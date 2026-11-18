Die Finexity Anleihe 2026/2030 gehört zu den ungewöhnlicheren Neuemissionen am Markt für Mittelstandsanleihen: Statt eines festen Kupons zahlt die Finexity AG einen variablen Zins in Höhe des 6-Monats-Euribor plus 6 Prozentpunkte. Weil der Euribor dabei mit mindestens 1 Prozent angesetzt wird, liegt der Zins nie unter 7 Prozent pro Jahr; eine Obergrenze gibt es nicht. Auf Basis des Euribor-Standes vom 10. November beziffert die Emittentin den Zins der ersten Periode indikativ auf rund 9 Prozent. Festgelegt wird er am 25. November. Angeboten werden bis zu 4,5 Millionen Euro in zwei Serien: als klassisches Wertpapier (ISIN DE000A5GS8A5, Stückelung 1.000 Euro) und als Kryptowertpapier (ISIN DE000A5GS8B3).
Finexity Anleihe 2026/2030: Euribor plus 6 Prozent, rund 9 Prozent Startzins – was steckt hinter dem variablen Zinsversprechen?
Die Finexity AG bietet eine variabel verzinste Anleihe 2026/2030 über bis zu 4,5 Millionen Euro an, als klassisches Wertpapier und als Kryptowertpapier. Der Zins koppelt sich an den 6-Monats-Euribor plus 6 Prozentpunkte, mindestens 7 Prozent. Am 25. November wird der erste Zinssatz festgelegt. Wie der Floater funktioniert und welche Risiken Anleger kennen sollten.
Steckbrief
- Emittentin
- Finexity AG
- Anleihe
- Variabel verzinsliche Anleihe 2026/2030
- ISIN Serie A
- DE000A5GS8A5 (klassisches Wertpapier)
- ISIN Serie B
- DE000A5GS8B3 (Kryptowertpapier nach eWpG)
- Laufzeit
- 27.11.2026 bis 27.11.2030
- Stückelung
- Serie A 1.000 €; Serie B 1 €, Mindestzeichnung 1.000 €
- Zinszahlung
- halbjährlich, 27.05. und 27.11.
- Rang
- unbesichert, nicht nachrangig
Stand: 12.11.2026, Angaben laut Emittentin, veröffentlicht über Anleihen Finder
Der Mechanismus
Wie funktioniert ein Floater wie die Finexity Anleihe?
Ein Floater – eine variabel verzinste Anleihe – passt seinen Zins regelmäßig an einen Referenzzins an. Bei der Finexity Anleihe ist das der 6-Monats-Euribor, der Zinssatz, zu dem sich europäische Banken untereinander für ein halbes Jahr Geld leihen. Er folgt eng den Leitzinserwartungen der EZB. Alle sechs Monate wird der Zins neu festgesetzt, ausgezahlt wird jeweils am 27. Mai und 27. November, erstmals am 27. Mai 2027.
Der Vorteil für Anleger liegt auf der Hand: Steigen die Zinsen, steigt auch der Kupon. Das ist im aktuellen Umfeld relevant, denn der Markt rechnet für die EZB-Sitzung am 17. Dezember mit einer weiteren Zinserhöhung, der Einlagensatz liegt derzeit bei 2,50 Prozent. Floater haben deshalb ein deutlich geringeres Zinsänderungsrisiko als Festzinsanleihen: Ihr Kurs reagiert kaum auf Marktzinsbewegungen. Umgekehrt sinkt der Kupon, wenn die Zinsen fallen – hier bremst die Untergrenze bei 7 Prozent.
Wichtig: Der Floater schützt vor Zinsrisiken, nicht vor Kreditrisiken. Der Aufschlag von 6 Prozentpunkten über dem Euribor ist die Prämie, die die Emittentin für ihre Bonität zahlen muss. Zum Vergleich: Solide Unternehmen mit Investment-Grade-Rating zahlen derzeit Aufschläge im niedrigen einstelligen Prozentbereich. Ein Aufschlag dieser Größenordnung signalisiert ein deutlich höheres Ausfallrisiko.
Die Emittentin
Was macht Finexity mit dem Geld?
Finexity betreibt eine Plattform für digitale Sachwertinvestments und will sich als Infrastrukturanbieter für tokenisierte Wertpapiere etablieren.
Laut Emittentin soll der Erlös in den Ausbau der eigenen technischen Infrastruktur und die Integration zugekaufter Plattformen fließen. Zusätzlich prüft das Unternehmen eine Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts. Die Anleihe ist unbesichert und nicht nachrangig, sie steht also im Rang gleich mit anderen unbesicherten Verbindlichkeiten. Finexity kann die Anleihe ab 27. November 2027 zu 103 Prozent, ab 2028 zu 101,5 Prozent und ab 2029 zu 100 Prozent vorzeitig kündigen. Bei einem Kontrollwechsel dürfen Anleger zu 101 Prozent kündigen.
Die Struktur mit zwei Serien ist ein Signal in eigener Sache: Serie B wird als Kryptowertpapier nach dem Gesetz über elektronische Wertpapiere (eWpG) begeben und in einer digitalen Wallet verwahrt, statt über ein klassisches Depot. Für die Emittentin ist das Schaufenster ihres Geschäftsmodells. Für Anleger heißt es, sich mit Verwahrung, Übertragbarkeit und technischen Risiken eines Kryptowertpapiers zu befassen. Die Finexity-Aktie (Kürzel FXT) ist börsennotiert; die Anleihe betrifft Aktionäre indirekt über Zinslast und Finanzierungsspielraum.
|Merkmal
|Serie A
|Serie B
|ISIN
|DE000A5GS8A5
|DE000A5GS8B3
|Form
|Globalurkunde, Clearstream
|Kryptowertpapier (eWpG), Wallet
|Stückelung
|1.000 €
|1 €, mindestens 1.000 Stück
|Zins
|Euribor + 6,00 %, mind. 7,00 %
|Euribor + 6,00 %, mind. 7,00 %
|Laufzeit
|27.11.2026 – 27.11.2030
|27.11.2026 – 27.11.2030
|Ausgabe-/Rückzahlungskurs
|100 %
|100 %
Quelle: Anleihen Finder, 12.11.2026, Angaben der Emittentin
Das Angebot
Wie lange läuft das Angebot der Finexity Anleihe?
Das öffentliche Angebot richtet sich an Anleger in Deutschland und läuft laut Emittentin vom 6. November 2026 bis zum 5. November 2027. Valuta ist der 27. November 2026. Die maßgeblichen Informationen enthalten die Angebotsunterlagen der Emittentin, darunter Anleihebedingungen und Basisinformationsblätter für beide Serien. Eine Börsennotierung der Anleihe nennt die Mitteilung nicht. aktiencheck.de gibt keine Empfehlung zur Zeichnung ab; maßgeblich sind ausschließlich die offiziellen Angebotsunterlagen.
Das große Bild
Warum setzen Mittelstandsanleihen wieder auf variable Zinsen?
Das Zinsumfeld hat sich gedreht. Mit einer Euroraum-Inflation von 4,0 Prozent und einer EZB, die eher an Erhöhungen denkt, scheuen Investoren lange Festzinsbindungen. Für Emittenten ist ein Floater ein Weg, Anleger trotz unsicherer Zinsentwicklung zu gewinnen – allerdings mit dem Risiko, dass die eigene Zinslast mit dem Euribor steigt. Gleichzeitig zeigt der Markt für Mittelstandsanleihen, wie wichtig die Bonität ist: Mit ABO Energy und der Planethic Group mussten in diesem Herbst gleich mehrere Emittenten ihre Gläubiger um Zugeständnisse bitten. Ein hoher Kupon ist dort immer auch der Preis für ein höheres Ausfallrisiko.
Häufige Fragen zur Finexity Anleihe
Wie hoch ist der Zins der Finexity Anleihe 2026/2030?
6-Monats-Euribor plus 6 Prozentpunkte, mindestens 7 Prozent pro Jahr. Für die erste Periode nennt die Emittentin indikativ rund 9 Prozent; festgelegt wird der Satz am 25. November.
Was ist der Unterschied zwischen Serie A und Serie B?
Serie A ist ein klassisches Wertpapier mit Depotverwahrung, Serie B ein Kryptowertpapier nach eWpG mit Verwahrung in einer digitalen Wallet. Die Konditionen sind gleich.
Was ist ein Floater?
Eine Anleihe mit variablem Zins, der sich regelmäßig an einem Referenzzins wie dem Euribor orientiert.
Ist die Finexity Anleihe besichert?
Nein. Sie ist unbesichert und nicht nachrangig.
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