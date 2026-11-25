Wie lief das dritte Quartal?

Der Gewinn stieg um 13 Prozent auf 431 Millionen Euro, obwohl weniger Autos ausgeliefert wurden.

Was erwartet Ferrari für 2026?

Rund 7,65 Milliarden Euro Umsatz und mindestens 3,0 Milliarden Euro bereinigtes EBITDA.

Warum fiel die Aktie im Oktober?

Die Ziele bis 2030 deuteten auf langsameres Wachstum hin.