"Die wesentlichen Triebkräfte hinter dem Zinsanstieg im Jahr 2026 bleiben zunächst wirksam: die Kapitalnachfrage der Hyperscaler, die ihre Investitionen zunehmend über Anleihen finanzieren, hohe Haushaltsdefizite sowie Inflationssorgen und Unsicherheiten über den geldpolitischen Kurs der Notenbanken", führe Axel Angermann, Head of Economics & Chief Economist bei FERI, aus. Gleichzeitig sei aber das Zinsniveau nach oben dadurch begrenzt, dass weiter steigende Zinsen die Aktienmärkte und die Realwirtschaft spürbar belasten würden. "Für deutlich und nachhaltig sinkende Zinsen braucht es einen negativen konjunkturellen Impuls, der zumindest nicht unser Basisszenario darstellt." Sollten die Zinsen dagegen nochmals deutlich steigen, drohe ein grundlegend verändertes Kapitalmarktumfeld: Sinkende Aktienkurse würden insbesondere in den USA wegen der daraus resultierenden negativen Vermögenspreiseffekte den privaten Konsum schwächen und könnten somit zum Auslöser einer generellen Konjunktureintrübung werden. Diese würde ihrerseits erheblichen Druck auf das Zinsniveau ausüben. Professionelle Investoren sollten die Möglichkeit eines solchen Szenarios aufmerksam im Auge behalten.