktur und nicht börsennotierten Mittelständlern. Bezahlt wird das Unternehmen dafür mit laufenden Gebühren – und die sind gestiegen.
In den sechs Monaten bis Ende September wuchs der Umsatz um 10 Prozent auf 84,6 Millionen Pfund. Davon waren 72 Millionen Pfund wiederkehrende Erlöse, ein Plus von 9 Prozent. Das operative Kernergebnis vor Abschreibungen und aktienbasierter Vergütung legte um 7 Prozent auf 34,0 Millionen Pfund zu. Der bereinigte Gewinn je Aktie stieg um 5 Prozent auf 22,3 Pence.
Die Aktionäre bekommen davon mehr ab. Die Zwischendividende klettert von 8,1 auf 9,0 Pence und wird am 29. Januar 2027 gezahlt. Zusätzlich hat Foresight im Halbjahr 3,2 Millionen eigene Aktien für 13,9 Millionen Pfund zurückgekauft. Vom dreijährigen Rückkaufprogramm über bis zu 50 Millionen Pfund sind damit 23,5 Millionen Pfund ausgeschöpft.
Hintergrund
Die Schwachstelle: Das verwaltete Vermögen wächst nicht
So gut die Erlöse aussehen, die Basis dafür stagniert. Das betreute Vermögen lag Ende September bei 12,96 Milliarden Pfund und damit 1 Prozent unter dem Stand vom 31. März. Das gebührenpflichtige Vermögen stieg nur leicht auf 9,1 Milliarden Pfund. Die Marge im Kerngeschäft sank von 41,1 auf 40,2 Prozent, weil die Kosten schneller zunahmen als der Gewinn.
Getragen wird das Geschäft von Privatanlegerprodukten mit höheren Margen: 224 Millionen Pfund flossen im Halbjahr in diese Fonds. Der geschäftsführende Verwaltungsratschef Bernard Fairman hält am Ziel fest, das operative Kernergebnis in den fünf Jahren bis zum Geschäftsjahr 2029 zu verdoppeln.
Mittelzuflüsse
Für das zweite Halbjahr spricht das Management von einer gut gefüllten Pipeline.
Marge
Steigen die Kosten weiter schneller als die Erlöse, gerät das Verdopplungsziel unter Druck.
Rückkauf
Mehr als die Hälfte des Programms steht noch aus und stützt den Gewinn je Aktie.
Zinsen
Höhere Zinsen belasten die Bewertung von Infrastruktur- und Energieanlagen.
Steckbrief
- Unternehmen
- Foresight Group Holdings Limited
- Geschäft
- Vermögensverwalter für Infrastruktur, Energie und Beteiligungen
- ISIN
- GG00BMD8MJ76
- WKN
- A2QN5A
- Symbol London / Deutschland
- FSG / 9LR
- Kurs London
- 458,5 Pence (+7,57 %)
- Verwaltetes Vermögen
- 12,96 Milliarden Pfund
- Zwischendividende
- 9,0 Pence, Zahlung am 29. Januar 2027
Stand: 26.11.2026, Kurs London laut TradingView, 10:32 Uhr MEZ
Häufige Fragen zur Foresight-Group-Aktie
Warum ist die Foresight-Group-Aktie heute FTSE 350 Gewinner?
Foresight hat im ersten Halbjahr Umsatz und operativen Gewinn gesteigert und die Zwischendividende um 11 Prozent angehoben.
Wie hoch ist die Dividende?
Die Zwischendividende beträgt 9,0 Pence je Aktie und wird am 29. Januar 2027 gezahlt.
Was ist die größte Schwäche der Zahlen?
Das verwaltete Vermögen ist seit Ende März um 1 Prozent gesunken, die Marge leicht zurückgegangen.
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