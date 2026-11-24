Übernahmefantasie hält selten einen ganzen Tag in voller Stärke. Die flatexDEGIRO Aktie schließt den Dienstag bei 23,92 Euro, ein Plus von 3,19 Prozent. Am Mittag hatte der Frankfurter Online-Broker mit gut 6 Prozent Plus noch die Liste der MDAX Gewinner angeführt. Am Abend reicht es für einen Platz unter den ersten fünf, an einem Tag, an dem der Index 1,72 Prozent verliert.
flatexDEGIRO Aktie: Ein Brief, ein Preisschild von 40 Euro – Aktivist PrimeStone macht den Broker zum MDAX Gewinner
Die flatexDEGIRO Aktie steigt am Dienstag um 3,19 Prozent auf 23,92 Euro und zählt zu den fünf größten MDAX Gewinnern. Der Investor PrimeStone Capital fordert eine strategische Überprüfung samt Käufersuche. Vom Tageshoch gibt die Aktie aber einen Teil ab.
Der Auslöser
Warum die flatexDEGIRO Aktie als MDAX Gewinner steigt
Am Morgen veröffentlichte der aktivistische Investor PrimeStone Capital einen Brief an Aufsichtsrat und Vorstand. Die Forderung: eine formelle strategische Überprüfung mit einem unabhängigen Finanzberater, bei der das Interesse möglicher strategischer und finanzieller Partner ausgelotet wird. Im Klartext soll flatexDEGIRO prüfen, ob es Käufer gibt.
PrimeStone hält nach eigenen Angaben rund 1,5 Prozent der Aktien. Der Investor argumentiert, der Kurs spiegele den vollzogenen Wandel des Unternehmens nicht mehr wider, und beziffert den Wert auf mehr als 40 Euro je Aktie. Das wären gut 67 Prozent mehr als der Abendkurs (eigene Rechnung). Diese Zahl ist die Sicht eines Aktionärs, der von höheren Kursen profitiert, und keine unabhängige Bewertung.
Die Einordnung
Was ein Aktivist mit 1,5 Prozent bewegen kann
Mit 1,5 Prozent lässt sich nichts erzwingen. Aktivisten wirken über Öffentlichkeit und über andere Aktionäre, die sich anschließen. PrimeStone verlangt deshalb auch unabhängige Aufsichtsratsmitglieder mit Erfahrung in Bankwesen, Kapitalmarkt und Übernahmen. Der Investor verweist auf Veränderungen in der Unternehmensführung im September, nach denen der Kurs gefallen war. Zuletzt hatte die flatexDEGIRO Aktie den tiefsten Stand seit April 2025 erreicht.
Entscheidend ist die Antwort des Unternehmens. Eine Stellungnahme von flatexDEGIRO zu dem Schreiben lag bis zum Abend nicht vor. Dass die Aktie vom Tageshoch zurückkam, zeigt die Skepsis: Der Markt zahlt für die Möglichkeit eines Verkaufsprozesses einen Aufschlag von 3 Prozent, nicht von 67.
Einordnung der Redaktion: Die flatexDEGIRO Aktie hat seit Dienstag eine neue Erzählung: Aus dem enttäuschenden Broker wird ein möglicher Übernahmekandidat. Ob daraus mehr wird, hängt vom Aufsichtsrat ab. Lehnt er eine Überprüfung ab, kann die Fantasie so schnell verschwinden, wie sie gekommen ist.
FAQ
Häufige Fragen zur flatexDEGIRO Aktie
Warum steigt die flatexDEGIRO Aktie heute?
Der aktivistische Investor PrimeStone Capital fordert eine strategische Überprüfung und die Suche nach möglichen Käufern. Er sieht den Wert bei über 40 Euro je Aktie.
Ist die flatexDEGIRO Aktie MDAX Gewinner?
Ja. Mit plus 3,19 Prozent gehört sie am Abend zu den fünf größten MDAX Gewinnern. Am Mittag war sie mit gut 6 Prozent Plus die Nummer eins.
Wie viel hält PrimeStone an flatexDEGIRO?
Nach eigenen Angaben rund 1,5 Prozent.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der flatexDEGIRO Aktie?
ISIN DE000FTG1111, WKN FTG111. Handelssymbol an deutschen Börsen: FTK. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen.
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