Rückenwind vom Bau großer Projekte: Bernstein-Analyst Connor Cerniglia bestätigt für die Ferguson-Aktie das Rating „Outperform“ und das Kursziel von 325 US-Dollar. Beim Kurs von 250,79 US-Dollar am 17. November errechnet sich ein Potenzial von rund 30 Prozent.
Ferguson-Aktie: Bernstein bleibt beim höchsten Ziel – knapp 30 Prozent Potenzial
Bernstein-Analyst Connor Cerniglia bestätigt „Outperform“ für die Ferguson-Aktie und ein Kursziel von 325 US-Dollar. Der Installationsgroßhändler wächst wieder schneller.
Steckbrief
- Unternehmen
- Ferguson Enterprises Inc.
- Handelssymbol
- FERG (NYSE)
- Analyst
- Connor Cerniglia
- Bank
- Bernstein
- Rating
- Outperform (bestätigt)
- Kursziel
- 325 US-Dollar
Stand: 17.11.2026, Kurs am 17.11.2026 (Handelsverlauf) laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks)
Bernstein zur Ferguson-Aktie
Wachstum beschleunigt sich – Cerniglia bleibt optimistisch
Connor Cerniglia setzt auf das Nichtwohnbau-Geschäft des Großhändlers.
Ferguson beliefert Installateure und Bauunternehmen mit Sanitär-, Heizungs- und Rohrleitungsprodukten. Im dritten Quartal 2026 beschleunigte sich das organische Wachstum auf 7 Prozent, nach 3,8 Prozent im Vorquartal. Der Umsatz im Nichtwohnbau stieg um 15 Prozent.
Der bereinigte Gewinn je Aktie legte um 7,9 Prozent auf 3,43 US-Dollar zu. Das Management hob die Umsatzprognose für 2026 zum zweiten Mal in Folge an, auf ein Wachstum von rund 7 Prozent.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Bernstein-Analyst Connor Cerniglia zu lesen ist:
Großprojekte
Große Bauprojekte, etwa Rechenzentren, treiben die Nachfrage im Nichtwohnbau.
Höhere Prognose
Ferguson erwartet für 2026 nun rund 7 Prozent Umsatzwachstum.
Zukäufe
Im Quartal übernahm Ferguson drei Firmen, darunter FloWorks.
Stabile Marge
Die bereinigte operative Marge hielt sich bei 10,7 Prozent.
Kleine Schönheitsfehler
Das Branchenportal Earnings Whispers verwies auf eine leicht rückläufige Bruttomarge sowie auf höhere Verschuldung und schwächeren Cashflow. Der GAAP-Gewinn je Aktie sank um 4,9 Prozent auf 3,08 US-Dollar.
Bernstein hält dennoch am Kursziel fest, das zu den höchsten am Markt zählt. Die konkrete Begründung liegt nicht öffentlich vor.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Sanford C. Bernstein & Co., LLC, Analyst Connor Cerniglia. Die Einstufung ist laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) auf den 17.11.2026 datiert. Die Einstufung „Outperform“ und das Kursziel von 325 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.bernsteinresearch.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Ferguson Enterprises Inc. (FERG): Kaufen, Kursziel 325,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Connor Cerniglia, Aktienanalyst, Sanford C. Bernstein & Co., LLC vom 17.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 19:47 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 19:47 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Connor Cerniglia, Aktienanalyst, Sanford C. Bernstein & Co., LLC.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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