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Fiserv-Aktie: Baird-Analyst David Koning bleibt bei „Outperform“ – Kursziel steigt auf 85 Dollar

aktiencheck.de Redaktion2 Min.

Baird-Analyst David Koning bleibt bei „Outperform“ für die Fiserv-Aktie und hebt das Kursziel von 70 auf 85 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 63,78 US-Dollar sind das rund 33 Prozent Potenzial. Der Zahlungsdienstleister kauft eigene Aktien zurück und baut um.

Kunde bezahlt mit Karte an einem Bezahlterminal im Geschäft
Bild: Foto: Kampus Production / Pexels
Rating Baird (bestätigt)
Outperform
Kursziel (zuvor 70 $)
85 $
Schlusskurs 13.11.2026
63,78 $
Abstand zum Kursziel
+33,3 %

Steckbrief

Unternehmen
Fiserv, Inc.
Handelssymbol
FISV (Nasdaq)
Analyst
David Koning
Bank
Baird
Rating
Outperform (bestätigt)
Kursziel
85 US-Dollar (zuvor 70 US-Dollar)

Stand: 13.11.2026, Schlusskurs vom Freitag laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026

Vertrauen in den Umbau: Baird-Analyst David Koning bleibt bei „Outperform“ für die Fiserv-Aktie und hebt das Kursziel von 70 auf 85 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 63,78 US-Dollar vom Freitag errechnet sich ein Potenzial von rund 33 Prozent. Der Zahlungsdienstleister steckt mitten in einem Neustart unter Vorstandschef Takis Georgakopoulos.

Baird zur Fiserv-Aktie

Neustart mit Sparprogramm – Koning sieht Potenzial

David Koning hebt sein Kursziel um gut 20 Prozent an. Es liegt nun rund ein Drittel über dem aktuellen Kurs.

Fiserv ist einer der größten Anbieter von Technik für Banken und Händler, unter anderem mit dem Kassensystem Clover. Die Aktie war im laufenden Jahr unter Druck geraten.

Sparprogramm und Aktienrückkäufe bilden den Hintergrund der Aktienanalyse von Baird.

Die Argumente von David Koning

Diese Punkte prägen das Bild, auf das sich die Einschätzung von Baird-Analyst David Koning stützt:

  1. Prognose bestätigt

    Fiserv bestätigte für das Gesamtjahr einen bereinigten Gewinn je Aktie von 7,20 bis 7,40 US-Dollar.

  2. Aktienrückkäufe

    Im vierten Quartal will Fiserv eigene Aktien für 500 Millionen US-Dollar zurückkaufen.

  3. Sparprogramm

    Das Programm Project Elevate soll Einsparungen von 1 Milliarde US-Dollar bringen.

  4. Stabiles Quartal

    Der bereinigte Gewinn je Aktie lag im dritten Quartal bei 1,75 US-Dollar.

Wachstum fehlt noch

Der organische Umsatz stagnierte im dritten Quartal. Zudem verbuchte Fiserv eine Abschreibung auf Firmenwerte von 6,45 Milliarden US-Dollar, die den ausgewiesenen Gewinn stark belastete.

Für eine nachhaltige Erholung muss Fiserv wieder wachsen – vor allem mit Clover.

Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Robert W. Baird & Co. Incorporated, Analyst David Koning. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Outperform“ und das Kursziel von 85 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.rwbaird.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.

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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben

Empfehlung

Fiserv, Inc. (FISV): Kaufen, Kursziel 85,00 USD.

Quelle
Empfehlung von David Koning, Aktienanalyst, Robert W. Baird & Co. Incorporated vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
Weitergegeben von
Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG

KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.

Veröffentlicht
16.11.2026, 15:51 MEZ
Interessenkonflikte

Stand: 16.11.2026, 15:51 MEZ

Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.

Risiken
Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.

Quelle der Empfehlung: David Koning, Aktienanalyst, Robert W. Baird & Co. Incorporated.

Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.

Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.