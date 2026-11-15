Verlierer der Woche – und trotzdem ein Gewinner. Die Ferrari Aktie gab in dieser Woche nur 0,55 Prozent nach und belegt den letzten Platz der Euro-Stoxx-50-Verlierer. Ein Blick auf die längeren Zeiträume zeigt, wie anders Ferrari tickt als die übrigen Luxus- und Autowerte: Auf Monatssicht steht ein Plus von 5,88 Prozent, auf Jahressicht als einziger Wert unter den Wochenverlierern ein Plus von 2,85 Prozent, auf fünf Jahre von 63 Prozent. Diese Ferrari Aktienanalyse zeigt, was die Zahlen hergeben und was die Ferrari Aktienprognose bestimmt.
Ferrari Aktie: Prognose erhöht, Auftragsbuch bis 2028 – Aktienanalyse: Kurze Pause oder Ende der Rally?
Die Ferrari Aktie gibt in der Woche nur 0,55 Prozent nach und schließt die Liste der Euro-Stoxx-50-Verlierer ab – als einziger Wert unter den Verlierern mit Plus auf Jahressicht. Nach starken Quartalszahlen und einer erneut angehobenen Prognose legt der Sportwagenbauer eine Verschnaufpause ein. Unsere Ferrari Aktienanalyse zeigt Zahlen, Bewertung, Analystenziele und was die Ferrari Aktienprognose bestimmt.
Die Zahlen
Weniger Autos, mehr Gewinn: die Ferrari-Formel
Im dritten Quartal steigerte Ferrari den Umsatz auf 1,90 Milliarden Euro nach 1,77 Milliarden Euro im Vorjahr. Der Nettogewinn kletterte um 13 Prozent auf 431 Millionen Euro, das bereinigte Ergebnis je Aktie lag mit 2,44 Euro über der Schätzung von 2,36 Euro. Bemerkenswert: Ferrari wächst profitabel, obwohl weniger Fahrzeuge ausgeliefert wurden – teurere Modelle und individuelle Ausstattungen verbessern den Mix. Zum wiederholten Mal hob der Konzern die Prognose an: Für 2026 erwartet Ferrari nun mindestens 7,65 Milliarden Euro Umsatz, mindestens 3,0 Milliarden Euro bereinigtes EBITDA und mindestens 9,85 Euro bereinigten Gewinn je Aktie.
Auftragsbuch bis 2028
Wer heute einen Ferrari bestellt, wartet teils Jahre. Diese Sichtbarkeit ist in der Autobranche einzigartig.
Personalisierung als Gewinnhebel
Individuelle Ausstattungen und limitierte Sondermodelle treiben den Umsatz je Fahrzeug.
Elektro-Ferrari Luce
Nach Medienberichten ist das erste Elektromodell Luce bereits für 2027 ausverkauft – nach anfänglicher Skepsis an der Börse.
Preismacht
Ferrari kann Preissteigerungen weitergeben, ohne dass die Nachfrage leidet.
Die Analysten
Kursziele bis 465 Euro: die Profis heben an
Nach den Zahlen hoben zahlreiche Analysten ihre Ziele an. Die Deutsche Bank sieht 465 Euro bei „Buy“, Berenberg 427 Euro (zuvor 384 Euro), JPMorgan 420 Euro (zuvor 380 Euro). Am vorsichtigsten ist die Citigroup mit 375 Euro und „Neutral“. Bernstein nahm die Bewertung mit „Outperform“ und einem Ziel von 490 Dollar für die US-Notiz wieder auf. Am 9. November kostete die Aktie rund 373,50 Euro. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 40 auf Basis der Schätzungen ist Ferrari allerdings so teuer wie ein Luxusgut. Alle Werte sind Einschätzungen Dritter, keine Prognose der Redaktion.
Ferrari Aktie: Kursziele ausgewählter Analysten
Euro
Kurs am 9. November 2026 rund 373,50 Euro. Einschätzungen Dritter, keine Prognose der Redaktion.
Quelle: goldesel; Stand 3. bis 9. November 2026
Daten als Tabelle
|Analysehaus
|Kursziel
|Deutsche Bank
|465
|Berenberg
|427
|JPMorgan
|420
|Citigroup
|375
Die Szenarien
Ferrari Aktienprognose: drei Wege für die Aktie
Szenario 1: Weiter auf der Ideallinie
Ein starker Ausblick für 2027 bei den Zahlen am 4. Februar und ein erfolgreicher Luce-Start tragen die Aktie in Richtung der Analystenziele über 400 Euro.
Szenario 2: Boxenstopp
Die hohe Bewertung bremst. Die Aktie konsolidiert zwischen 350 und 390 Euro.
Szenario 3: Ausrutscher
Eine Schwäche der Luxusnachfrage oder Zweifel an der Elektrostrategie würden die Bewertungsprämie unter Druck setzen.
Häufige Fragen zur Ferrari Aktienanalyse
Warum steht die Ferrari Aktie auf der Verliererliste?
Nach dem Kursanstieg auf die Quartalszahlen legte die Aktie eine Pause ein und gab in der Woche 0,55 Prozent nach. Auf Monats- und Jahressicht liegt sie im Plus.
Was erwartet Ferrari für 2026?
Mindestens 7,65 Milliarden Euro Umsatz, mindestens 3,0 Milliarden Euro bereinigtes EBITDA und mindestens 9,85 Euro bereinigten Gewinn je Aktie.
Wann kommen die nächsten Zahlen?
Am 4. Februar 2027 mit dem Ausblick auf 2027.
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