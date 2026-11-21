Ford Aktie: 52-Wochen-Tief – und ausgerechnet jetzt kommt ein Kaufvotum – Die DZ Bank wagt den Kontrapunkt

aktiencheck.de Redaktion 21.11.2026, 20:43 3 Min.

Die Ford Aktie fällt in KW47 um rund 6 Prozent und markiert ein neues 52-Wochen-Tief. Mitten im Ausverkauf stuft die DZ Bank auf Kaufen hoch. Was für den Autoriesen spricht, was dagegen und warum Batteriezellen aus Michigan plötzlich eine Rolle spielen.

Bild: Eigene Grafik aktiencheck.de (programmatisch erstellt, keine Fremdbilder)

Die Ford Aktie (ISIN: US3453708600, WKN: 502391, Handelssymbol Xetra/Frankfurt: FMC1, US-Handelssymbol: F, NYSE) gehört zu den meistgesuchten Autowerten der Woche. Am Freitag schloss sie bei 11,17 US-Dollar, ein Minus von 0,62 Prozent. Auf Wochensicht steht ein Rückgang von rund 6 Prozent von 11,91 US-Dollar. Am Donnerstag markierte die Ford Aktie bei 11,10 US-Dollar ein neues 52-Wochen-Tief, sie liegt damit rund 36 Prozent unter ihrem Hoch vom Mai. Schlusskurs 20.11.2026 11,17 USD Wochenentwicklung KW47 -6 % Neues 52-Wochen-Tief (19.11.) 11,10 USD Kursziel DZ Bank 15 USD Quelle : Marktdaten, DZ Bank; Stand Schluss 20.11.2026 Der Kontrapunkt DZ Bank stuft hoch – auf Kaufen Am 19. November, also am Tag des neuen Tiefs, hob die DZ Bank ihre Einstufung für die Ford Aktie von Halten auf Kaufen an. Analyst Matthias Volkert senkte zugleich das Kursziel leicht von 16 auf 15 US-Dollar. Das entspricht einem Abstand von rund 34 Prozent zum Freitagsschluss (eigene Rechnung). Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Die Botschaft des Votums: Der Kursrückgang sei stärker ausgefallen, als es die Lage des Konzerns rechtfertige. Das Fundament Cashflow, Kasse und Batteriezellen aus Michigan Tatsächlich steht Ford finanziell solider da, als der Kurs vermuten lässt. Der Konzern stellt für das laufende Jahr einen freien Cashflow von 6 bis 7 Milliarden US-Dollar in Aussicht und verfügt über liquide Mittel von rund 34 Milliarden US-Dollar. Hinzu kommt ein strategischer Baustein: Ford hat mit der Auslieferung von Lithium-Eisenphosphat-Batteriezellen aus Michigan begonnen. Die günstigere LFP-Technik soll Elektroautos billiger machen und die Abhängigkeit von Zulieferern verringern. Gegen die Ford Aktie sprechen das Umfeld und die Zyklik. Steigende Zinsen verteuern Autokredite, die Elektrosparte schreibt weiter Verluste, und die Branche insgesamt wird in dieser Woche abverkauft. Bei Rivian und Tesla fielen die Kurse noch deutlich stärker. Was für die Ford Aktie spricht Hochstufung der DZ Bank auf Kaufen

Freier Cashflow von 6 bis 7 Milliarden Dollar erwartet

Hohe Liquidität von rund 34 Milliarden Dollar

Eigene LFP-Zellen senken künftig Kosten Was gegen die Ford Aktie spricht Neues 52-Wochen-Tief, Abwärtstrend intakt

Verluste in der Elektrosparte

Höhere Zinsen dämpfen die Autonachfrage

Zölle und Lieferketten bleiben Unsicherheitsfaktoren Einordnung der Redaktion: Die Ford Aktie zeigt das klassische Bild eines zyklischen Werts im Abschwung: Die Bewertung ist niedrig, die Stimmung schlecht. Ob das Votum der DZ Bank den Wendepunkt markiert, hängt davon ab, ob das 52-Wochen-Tief bei 11,10 US-Dollar hält. FAQ Die wichtigsten Fragen zur Ford Aktie Warum hat die DZ Bank die Ford Aktie hochgestuft?

Die DZ Bank hob die Einstufung am 19. November von Halten auf Kaufen an, das Kursziel liegt bei 15 US-Dollar. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Wie viel hat die Ford Aktie in dieser Woche verloren?

Auf Wochensicht rund 6 Prozent. Am 19. November markierte sie mit 11,10 US-Dollar ein neues 52-Wochen-Tief. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Ford Aktie?

ISIN: US3453708600, WKN: 502391, Handelssymbol Xetra/Frankfurt: FMC1, US-Handelssymbol: F (NYSE).

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