FERI erwartet für das Jahr 2027 zunächst ein anhaltend hohes Zinsniveau.
FERI-Jahresausblick Renten 2027: "Anleihen vor Comeback"
FERI erwartet für 2027 zunächst hohe Zinsen und bevorzugt Unternehmensanleihen mit solider Bonität.
"Die Ära extrem niedriger Zinsen ist seit 2022 vorbei. Staatsanleihen bieten wieder attraktive absolute Renditen", sage Christopher Kuschel, Head of Fixed Income beim Bad Homburger Asset Manager. Bislang böten Aktien zwar ein relativ besseres Renditepotenzial als Renten. "Wir nähern uns aber einem Zinsniveau, das fundamental als fair gelten kann. Im Jahresverlauf könnten eine höhere Gewichtung von Anleihen oder eine längere Duration sinnvolle Schritte werden", erläutere Kuschel.
"Die wesentlichen Triebkräfte hinter dem Zinsanstieg im Jahr 2026 bleiben zunächst wirksam: die Kapitalnachfrage der Hyperscaler, die ihre Investitionen zunehmend über Anleihen finanzieren, hohe Haushaltsdefizite sowie Inflationssorgen und Unsicherheiten über den geldpolitischen Kurs der Notenbanken", führe Axel Angermann, Head of Economics & Chief Economist bei FERI, aus. Gleichzeitig sei aber das Zinsniveau nach oben dadurch begrenzt, dass weiter steigende Zinsen die Aktienmärkte und die Realwirtschaft spürbar belasten würden. "Für deutlich und nachhaltig sinkende Zinsen braucht es einen negativen konjunkturellen Impuls, der zumindest nicht unser Basisszenario darstellt." Sollten die Zinsen dagegen nochmals deutlich steigen, drohe ein grundlegend verändertes Kapitalmarktumfeld: Sinkende Aktienkurse würden insbesondere in den USA wegen der daraus resultierenden negativen Vermögenspreiseffekte den privaten Konsum schwächen und könnten somit zum Auslöser einer generellen Konjunktureintrübung werden. Diese würde ihrerseits erheblichen Druck auf das Zinsniveau ausüben. Professionelle Investoren sollten die Möglichkeit eines solchen Szenarios aufmerksam im Auge behalten.
Unternehmensanleihen vor Staatsanleihen
FERI bleibe vorerst in Staatsanleihen untergewichtet und blicke insbesondere auf die Lage in Europa mit erhöhter Vorsicht. Im Vorfeld der anstehenden Präsidentschaftswahlen in Frankreich im April würden die Marktteilnehmer weiterhin höhere Risikoprämien für französische Staatsanleihen verlangen. Daraus könnten sich Ansteckungseffekte auf andere Euro-Staaten ergeben, die möglicherweise ein Eingreifen der Europäischen Zentralbank (EZB) erzwingen würden. Im Grundsatz verfüge die EZB zwar über die notwendigen Mittel, um eine Beruhigung der Lage herbeizuführen. Ein "too big to save"-Szenario erscheine aber als Extremszenario, das nicht völlig außer Acht gelassen werden sollte.
Vor diesem Hintergrund könnte die zuletzt beobachtete Schwäche des Euro anhalten, obwohl es auch gute Gründe für eine neuerliche Abwertung des US-Dollars gebe: "In den letzten beiden Jahren seiner Amtszeit dürfte US-Präsident Donald Trump versuchen, möglichst viel von seiner Agenda umzusetzen – vor allem außenpolitisch disruptiv und teils erratisch. Dies ist ein Anreiz für Investoren, Abhängigkeiten vom US-Dollar zu verringern, und schwächt auf längere Sicht den US-Dollar", fasse Angermann die FERI-Position zusammen.
Insgesamt werde das Rentensegment im Jahr 2027 von erhöhter Volatilität und einer spürbaren Dispersion zwischen den einzelnen Regionen geprägt sein. FERI sehe eine im Vergleich zu Staatsanleihen höhere Attraktivität für Unternehmensanleihen mit solider Bonität. Das hohe Neuangebot von Emittenten aus dem Bereich künstliche Intelligenz (KI) habe die Spreads bereits moderat ausgeweitet. "Die geplanten Börsengänge von Anthropic und OpenAI dürften mehr Transparenz über die Ertragskraft des KI-Booms schaffen und bei soliden Emittenten selektiv Potenzial für engere Spreads eröffnen", so Kuschel.
Unter den alternativen Rentensegmenten hebe er so genannte Catbonds (Versicherungsanleihen) hervor, deren Erträge aus der Übernahme von Versicherungsrisiken resultieren würden und deshalb weitgehend unabhängig von klassischen Kapitalmarktrisiken seien. Sie hätten 2026 trotz extremer Wetterverhältnisse die meisten traditionellen Anleihesegmente übertroffen. Zur Diversifikation würden auch nordische Unternehmensanleihen beitragen, die dank ihrer häufig variablen Verzinsung weniger zinssensitiv seien und das traditionelle Emittentenspektrum des Euro-Anleihemarktes regional sinnvoll ergänzen würden.
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