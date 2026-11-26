Fifth Third Bancorp mit Sitz in Cincinnati im Bundesstaat Ohio gehört zu den großen Regionalbanken der USA. Mit der Übernahme des Wettbewerbers Comerica hat sich das Institut stark vergrößert und Zugang zum wachstumsstarken texanischen Markt erhalten.

Das Management hat sich ehrgeizige Ziele gesetzt. Das Verhältnis von Kosten zu Erträgen soll auf 53 Prozent sinken, die Rendite auf das materielle Eigenkapital mindestens 19 Prozent erreichen. Die Zahlen zum dritten Quartal fielen stark aus. Beobachter verweisen aber auf die Kosten der Integration und ein gemischtes Bild bei der Kreditqualität.

Die Aktie bewegte sich in den vergangenen zwölf Monaten zwischen 42,94 und 59,50 Dollar. Auf dem aktuellen Niveau liegt die Dividendenrendite bei gut 3 Prozent.