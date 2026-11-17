Fiserv aus Milwaukee ist einer der großen Anbieter von Zahlungs- und Banktechnologie, unter anderem mit dem Kassensystem Clover. Im dritten Quartal sank der Umsatz um ein Prozent auf 5,20 Milliarden US-Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 1,75 US-Dollar.

Fiserv bestätigte die Jahresprognose, verdoppelte das Sparziel des Programms Project Elevate auf eine Milliarde US-Dollar und will im vierten Quartal Aktien für 500 Millionen US-Dollar zurückkaufen.