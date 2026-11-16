Vertrauen in den Umbau: Baird-Analyst David Koning bleibt bei „Outperform“ für die Fiserv-Aktie und hebt das Kursziel von 70 auf 85 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 63,78 US-Dollar vom Freitag errechnet sich ein Potenzial von rund 33 Prozent. Der Zahlungsdienstleister steckt mitten in einem Neustart unter Vorstandschef Takis Georgakopoulos.
Fiserv-Aktie: Baird-Analyst David Koning bleibt bei „Outperform“ – Kursziel steigt auf 85 Dollar
Baird-Analyst David Koning bleibt bei „Outperform“ für die Fiserv-Aktie und hebt das Kursziel von 70 auf 85 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 63,78 US-Dollar sind das rund 33 Prozent Potenzial. Der Zahlungsdienstleister kauft eigene Aktien zurück und baut um.
Steckbrief
- Unternehmen
- Fiserv, Inc.
- Handelssymbol
- FISV (Nasdaq)
- Analyst
- David Koning
- Bank
- Baird
- Rating
- Outperform (bestätigt)
- Kursziel
- 85 US-Dollar (zuvor 70 US-Dollar)
Stand: 13.11.2026, Schlusskurs vom Freitag laut Analysten-Ratingübersicht vom 16.11.2026
Baird zur Fiserv-Aktie
Neustart mit Sparprogramm – Koning sieht Potenzial
David Koning hebt sein Kursziel um gut 20 Prozent an. Es liegt nun rund ein Drittel über dem aktuellen Kurs.
Fiserv ist einer der größten Anbieter von Technik für Banken und Händler, unter anderem mit dem Kassensystem Clover. Die Aktie war im laufenden Jahr unter Druck geraten.
Sparprogramm und Aktienrückkäufe bilden den Hintergrund der Aktienanalyse von Baird.
Die Argumente von David Koning
Diese Punkte prägen das Bild, auf das sich die Einschätzung von Baird-Analyst David Koning stützt:
Prognose bestätigt
Fiserv bestätigte für das Gesamtjahr einen bereinigten Gewinn je Aktie von 7,20 bis 7,40 US-Dollar.
Aktienrückkäufe
Im vierten Quartal will Fiserv eigene Aktien für 500 Millionen US-Dollar zurückkaufen.
Sparprogramm
Das Programm Project Elevate soll Einsparungen von 1 Milliarde US-Dollar bringen.
Stabiles Quartal
Der bereinigte Gewinn je Aktie lag im dritten Quartal bei 1,75 US-Dollar.
Wachstum fehlt noch
Der organische Umsatz stagnierte im dritten Quartal. Zudem verbuchte Fiserv eine Abschreibung auf Firmenwerte von 6,45 Milliarden US-Dollar, die den ausgewiesenen Gewinn stark belastete.
Für eine nachhaltige Erholung muss Fiserv wieder wachsen – vor allem mit Clover.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Robert W. Baird & Co. Incorporated, Analyst David Koning. Die Bestätigung erfolgte laut Analysten-Ratingübersicht am 16.11.2026. Die Einstufung „Outperform“ und das Kursziel von 85 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.rwbaird.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Fiserv, Inc. (FISV): Kaufen, Kursziel 85,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von David Koning, Aktienanalyst, Robert W. Baird & Co. Incorporated vom 16.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 16.11.2026, 15:51 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 16.11.2026, 15:51 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: David Koning, Aktienanalyst, Robert W. Baird & Co. Incorporated.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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