In den sechs Monaten bis Ende September wuchs der Umsatz um 10 Prozent auf 84,6 Millionen Pfund. Davon waren 72 Millionen Pfund wiederkehrende Erlöse, ein Plus von 9 Prozent. Das operative Kernergebnis vor Abschreibungen und aktienbasierter Vergütung legte um 7 Prozent auf 34,0 Millionen Pfund zu. Der bereinigte Gewinn je Aktie stieg um 5 Prozent auf 22,3 Pence.

Die Aktionäre bekommen davon mehr ab. Die Zwischendividende klettert von 8,1 auf 9,0 Pence und wird am 29. Januar 2027 gezahlt. Zusätzlich hat Foresight im Halbjahr 3,2 Millionen eigene Aktien für 13,9 Millionen Pfund zurückgekauft. Vom dreijährigen Rückkaufprogramm über bis zu 50 Millionen Pfund sind damit 23,5 Millionen Pfund ausgeschöpft.