Die Ferrari Aktie zeigt ein bemerkenswertes Paradox. Im dritten Quartal lieferte die Sportwagenschmiede aus Maranello 3.368 Fahrzeuge aus, 1 Prozent weniger als im Vorjahr. Der Gewinn stieg dennoch um 13 Prozent auf 431 Millionen Euro, der Umsatz um 7 Prozent auf knapp 1,9 Milliarden Euro. Die EBITDA-Marge kletterte auf 39,7 Prozent. Möglich machen das teurere Modelle und individuelle Ausstattungen, die inzwischen mehr als ein Fünftel des Umsatzes ausmachen.
Ferrari Aktie: Weniger Autos, mehr Gewinn, Auftragsbuch bis 2028 – warum stürzte das Pferd trotzdem unter 400 Dollar?
Ferrari verkauft weniger Autos und verdient trotzdem mehr. Die Prognose steigt, der erste Elektro-Ferrari ist für 2027 ausverkauft. Doch die Ferrari Aktie hat seit Oktober kräftig verloren. Die Hintergründe.
Die Prognose
Höhere Ziele, volle Bücher
Ferrari hob die Jahresziele erneut an: Erwartet werden nun rund 7,65 Milliarden Euro Umsatz, mindestens 3,0 Milliarden Euro bereinigtes EBITDA und ein Gewinn je Aktie von mindestens 9,85 Euro. Das Auftragsbuch reicht laut Konzernchef Benedetto Vigna bis ins Jahr 2028. Auch der erste vollelektrische Ferrari, der Luce, ist für 2027 bereits vollständig vergeben, erste Auslieferungen sollen noch in diesem Quartal starten.
Der Rückschlag
Kapitalmarkttag als Bremse
An der Börse wiegt dennoch ein Rückschlag nach: Nach dem Kapitalmarkttag im Oktober fiel die Ferrari Aktie von über 500 auf zeitweise unter 400 Dollar. Die neuen Ziele bis 2030 deuteten auf ein langsameres Wachstum hin als erhofft. Mitte November schloss die Aktie bei 411,13 Dollar. Zudem gingen die Auslieferungen in China zurück.
Die Ferrari Aktie lebt von Knappheit und Preissetzungsmacht. Die Zahlen zeigen, dass dieses Modell funktioniert – die Börse fragt aber, wie viel Wachstum langfristig noch drin ist.
Häufige Fragen zur Ferrari Aktie
Wie lief das dritte Quartal?
Der Gewinn stieg um 13 Prozent auf 431 Millionen Euro, obwohl weniger Autos ausgeliefert wurden.
Was erwartet Ferrari für 2026?
Rund 7,65 Milliarden Euro Umsatz und mindestens 3,0 Milliarden Euro bereinigtes EBITDA.
Warum fiel die Aktie im Oktober?
Die Ziele bis 2030 deuteten auf langsameres Wachstum hin.
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