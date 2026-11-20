Der Online-Broker flatexDEGIRO (Handelssymbol FTK, ISIN DE000FTG1111) macht Ernst: Wie das Unternehmen am Freitagmorgen per Ad-hoc-Mitteilung bekannt gab, startet am 23. November ein Aktienrückkaufprogramm mit einem Volumen von bis zu 100 Millionen Euro. Die nötige Genehmigung der BaFin liegt laut Mitteilung vor. Für die flatexDEGIRO-Aktie ist das der nächste Schritt nach der Ankündigung vom 15. Oktober, bei der Vorstand und Aufsichtsrat den Antrag auf Genehmigung noch angekündigt hatten.
flatexDEGIRO-Aktie: Rückkauf bis zu 100 Millionen Euro startet am Montag – BaFin-Genehmigung liegt vor
flatexDEGIRO startet am 23. November ein Aktienrückkaufprogramm über bis zu 100 Millionen Euro. Die BaFin-Genehmigung liegt vor, das Programm läuft bis spätestens 26. Mai 2027.
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Was hat flatexDEGIRO beschlossen?
Nach Angaben des Unternehmens erwirbt die Gesellschaft eigene Aktien für alle gesetzlich zulässigen Zwecke. Ein konkreter Verwendungszweck wie eine Einziehung wird in der Mitteilung nicht genannt. Rechtsgrundlage ist die Ermächtigung der ordentlichen Hauptversammlung vom 4. Juni 2024, die den Erwerb eigener Aktien bis zu maximal zehn Prozent des Grundkapitals erlaubt.
Die Ad-hoc-Mitteilung beziffert die Obergrenze auf bis zu 7.867.011 Aktien. Die begleitende Unternehmensmeldung ordnet das Volumen von 100 Millionen Euro mit rund 4,2 Prozent der aktuellen Marktkapitalisierung ein, gerechnet auf Basis des Xetra-Schlusskurses vom 19. November 2026.
Die Umsetzung übernimmt eine beauftragte Investmentbank, deren Name nicht genannt wird. Sie trifft die Entscheidungen über den Zeitpunkt der Käufe nach Unternehmensangaben unabhängig und unbeeinflusst von der Gesellschaft. Flatex kann das Mandat vorzeitig kündigen oder aussetzen. Preisgrenzen nennt die Mitteilung nicht.
Wie ordnet das Management den Rückkauf ein?
Finanzvorstand Dr. Thomas Lindner bezeichnet den Start sinngemäß als weiteren Baustein der Kapitalallokationsstrategie: Die starke Bilanz und die hohe Ertragskraft ermöglichten es, in die Zukunft zu investieren und zugleich Mehrwert für Aktionäre zu schaffen. Laut Unternehmen flossen zuletzt gut 82 Prozent des Konzernergebnisses 2025 über Dividende und Rückkauf an die Aktionäre zurück.
Was bedeutet das für die flatexDEGIRO-Aktie?
Rückkäufe verringern die Zahl der frei handelbaren Aktien und schaffen zusätzliche Nachfrage am Markt. Wie stark sich das auswirkt, hängt davon ab, wie zügig die beauftragte Bank kauft und was später mit den Aktien geschieht. Für Anleger ist das Programm ein Signal des Managements zur Kapitalverwendung, jedoch keine Garantie für die Kursentwicklung. Die flatexDEGIRO-Aktie wird im MDAX geführt.
FAQ zur flatexDEGIRO-Aktie
Wie hoch ist das Rückkaufvolumen der flatexDEGIRO-Aktie? Bis zu 100 Millionen Euro ohne Erwerbsnebenkosten.
Wann läuft das Programm? Vom 23. November 2026 bis spätestens 26. Mai 2027.
Liegt die BaFin-Genehmigung vor? Ja, laut der Mitteilung vom 20. November 2026 liegt sie vor.
Wie lauten Kürzel und ISIN? Das Kürzel lautet FTK, die ISIN DE000FTG1111 (WKN FTG111).
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