Ferrari Aktie: Prognose erhöht, Auftragsbuch bis 2028 – Aktienanalyse: Kurze Pause oder Ende der Rally?

Verlierer der Woche – und trotzdem ein Gewinner. Die Ferrari Aktie gab in dieser Woche nur 0,55 Prozent nach und belegt den letzten Platz der Euro-Stoxx-50-Verlierer. Ein Blick auf die längeren Zeiträume zeigt, wie anders Ferrari tickt als die übrigen Luxus- und Autowerte: Auf Monatssicht steht ein Plus von 5,88 Prozent, auf Jahressicht als einziger Wert unter den Wochenverlierern ein Plus von 2,85 Prozent, auf fünf Jahre von 63 Prozent. Diese Ferrari Aktienanalyse zeigt, was die Zahlen hergeben und was die Ferrari Aktienprognose bestimmt.