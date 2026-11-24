PrimeStone hält nach eigenen Angaben rund 1,5 Prozent der Aktien. Der Investor argumentiert, der Kurs spiegele den vollzogenen Wandel des Unternehmens nicht mehr wider, und beziffert den Wert auf mehr als 40 Euro je Aktie. Das wären gut 67 Prozent mehr als der Abendkurs (eigene Rechnung). Diese Zahl ist die Sicht eines Aktionärs, der von höheren Kursen profitiert, und keine unabhängige Bewertung.