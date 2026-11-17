Ferguson beliefert Installateure und Bauunternehmen mit Sanitär-, Heizungs- und Rohrleitungsprodukten. Im dritten Quartal 2026 beschleunigte sich das organische Wachstum auf 7 Prozent, nach 3,8 Prozent im Vorquartal. Der Umsatz im Nichtwohnbau stieg um 15 Prozent.

Der bereinigte Gewinn je Aktie legte um 7,9 Prozent auf 3,43 US-Dollar zu. Das Management hob die Umsatzprognose für 2026 zum zweiten Mal in Folge an, auf ein Wachstum von rund 7 Prozent.