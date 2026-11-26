Die Ferrovial-Aktie (ISIN: NL0015001FS8, WKN: A3EG0H, deutsches Handelssymbol: 8ZQ, US-Handelssymbol: FER an der Nasdaq) zählt am Donnerstagmorgen zu den IBEX 35 Gewinnern. Um 9:28 Uhr kostet die Aktie des Infrastrukturkonzerns 53,56 Euro, ein Plus von 1,52 Prozent. Eine eigene Unternehmensmeldung gibt es heute früh nicht. Die Ferrovial-Aktie profitiert von der breiten Erholung nach dem Kurssturz vom Mittwoch.
Ferrovial-Aktie IBEX 35 Gewinner: Mautstraßen-Betreiber erholt sich – Nordamerika im Blick
Die Ferrovial-Aktie gehört am Donnerstagmorgen zu den IBEX 35 Gewinnern: Um 9:28 Uhr steigt der Infrastrukturkonzern um 1,52 Prozent auf 53,56 Euro. Nach dem Zollschreck vom Mittwoch kehren Anleger zu Werten mit großem US-Geschäft zurück. Wir zeigen die Gründe für den Kursgewinn.
IBEX 35 am Morgen
Der IBEX 35 erholt sich – Infrastrukturwerte ziehen mit
Nach dem Fünfmonatstief vom Mittwoch kehren Anleger in den spanischen Markt zurück. Auch Ferrovial gehört zu den Gewinnern.
Der Hintergrund ist ein breiter Erholungsschub. Am Mittwoch hatte der IBEX 35 knapp 2 Prozent auf 18.635,80 Punkte verloren und war auf den tiefsten Stand seit Juni gefallen. Belastet hatten drei Faktoren: Die US-Handelsbehörde USTR schlug Strafzölle nach Section 301 gegen 14 Volkswirtschaften vor, für die EU sind 15 Prozent im Gespräch. Spanien verlängerte per Eilverordnung die Sondersteuer für Banken bis 2027. Und der Ölpreis der Sorte Brent stieg um 3,5 Prozent auf 94,61 US-Dollar. Am Donnerstagmorgen setzte die Gegenbewegung ein: Der IBEX 35 startete rund 1,7 Prozent fester, um 9:28 Uhr lagen alle 35 Werte im Plus.
Die Gründe für den Kursgewinn
Warum die Ferrovial-Aktie heute zulegt
Für die Ferrovial-Aktie gibt es keinen eigenen Auslöser. Ferrovial verdient den Großteil seines Gewinns mit Mautstraßen in Nordamerika, vor allem mit der 407 ETR bei Toronto und mehreren Express-Strecken in Texas. Die Zollsorgen vom Mittwoch belasteten deshalb auch Ferrovial. Weil die US-Zölle noch nicht beschlossen sind, greifen Anleger wieder zu.
Breite Erholung
Der IBEX 35 steigt nach dem Minus von rund 2 Prozent am Vortag.
Mautstraßen
Mauteinnahmen steigen oft mit der Inflation, das gilt als Schutz in Zeiten höherer Preise.
US-Börsennotiz
Ferrovial ist auch an der Nasdaq notiert und hat seinen Sitz in die Niederlande verlegt.
Das Unternehmen
Ferrovial: Mautstraßen, Flughäfen und Bau
Ferrovial hat seinen rechtlichen Sitz 2023 nach Amsterdam verlegt und ist seit 2024 auch an der Nasdaq notiert. Der Konzern betreibt Mautstraßen, vor allem die 407 ETR in Kanada und Express-Spuren in Texas. Daneben baut Ferrovial Infrastruktur und ist an Flughäfen beteiligt. Die Familie del Pino ist größter Aktionär.
Wichtig für die Einordnung: Die US-Zölle sind bisher nur ein Vorschlag. Stellungnahmen sind bis 5. Januar 2027 möglich, Anhörungen beginnen am 25. Januar 2027. In Spanien steht zudem am 29. November die Parlamentswahl an. Wall Street bleibt am Donnerstag wegen Thanksgiving geschlossen, deshalb fehlen dem europäischen Handel Impulse aus New York.
Häufige Fragen zur Ferrovial-Aktie
Warum ist die Ferrovial-Aktie heute ein IBEX 35 Gewinner?
Die Ferrovial-Aktie profitiert von der breiten Erholung des IBEX 35 nach dem Kurssturz vom Mittwoch. Eine eigene Unternehmensmeldung gab es nicht.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Ferrovial-Aktie?
Die ISIN lautet NL0015001FS8, die WKN A3EG0H. In Deutschland wird die Aktie unter dem Kürzel 8ZQ gehandelt, in den USA unter FER an der Nasdaq.
Wie stark steigt die Ferrovial-Aktie am Donnerstagmorgen?
Um 9:28 Uhr notierte die Ferrovial-Aktie bei 53,56 Euro und damit 1,52 Prozent über dem Schlusskurs vom Mittwoch.
Warum hat Ferrovial eine niederländische ISIN?
Ferrovial hat seinen rechtlichen Sitz 2023 von Spanien in die Niederlande verlegt. Die Aktie bleibt im IBEX 35 und ist zusätzlich an der Nasdaq notiert.
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