flatexDEGIRO Aktie: MDAX Gewinner am Mittag – Aktivist PrimeStone fordert den Strategiecheck

aktiencheck.de Redaktion 24.11.2026, 12:49 2 Min.

Die flatexDEGIRO Aktie springt am Dienstagmittag um 5,87 Prozent auf 24,54 Euro und ist größter MDAX Gewinner. Der Investor PrimeStone Capital verlangt eine strategische Überprüfung und sieht den fairen Wert bei über 40 Euro.

Ein Aktivist treibt die flatexDEGIRO Aktie nach oben. Um 12:40 Uhr kostet das Papier des Frankfurter Online-Brokers 24,54 Euro, ein Plus von 5,87 Prozent. Damit ist flatexDEGIRO am Dienstag der größte MDAX Gewinner. Kurs der flatexDEGIRO Aktie 24,54 EUR Tagesgewinn am Mittag +5,87 % fairer Wert laut PrimeStone Capital über 40 EUR Abstand zu 40 Euro (eigene Rechnung) rund 63 % Quelle : Kursliste 24.11.2026, 12:40 Uhr; Agenturberichte Der Auslöser Warum die flatexDEGIRO Aktie als MDAX Gewinner steigt Der Investor PrimeStone Capital fordert von flatexDEGIRO eine strategische Überprüfung und sieht den fairen Wert der Aktie oberhalb von 40 Euro. Das liegt rund 63 Prozent über dem aktuellen Kurs von 24,54 Euro (eigene Rechnung). Die Nachricht lässt die flatexDEGIRO Aktie am Dienstag steigen, denn sie weckt Hoffnung auf Bewegung im Konzern. Was eine strategische Überprüfung im Ergebnis bringt, ist offen. Sie kann Optionen vom Verkauf einzelner Sparten bis zu Übernahmeüberlegungen umfassen. Ob der Vorstand darauf eingeht, hat das Unternehmen bislang nicht mitgeteilt. Die flatexDEGIRO Aktie handelt daher mit einer Prämie für die Möglichkeit, nicht für ein Ergebnis. Das Geschäft Ein Broker mit Millionen Kunden flatexDEGIRO mit Sitz im Frankfurter Omniturm betreibt die Plattformen flatex und DEGIRO und hat rund 3,5 Millionen Kunden. Im Jahr 2025 wickelte der Konzern nach eigenen Angaben gut 75 Millionen Transaktionen ab. Ein so skalierbares Geschäft ist für aktivistische Investoren attraktiv, weil die Bewertung nach ihrer Sicht hinter den Fähigkeiten zurückbleibt. Was für die flatexDEGIRO Aktie sprechen könnte Aktivist sieht fairen Wert über 40 Euro

Strategische Optionen könnten Wert heben

Rund 3,5 Millionen Kunden

Starkes Tagesplus als MDAX Gewinner Was Anleger bedenken sollten Vorstand hat sich nicht zur Forderung geäußert

Aktivistische Ziele sind nicht garantiert

Hohe Kursschwankung nach Nachrichten

Abhängigkeit vom Handelsvolumen der Kunden Einordnung der Redaktion: Die flatexDEGIRO Aktie profitiert von einem Impuls von außen. Ob daraus eine nachhaltige Neubewertung wird, hängt davon ab, wie Vorstand und andere Aktionäre auf PrimeStone reagieren. FAQ Häufige Fragen zur flatexDEGIRO Aktie Warum steigt die flatexDEGIRO Aktie heute?

Der Investor PrimeStone Capital verlangt eine strategische Überprüfung und sieht den fairen Wert über 40 Euro. Ist die flatexDEGIRO Aktie MDAX Gewinner?

Ja. Mit plus 5,87 Prozent am Mittag steht sie auf Platz eins der MDAX Gewinner. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der flatexDEGIRO Aktie?

ISIN DE000FTG1111, WKN FTG111. Handelssymbol an deutschen Börsen: FTK. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen. Fazit zur flatexDEGIRO Aktie Die flatexDEGIRO Aktie führt die MDAX Gewinner an, weil PrimeStone Capital Druck auf das Management macht. Der Kurs preist die Möglichkeit einer Neuausrichtung ein, einen Beschluss gibt es noch nicht.

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