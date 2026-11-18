Das Zinsumfeld hat sich gedreht. Mit einer Euroraum-Inflation von 4,0 Prozent und einer EZB, die eher an Erhöhungen denkt, scheuen Investoren lange Festzinsbindungen. Für Emittenten ist ein Floater ein Weg, Anleger trotz unsicherer Zinsentwicklung zu gewinnen – allerdings mit dem Risiko, dass die eigene Zinslast mit dem Euribor steigt. Gleichzeitig zeigt der Markt für Mittelstandsanleihen, wie wichtig die Bonität ist: Mit ABO Energy und der Planethic Group mussten in diesem Herbst gleich mehrere Emittenten ihre Gläubiger um Zugeständnisse bitten. Ein hoher Kupon ist dort immer auch der Preis für ein höheres Ausfallrisiko.