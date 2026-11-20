Der Online-Broker flatexDEGIRO (Handelssymbol FTK, ISIN DE000FTG1111) macht Ernst: Wie das Unternehmen am Freitagmorgen per Ad-hoc-Mitteilung bekannt gab, startet am 23. November ein Aktienrückkaufprogramm mit einem Volumen von bis zu 100 Millionen Euro. Die nötige Genehmigung der BaFin liegt laut Mitteilung vor. Für die flatexDEGIRO-Aktie ist das der nächste Schritt nach der Ankündigung vom 15. Oktober, bei der Vorstand und Aufsichtsrat den Antrag auf Genehmigung noch angekündigt hatten.