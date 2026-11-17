Sparen und zurückkaufen: Barclays-Analyst Nik Cremo bestätigt für die Fiserv-Aktie das Rating „Equal Weight“ und nennt ein Kursziel von 59 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 63,32 US-Dollar am 16. November liegt das Ziel rund 7 Prozent darunter.
Fiserv-Aktie: Milliardensparprogramm und Aktienrückkäufe – Barclays bleibt neutral
Fiserv hat das Sparziel verdoppelt und nimmt Aktienrückkäufe wieder auf. Barclays-Analyst Nik Cremo bleibt bei „Equal Weight“ für die Fiserv-Aktie, sein Kursziel liegt unter dem Kurs.
Steckbrief
- Unternehmen
- Fiserv, Inc.
- Handelssymbol
- FISV (Nasdaq)
- Analyst
- Nik Cremo
- Bank
- Barclays
- Rating
- Equal Weight (bestätigt)
- Kursziel
- 59 US-Dollar
Stand: 16.11.2026, Schlusskurs 16.11.2026 laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) vom 17.11.2026
Barclays zur Fiserv-Aktie
Umbau mit Fortschritten – Cremo bleibt neutral
Nik Cremo sieht den Zahlungsdienstleister weiter neutral, obwohl sich die Lage zuletzt stabilisiert hat.
Fiserv aus Milwaukee ist einer der großen Anbieter von Zahlungs- und Banktechnologie, unter anderem mit dem Kassensystem Clover. Im dritten Quartal sank der Umsatz um ein Prozent auf 5,20 Milliarden US-Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 1,75 US-Dollar.
Fiserv bestätigte die Jahresprognose, verdoppelte das Sparziel des Programms Project Elevate auf eine Milliarde US-Dollar und will im vierten Quartal Aktien für 500 Millionen US-Dollar zurückkaufen.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Barclays-Analyst Nik Cremo zu lesen ist:
Neutrale Haltung
Barclays erwartet für die Aktie eine Entwicklung im Rahmen des Sektors.
Ziel unter Kurs
Das Kursziel liegt unter dem Schlusskurs vom 16. November.
Stabilisierung
Die Sparte Financial Solutions wuchs organisch wieder um zwei Prozent.
Hohe Abschreibung
Fiserv verbuchte im dritten Quartal eine Wertberichtigung von 6,45 Milliarden US-Dollar.
Vom Kurs überholt
Barclays hatte die Aktie im Juli mit 58 US-Dollar in die Bewertung aufgenommen und das Ziel danach auf 52 und im Oktober auf 50 US-Dollar gesenkt.
Die Aktie hat sich seit den Quartalszahlen erholt und notiert inzwischen über dem genannten Ziel.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Barclays Capital Inc., Analyst Nik Cremo. Die Einstufung ist laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) auf den 17.11.2026 datiert. Die Einstufung „Equal Weight“ und das Kursziel von 59 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.ib.barclays – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Fiserv, Inc. (FISV): Halten, Kursziel 59,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Nik Cremo, Aktienanalyst, Barclays Capital Inc. vom 17.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 12:27 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 12:27 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Nik Cremo, Aktienanalyst, Barclays Capital Inc..
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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