Die Fifth Third Bancorp Aktie (ISIN: US3167731005, WKN: 875029, Nasdaq-Symbol: FITB) hat am Mittwochabend im nachbörslichen US-Handel 2,12 Prozent auf 50,61 Dollar verloren. Das sind 1,10 Dollar weniger als der Schlusskurs von 51,71 Dollar. Fifth Third Bancorp zählt damit zu den nachbörslichen Verlierern des Abends. Im regulären Handel hatte die Aktie noch 1,15 Prozent gewonnen. Unter dem Strich bleibt für den ganzen Tag ein Minus von rund 1 Prozent. Eine Unternehmensmeldung lag nicht vor.
Fifth Third Bancorp Aktie: Nachbörslicher Verlierer nach Tagesplus – was hinter dem Abschlag steckt
Die Fifth Third Bancorp Aktie fällt nachbörslich um 2,12 Prozent auf 50,61 Dollar und gibt damit ihren Tagesgewinn wieder ab. Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht. Die US-Regionalbank steckt mitten in der Integration von Comerica und hat sich ehrgeizige Ziele gesetzt. Eine Einordnung für Anleger.
Der Abend
Tagesgewinn wieder abgegeben
Der Rückgang fällt in einen Abend, an dem die Rollen an der Wall Street wechselten.
Tagsüber hatten Anleger Technologiewerte verkauft und Banken, Versicherer und Konsumwerte gekauft. Der Dow Jones schloss im Plus, der Nasdaq im Minus. Nach Börsenschluss drehte das Bild: Chipwerte erholten sich, defensive Titel und Finanzwerte gaben nach. Die Fifth Third Bancorp Aktie verlor in diesem Umfeld ihren Tagesgewinn.
Auch die Konjunkturdaten des Tages spielen für Banken eine Rolle. Die US-Wirtschaft wuchs im dritten Quartal nach revidierten Zahlen um 4,3 Prozent. Zugleich lag die Inflation, gemessen am Preisindex der Konsumausgaben, im Oktober bei 3,8 Prozent, ohne Energie und Lebensmittel bei 3,3 Prozent. Hartnäckige Inflation spricht gegen schnelle Zinssenkungen. Für Banken ist das zweischneidig: Hohe Zinsen stützen die Erträge, belasten aber Kreditnehmer.
Das Unternehmen
Eine Regionalbank wächst nach Texas
Fifth Third Bancorp mit Sitz in Cincinnati im Bundesstaat Ohio gehört zu den großen Regionalbanken der USA. Mit der Übernahme des Wettbewerbers Comerica hat sich das Institut stark vergrößert und Zugang zum wachstumsstarken texanischen Markt erhalten.
Das Management hat sich ehrgeizige Ziele gesetzt. Das Verhältnis von Kosten zu Erträgen soll auf 53 Prozent sinken, die Rendite auf das materielle Eigenkapital mindestens 19 Prozent erreichen. Die Zahlen zum dritten Quartal fielen stark aus. Beobachter verweisen aber auf die Kosten der Integration und ein gemischtes Bild bei der Kreditqualität.
Die Aktie bewegte sich in den vergangenen zwölf Monaten zwischen 42,94 und 59,50 Dollar. Auf dem aktuellen Niveau liegt die Dividendenrendite bei gut 3 Prozent.
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